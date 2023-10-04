عدوى القَمل

غزو القمل هو نوعٌ من أنواع الغزو الجلدي ينجم عن حشرات صغيرة عديمة الأجنحة.

ينتشرُ القمل في أغلب الأحيان عن طريقِ المُخالطة بين شخصٍ وآخر،

ويُعاني المرضى الذين لديهم قمل من حكَّة شديدة عادةً.

يُمكن العثورُ على حشرات القمل وبيوضها من خلال مُعاينة شعر الرأس أو أجزاء أخرى من الجسم.

تنطوي مُعالجة القمل عادةً على استخدامِ أنواع من الشامبو والرهيمات أو الغسولات، وتطهير الملابس والملاءات أحيانًا.

يحتاج بعضُ الأشخاص إلى دواء مُضادّ للطفيليَّات يجري أخذه عن طريق الفم.

الطفيليات هي كائنات تعيش على أو داخل كائن حيّ آخر (المُضيف)، وتعتمد عليه من أجل تغذيتها لكي تبقى على قيد الحياة.يُصنف القمل على أنه من الطفيليات لأنَّه يعيش على امتصاص دم الشخص.

القمل هو حشرات عديمة الأجنحة بالكاد يُمكن رؤيتها، تغزو رأس الشخص، أو جسمه، أو منطقة العانة لديه.ينتقل القمل بسهولة من شخصٍ إلى آخر عن طريق المُخالطة ومُشاركة الملابس، وغير ذلك من الأشياء الشخصيَّة.تعيش 3 أصنافٍ من القمل في أجزاء مُختلفةٍ من الجسمِ،حيث يعيش قمل الرأس وقمل العانة على جسد الشخص مُباشرةً، بينما يعيش قمل الجسم على الملابس وأغطية السرير.تحدُث جميع أنواع عدوى القمل في مُختلف أنحاء العالم.

نظرةٌ فاحِصة حول القمل

قمل الرأس يغزو قمل الرأس الشعرَ وفروة الرأس،وتنتقل العدوى عن طريق المُخالطة، وربَّما استخدام أمشاط وفراشي وقبَّعات مُشتركة أو غيرها من الأشياء الشخصية المُشتركة.قد تُخرِجُ الكهرباء الساكنة أو الرياح القملَ من الشعر.يُعدُّ قمل الرأس أكثر شُيُوعًا بين الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهنَّ بين 5 إلى 11 عامًا، ولكن يُمكن تحدُث العدوى عند أي شخصٍ تقريبًا.تكون عدوى قمل الرأس أقل شُيوعًا عندَ أصحابَ البشرة السوداء.ولا يُوجد أي ارتباط بين قمل الرأس وسوء النظافة أو الحالة الاجتماعية الاقتصادية المُتدنِّية. قمل الرأس إخفاء التفاصيل صئبان القمل هي بيوض رمادية مُبيضة ذات شكل بيضوي، تتثبت على ساق الشعرة. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Thomas Habif, MD.

قملُ الجسمِ تُصيب عدوى قمل الجسم الأشخاصَ الذين لديهم سوء النظافة، والأشخاص الذين يعيشون في أماكن ضيِّقة ومُزدحِمة (مثل الثَّكنات العسكريَّة)، والأماكن ذات الأسرّة المشتركة.يعيش قملُ الجسم على الملابس وأغطية الأسرَّة التي تُلامس الجلد، ولا يعيش على الأشخاص.ينتشر هذه القمل عن طريق المشاركة في استخدام ملابس وأغطية أسرة مُلوَّثة،وعلى العكس من قمل الرأس، ينقل قمل الجسم أحيانًا أمراضًا خطيرة مثل التيفوس وحمى الخنادق والحمَّى النَّاكسة. القمل الذي ينقل الحمى الناكسة إخفاء التفاصيل تنجم الحُمَّى النَّكَسَة المنقولة بالقمل عن بكتيريا البوريلة، والتي تنتقل من شخص لآخر عن طريق قملة الجسم. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

