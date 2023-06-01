تبدأ أعراض مُتلازمة الجلد المسمُوط بالعنقوديات بعد فترة قصيرة من حدوث عدوى بالعنقوديات مثلالقوباء.إلَّا أنَّه لا يجري التعرُّف دائمًا إلى أعراض القوباء قبل حدوث متلازمة الجلد المسموط بالمُكورات العنقودية.

وبالنسبة إلى المواليد الجدد، قد تظهر العدوى في منطقة الحفَّاظة أو حول جذر الحبل السرِّي،

أمَّا بالنسبة إلى الأطفال الأكبر سنًّا، فتُصِيبُ العدوى الوجه غالبًا.

وبالنسبة إلى البالغين، قد تبدأ العدوى في أيّ مكانٍ من الجسم.

يُصبِحُ لون الجلد حول القرحة المتقشِّرة محمرًا ومؤلمًا في غضون يوم واحد عند جميع الأشخاص المصابين بهذه العدوى.ويُصبِح الجلد مؤلمًا جدًا عند الجسّ، ويُشبه منديلاً ورقيًا مُتجعِّدًا من حيث قِوامه،

ثُمَّ تُصبِح المناطق الأخرى الكبيرة غير القريبة من موضع العدوى حمراء اللون، وتظهر عليها بثرات كبيرة ورقيقة تتشقَّق بسُهولةٍ ومن ثم تتقشر.تتشكَّل الفقاعات غالبًا في مناطق الاحتكاك، مثل طيات الجلد، وعلى الأرداف، واليدين، والقدمين.

متلازمة الجلد المسموط بالبكتيريا العنقودية (رضيع) إخفاء التفاصيل تُصيب متلازمة الجلد المسموط بالبكتيريا العنقودية الأطفال اليافعين بشكل دائم تقريبًا.تظهر فقاعات على الجلد، ثم تتقشر بشكل قطع كبيرة غالبًا. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Thomas Habif, MD.

مُتلازِمة الجلد المسمُوط بالعنقوديَّات (خاص بالبالغين) إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة مُتلازمة الجلد المسموط بالعنقوديَّات مع ظهور فقاعات جلدية سطحية ناجمة عن عدوى العنقودية الذهبية.هذه المتلازمة نادرة الحدوث عند البالغين ، ولكنها قد تحدث عند الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة أو الذين لديهم فشل كلوي أو مرض مزمن آخر. DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY

تبدأ الطبقة العلوية من الجلد بالتقشُّر بعد ذلك، ويحدُث هذا على شكل طبقات كبيرة غالبًا، حتى مع مجرَّد اللمس الخفيف أو الضغط البسيط على المنطقة.تبدو المناطق المتقشِّرة مسموطةً،وخلال فترةٍ تتراوَح بين 2 إلى 3 أيَّام، قد تصاب مساحات كبيرة من الجلد، وقد يُصبِح الشخص متوعِّكًا مع حُمَّى، وقشعريرة، وضعف.مع فقدان الحاجز الوقائيّ للجلد، تستطيع البكتيريا والكائنات المُعدية الأخرى اختراق الجسم بسهولة، وتُسبِّبُ حالات من العدوى في تلك المناطق ومناطق أخرى، وتنتشر عبر مجرى الدَّم أحيانًا الإنتان sepsis).كما يُمكن أن يفقد المريض كميات كبيرة من السائل بسبب النَّز oozing والتبخُّر، ممَّا يُؤدِّي إلى التجفاف.