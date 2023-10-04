الدَّاء الطُّفيليّ التوهميّ delusional parasitosis هُو اعتِقادٌ خاطئ بأنَّ الطُّفيليَّات غزت الجسم.

تتجلَّى هذه الحالةُ عند المرضى على شكل اعتقاد راسِخٍ ولكنَّه زائِف بأنَّ الحشرات أو الديدان أو العثّ أو حشرات القمل أو البراغيث أو غير ذلك من الكائنات الحيَّة، غزت أجسامهم؛كما يعتقد بعضُ الأشخاص بأنَّ الطفيليات غزت منازلهم والبيئة التي يعيشون فيها وثيابهم،ويصِفون بشكلٍ دقيقٍ عادةً كيف تدخل الكائنات الحيَّة أجسادهم عبر الجلد وفتحات الجسم الأخرى وتتحرَّك هُنا وهناك.

تبدو الأحاسيس بالحكَّة وزحف الطفيليات والتهيُّج واقعيةً جدًّا بالنسبة إليهم،وفي سعيٍ منهم للتخلُّص من هذه الأحاسيس، قد يقوم الأشخاص بخدش ونقر أو تمزيق الجلد إلى درجةٍ تُسبِّب القرحات،وتُصاب مثلُ هذه القرحات بالعدوى لاحقًا في بعض الأحيان.يُطبِّق آخرون مواد كيميائيَّة مُختلفة أو مُطهِّرات على الجلد،وقد تُؤدِّي مثل هذه المواد الكيميائية إلى تهيُّج الجلد أو استجابة تحسُّسية.

يُحضر المرضى عيِّناتٍ من الشعر والجلد (الحُطام الجلديّ)، مثل الجُلبة الجافَّة والغبار والنُّسالة إلى الطبيب حتى يُبرهنوا على أنَّ غزو الطفيليَّات حقيقيّ.قد يضع المرضى العيِّنات على شرائح مجهريَّة أو يحملونها في عُلَبة صغيرة.يُصِيبُ الدَّاء الطُّفيليّ التوهّميّ الأشخاص في عُمرٍ أكبر من 50 عامًا والنِّساء في أغلب الأحيان، ولكنَّه نادر جدًا.

قد يُعاني بعضُ الأشخاص الذين لديهم الدَّاء الطُّفيليّ التوهميّ من مرضٍ آخر يجعلهم يشعرون بالقلق الشديدِ حول الصحَّة (اضطراب قلق المرض الذي كان يُعرف سابقًا باسم داء المراق hypochondriasis)، أو قد يطَّلِعون على بعض الأمراض الطفيليَّة (مثل الجرب) من خلال وسائل الإعلام، أو قد يُخالِطون أشخاصًا لديهم العدوى.كما قد يُعاني بعض المصابين بالدَّاء الطُّفيليّ التوهميّ من حالة صحة نفسية، مثل الفُصام، أو الاكتئاب، أو القلق، أو الاضطراب الوسواسيّ القهريّ، ولكن لا ينطبقُ هذا الأمر على مُعظمهم.كما يُمكن أن يُؤدِّي سوءُ استخدام عقاقير غير مشروعة مُعيَّنةٍ (مثل الكوكائين أو الميثامفيتامين) أو أعراض الانسحاب من مُعاقرة الخمرة لفترةٍ طويلةٍ، إلى الدَّاء الطُّفيليّ التوهميّ (انظر الأعراض/الهذيان الارتعاشي).

تشخيص الدَّاءُ الطُّفيليّ التوُّهميّ تقييم الطبيب يصعُب على الأطباءِ تشخيص الدَّاء الطُّفيليّ التوهميّ أحيانًا، لأنَّ العديدَ من الاضطرابات الجلدية الفعليَّة، مثل الحساسيَّة أو التهاب الجلد أو الطفيليات الحقيقيَّة، تُسبِّبُ الشعورَ بالحكَّة أيضًا،كما قد تبدو قرحاتُ الجلد أو تهيُّجه، بسبب الخدش من قبل الشخص واستخدام مواد كيميائيَّة، شبيهةً باضطرابات أخرى تُصِيب الجلد. يستنِدُ الأطبَّاءُ في تشخيص الحالة إلى الفحص البدنيّ والتاريخ المرضي، وينطوي هذا على أيّ تاريخ لسوء استخدام الأدوية أو المواد أو الاضطرابات النفسيَّة.قد يأخذ الأطبَّاءُ كُشاطات جلديَّة، ويجرون اختبارات للدم في بعض الأحيان لاستبعاد الحالات الفعلية لعدوى الطفيليات وأمراض أخرى.إذا جرى استبعاد عدوى فعليَّة بالطفيليات، قد يُساعد الفحص من قبل الطبيب المتخصص في حالات الصحة الذهنية (الطبيب النفسيّ) على تحديد ما إذا كان الدَّاء الطُّفيليّ التوهميّ جزءًا من حالة صحة نفسية.