قملُ العانة ينتشرُ قمل العانة ("القمل الذي يُشبه السرطان crabs")، والذي يغزو بشكلٍ رئيسيّ الشعر في منطقة الأعضاء التناسلية والشرج، بين المراهقين والبالغين غالبًا، وذلك عن طريق الاتصال الجنسيّ.قد تنتقل هذه الحشرات إلى الأطفال عن طريق المُخالطة مع الآباء،كما قد تنتقل عن طريقِ الجماد، مثل المناشف وأغطية الأسرَّة والثياب.قد تغزو هذه الحشراتُ الصدر والفخذ وشعر الوجه أيضًا (اللحية والشارب والرموش). صور لقمل العانة صورة مقرّبة لصورة لقملة عانة © Springer Science+Business Media قملُ العانة جرى تكبير هذه الصورة عدة مرات. Image provided by Thomas Habif, MD. قمل عانة مع بيوض ملتصقة بشعر العانة © Springer Science+Business Media قمل على رموش العين يمكن لقمل العانة أن ينتشر إلى رموش العين.تُظهر هذه الصورة رموش عين وقد علقت عليها حشرات قمل مع بيوضها. PAUL PARKER/SCIENCE PHOTO LIBRARY صورة مقرّبة لصورة لقملة عانة © Springer Science+Business Media قملُ العانة جرى تكبير هذه الصورة عدة مرات. Image provided by Thomas Habif, MD. قمل عانة مع بيوض ملتصقة بشعر العانة © Springer Science+Business Media قمل على رموش العين يمكن لقمل العانة أن ينتشر إلى رموش العين.تُظهر هذه الصورة رموش عين وقد علقت عليها حشرات قمل مع بيوضها. PAUL PARKER/SCIENCE PHOTO LIBRARY

أعراض غزو القمل تُسبِّبُ عدوى القمل حكةً شديدة في المنطقة المصابة عادةً. تُسبِّبُ لدغات قمل الجسم ثُقوبًا دقيقة حمراء في الجلد،وتظهر عند المرضى علامات الخدش والطفح الجلديّ، أو عدوى بكتيريًَّة إذا أدى الخدشُ الشديد إلى تهتُّك الجلد.هذه الأَعرَاض شائعة خُصُوصًا على الكتفين والأرداف والبطن. كما قد تُسبِّبُ لدغات قمل العانة بُقعًا رمادية مُزرقَّة، تتشكَّل على الصدر والأرداف والفخذين.ويُمكن أن تتورَّم العُقَد اللِّمفِية.وقد يُؤدِّي القمل الذي غزا الرموشَ إلى حكَّة في العينينِ وحرقٍ وتهيُّجٍ. بقع زرقاء رمادية ناجمة عن لدغات قمل العانة إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة بقع رمادية زرقاء في الفخذ ناجمة عن لدغات قمل العانة. © Springer Science+Business Media وقد يصعُب على الأطفالِ مُلاحظة قمل الرأس أو قد يكون لديهم فقط تهيُّج مُبهَم في فروة الرأس.

تشخيص غزو القمل وجود الصئبان وحشرات القمل أو كليهما يمكن العثور على القملِ عن طريق تحريك مشط بأسنان ناعمة عبر الشعر الرَّطب ابتداءً بفروة الرأس ونحو الخارج.يوجد القملُ عادةً في الجزء الخلفي من الرأسِ أو خلف الأذنين.ويصعُب العثور على حشرات القمل نفسها أحيانًا، ولكن من السهل مُشاهدة بيوضها.تضع إناث القمل بيوضًا بيضاء مائلة للرمادي لامِعة (الصئبان)، ويُمكن مُشاهدة هذه البيوض على شكل كُريَّاتٍ دقيقة ملتصقةٍ بثبات بقاعدة سيقان الشعر.تضع كل أنثى بالغة لحشراتِ القمل من 3 إلى 5 بيوض في اليوم، ولذلك تفوق أعداد الصئبان أعداد حشرات القمل بشكلٍ كبيرٍ.عندما تكون عدوى القمل في فروة الرأس مُزمنةً، يخرج الصئبان مع الشعر ولذلك يُمكن العثور عليه على مسافةٍ ما من فروةِ الرأس، وذلك استنادًا إلى فترة العدوى. ويُمكن التفريقُ بين الصئبان والمواد الغريبة الأخرى الموجودة على سيقان الشعر من خلال حقيقة أنَّ الصئبان تلتصقُ بشكلٍ قوي بسيقان الشعر. كما قد توجد حشرات قمل الجسم البالغة وبيوضها في طيات الملابس وأغطية الأسرَّة. ويُمكن العثور على قمل العانة عن طريق الفحص الدقيق بالضوء فوق البنفسجيَّ والتعرف عليه بمعاينته بعدسةٍ مُكبِّرة.كما قد يترك قمل العانة نُقاطًا بنية داكنة (براز feces) على الجلد أو الملابس الداخليَّة.