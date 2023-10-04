عدوى بقّ الفراش

بقّ الفراش bedbugs هو حشرات صغيرة من غير أجنحةٍ، تكون لدغاتها غير مُؤلمة عادةً، ولكن يُمكن أن تُسبب تفاعلات جلدية مع حكَّة.

الطفيليات هي كائنات تعيش على أو داخل كائن حيّ آخر (المُضيف)، وتعتمد عليه من أجل تغذيتها لكي تبقى على قيد الحياة.بقّ القراش هو كائن طفيلي لأنه يعيش من خلال مص دم البشر وبعض الحيوانات الأخرى.يُعدُّ البقّ الفراشيّ Cimex lectularis (في المناخات ذات الحرارة الخفيفة أو المُعتدِلة) والبقّ الأنصف Cimex hemipterus (في المناخات المدارية بشكلٍ رئيسيّ) من أكثر أنواع بقّ الفراش الذي يُصيبّ البشر شُيوعًا.يكون بق الفراش ذو لون بني محمر وليس له أجنحة.يتراوح حجم الطفيلي الواحد منه بين 1/25 إلى أكثر من ¼ إنش (1 إلى 7 ملم).ويمكن له أن يعيش لعدة أشهر دون أن يتغذى بالدم.

أصبحت عدوى بق الفراش أكثر شُيوعًا في جميع أنحاء العالم.يكون بق الفراش مسطحًا ويختبئ في شُقوق وطيّات المراتب وفي أشياء أخرى مثل هياكل الأسرَّة، وحشوات الوسائد، والجدران.قد يرى الأشخاص برازَ أو دم بقّ الفراش على أغطية السرير أو خلف ورق الجُدران،في المناطق الأخرى، تختبئ في بنى مثل منازل الطين والأسقُف المُغطاة بالقشّ.

بقّ الفراش الصورة جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها CDC/Dr. Thomas F.

بقّ الفراش (منظر أمامي) الصورة جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

يتحرَّك بقّ الفراش ببطء، ولكنه يتكاثر بسرعة.يمكن لكائنات قليلة من بق الفراش أن تتكاثر إلى آلاف منها في غضون 2-3 أشهر.وهي تنجذِبُ من أماكن اختبائها بحرارة الجسم وثاني أكسيد الكربون الذي يصدر من البشر،وتقوم بلدغ المناطق المكشوفة من الجلد، وتفعل هذا عادةً عندما يكون الأشخاصُ نائمين.تكون هذه الحشرات مُسطَّحة وبلون بنِّي مائل إلى الأحمر قبل أن تبدأ بالتغذية،وتُصبِحُ مُمتلئةً أكثر وبلونٍ أكثر حمرة من بعد وجبةٍ من الدَّم.تنتهي الحشرة من التغذية خلال فترةٍ تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق، لتعود إلى مكان اختبائها.لا يُعرف عن بق الفراش أنه ينقل حالات عدوى إلى البشر.

أعراض غزو بقّ الفراش تظهر علامات اللدغة على الجلد أحيانًا خلال فترةٍ تتراوح بين بضعة ساعات إلى 10 أيَّام، من بعد التعرُّض إلى اللدغ،وقد تُشبه هذه العلامات أيًّا من التالي: ثقوب صغيرة فقط

بُقع مُنبسطة بلونٍ أرجوانيّ

بُقع حمراء أو عُقيدات بارزة صلبة أو شرى (بثرات) تُسبِّبُ الحكَّة عادةً مع ثُقب دقيقٍ في المركز

الفُقاعات تكون العضات غيرَ مؤلمة عادةً، ولكن يمكن أن تُصبح حاكة لدى بعض الأشخاص.قد تتظاهر بشكل نماذج تُشبه الخطوط أو قد تظهر على شكل مجموعات.وتظهر الأعراضُ عند البالغين من كبار السنّ بشكلٍ أقلّ من الأشخاص الأصغر سنًا.تختفي علامات اللدغ بعدَ مرور أسبوع واحدٍ تقريبًا.وإذا قام الأشخاص بخدش مناطق اللدغات، قد يُصابون بالعدوى. قد يشعر الأشخاصُ بالقلق حول صُعوبة ونفقات التخلُّص من عدوى بقّ الفراش،كما قد يتعرَّضون إلى شدَّةٍ انفعالية لأنَّهم قد لا يتلقَّون دعوات إلى منازل الآخرين، أو قد يجري تجنُّبهم من قِبل العائلة والأصدقاء، أو قد يعزلون أنفسهم لتجنُّب انتشار هذه الحشرات. لدغات بق الفراش إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة لدغات بق الفراش.غالبًا ما تشير اللدغات التي تظهر بخط مستقيم إلى لدغات بق الفراش ("الفطور، والغداء، والعشاء"). © Springer Science+Business Media

تشخيص غزو بقّ الفراش تقييم الطبيب يستنِدُ الأطباءُ عند التشخيص إلى مظهر علامات اللدغة، غير أنَّه قد يكون التشخيص صعبًا لأنَّ هذا المظهر يختلف من شخصٍ إلى آخر،ولكن، تكون مُعظم لدغات بقّ الفراش أكبر حجمًا من لدغات الحشرات الأخرى (مثل لدغات البراغيث). ولتأكيد التَّشخيص، قد يحاول الأطباء التعرُّف إلى بقّ الفراش.

علاج غزو بق الفراش مُعالَجة الأَعرَاض

القضاء على بقّ الفراش والوقاية من العدوى بالطفيليات يعطي الأطباءُ المرضى رُهيمات تحتوي على الستيرويدات القشريَّة، ومُضادات الهستامين التي يجري أخذها عن طريق الفم، أو كليهما للتخفيف من الحكَّة والأعراض الأخرى النَّاجمة عن اللدغات. ينبغي القضاءُ على بقّ الفراش باستخدام الطرق الفيزيائية، والكيميائيَّة عادة.وتنطوي الطرقُ الفيزيائية على تنظيف منطقة العدوى بالمكنسة الكهربائيَّة وغسل قطع الملابس أو أغطية الأسرَّة، ثُمَّ تجفيفها بدرجة حرارةٍ عالية.وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي التعامُل مع جميع غرف المنزل من قِبل أشخاص مُحترفين في مُكافحة الحشرات قدرَ الإمكان،قد يقوم هؤلاء المُحترِفون بتسخينِ الغرفة إلى درجة حرارة 50 مئوية أو أعلى منها، أو قد يستخدمون مبيدات حشرية متعددة.يموت بقّ الفراش والبيوض على الأشياء التي تأثرت بالبق عندما تتجمد إلى -4° درجة فهرنهايت (-20° درجة مئوية) لمدة ساعتين على الأقل.إلَّا أنَّ وضع الأشياء في معظم أنواع المُجمِّدات المنزلية المستخدمة في المطابخ يكون غير كافٍ عادةً، لأنَّ هذه المُجمِّدات ليست باردة بما فيه الكفاية.