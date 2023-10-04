داءُ هجرة اليرقات الجلديّ cutaneous larva migrans هُو عدوى بالدودة الشّصيَّة hookworm تنتقل من التراب أو الرَّمل الدَّافئينِ والرَّطِبين إلى الجلد المكشوف.

ينجم داء هجرة اليرقات الجلدي عن كائنات تنتمي إلى زمرة الشِّصِّيَّات (hookworm) وتُسمى أنكلوستوما (Ancylostoma).والشصيات هي كائنات طفيلية.الطفيليات هي كائنات تعيش على أو داخل كائن حيّ آخر (المُضيف)، وتعتمد عليه من أجل تغذيتها لكي تبقى على قيد الحياة.تُعد الشصيات من الطفيليات لأنها تعيش جزءًا من حياتها بشكل طبيعي في أمعاء الكلاب والقطط وتعيش جزءًا آخر من حياتها على جلد الإنسان.تُوجَد بيوضُ هذه الطفيليَّة في براز الكلاب والقطط، ثمّ تُصبِح يرقات عندما تُترك في التراب أو الرَّمل الدَّافئينِ والرطبين.تنضج اليرقات إلى شكل يمكن أن يخترق الجلد عندما يمشي الشخص حافي القدمين أو يأخذ حمامًا شمسيًا على التربة أو الرمل الملوث.

يحدُث داءُ هجرة اليرقات الجلديّ في مُختلف أنحاء العالم، ولكنَّه أكثر شُيوعًا في البيئات الاستوائيَّة.يُعتقد أن ظهور هذه الحالة في مناطق لم تتأثر سابقًا بها حول العالم يعود إلى تغير المناخ.

داءُ هجرة اليرقات الجلديّ على القدم الصورة © Springer Science+Business Media

داءُ هجرة اليرقات الجلديّ الصورة جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Karen McKoy, MD.

تبدأ الدودة بالحفر ابتداءً من نقطة الدخول - والتي تكون عادةً في القدمين، أو الساقين، أو الأرداف، أو الظهر، ويكون الحفرُ ضمن مسارٍعشوائيٍّ، ممَّا يُسبِّب طفحًا مُتعرِّجًا خيطيًّا بارزًا وبلون بنِّي مُحمَرٍّ.ويُسبِّب الطفح حكَّةً شديدةً.كما قد تظهر فُقاعات وبثرات صغيرة،ويُؤدِّي خدش هذه الفقاعات والبثرات إلى عدوى بكتيريَّة في الجلد غالبًا.

تشخيص داءُ هجرة اليرقات الجلديّ تقييم الطبيب يستنِدُ الأطبَّاء في تشخيص الحالة إلى مظهر وموضع الطفح، وإلى التاريخ المرضي بالنسبة إلى أي تعرُّض حدث مُؤخَّراً إلى التراب أوالرَّمل.