بُنيَة الجلد ووظائفه

الجلد هو أكبر عُضو في الجسم،ويقوم بالعديد من الوظائف المهمَّة التي تنطوي على التالي:

حماية الجسم من الرضوض

تنظيم درجة حرارة الجسم

والحفاظ على توازُن الماء والشَّوارد

والإحساس بالمنبِّهات الـمُؤلِمة والسارَّة،

كما يُشارِكُ في تصنيع فيتامين D

يحفظ الجلدُ المواد الكيميائيَّة والمغذِّيات المهمَّة داخل الجسم؛ وفي نفس الوقت، يُؤمِّنُ حاجزًا يمنع المواد الخطرة من دُخول الجسم، وحِمايةً من التأثيرات الضارَّة للإشعاع فوق البنفسجيّ الذي ينبعِثُ من الشَّمس.وبالإضافة إلى ذلك، يُساعِد لون الجلد وبنيته وطيَّاته ( انظر أوصاف العلامات الجلدية والزوائد وتغيُّرات اللون) على أن يُصبِح كل فرد مُتميِّزًا عن الآخرين من ناحية السمات الشخصية.يُمكن أن يُؤدِّي أي شيء يتدخَّل في وظائف الجلد، أو يُسبِّب تغيُّرات في مظهره( انظر تأثيرات الشيخُوخة في الجلد)، إلى تأثيراتٍ رئيسيَّة في الصحَّة البدنيَّة والنفسيَّة.

ويبقى العديد من المشاكل التي تُصِيب الجلد محصورةً فيهِ.ولكن، يُقدِّم الجلد معلومات حول بعض الاضطرابات التي يُؤثِّرُ في كامل الجسم أحيانًَا.ونتيجة لذلك، ينبغي على الأطباء أن يأخذوا في الاعتبار العديدَ من الأمراض الـمُحتَملة عند تقييمِ مشاكِل الجلد عادةً.وقد يحتاجون إلى طلب اختباراتٍ للدَّم أو غيرها من الفحوصات المخبريَّة للتحرِّي عن مرضٍ داخلي عند أشخاصٍ يُعانون من مشاكل جلديَّة ( انظر تشخيصُ اضطرابات الجلد).