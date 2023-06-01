مُتلازِمة الجلد المسمُوط بالعنقوديَّات

مُتلازِمة الجلد المسمُوط بالعُنقوديَّات هي إحدى اختلاطات العدوى الجلدية بالعُنقوديَّاتـ حيث تحدُث فيها فقاعات في الجلد الذي يتقشَّر أيضًا كما لو أنَّه تعرَّض إلى الحرق.
وبالإضافةِ إلى البثرات وتقشُّر الجلد، يُعاني الشخص من الحمَّى والقشعريرة والضَّعف.
ويستنِدُ التشخيص إلى مظهر الجلد، ولكن يحتاج الأمر إلى أخذ خزعة أحيانًا.
بالعلاج في الوقت المناسِب، يكون المآل جيدًا جدًا.
وينطوي العلاج على تقديم المضادات الحيويَّة عبر الوريد.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن العدوى الجلدية البكتيرية).
تُفرِزُ أنواعٌ مُعيَّنة من بكتيريا العنقوديَّة مواد سُمِّية تجعل الطبقة العلوية من الجلد (البشرة) تنفصِل عن بقيَّة الجلد،ونظرًا إلى أنَّ السمّ ينتشِر عبر الجسم، قد تُؤدِّي العدوى بالعنقوديات في منطقة صغيرة من الجلد إلى تقشُّره فوق كامل الجسم.إلَّا أنَّ معظم مناطق تقشُّر الجلد لا تكون مصابة بالعدوى البكتيرية فعليًا.
تُصِيبُ مُتلازِمةُ الجلد المسمُوط بالعُنقوديَّات وبشكلٍ حصريٍّ تقريبًا الرُّضَّعَ والأطفالَ دُون العام السادس من العمر،ومن النادر أن تُصِيب البالغين باستثناء من يُعانون من الفشل الكلويّ أو لديهم ضعف في جهاز المناعة؛
أعراض مُتلازِمة الجلد المسمُوط بالعنقوديَّات
تبدأ أعراض مُتلازمة الجلد المسمُوط بالعنقوديات بعد فترة قصيرة من حدوث عدوى بالعنقوديات مثلالقوباء.إلَّا أنَّه لا يجري التعرُّف دائمًا إلى أعراض القوباء قبل حدوث متلازمة الجلد المسموط بالمُكورات العنقودية.
وبالنسبة إلى المواليد الجدد، قد تظهر العدوى في منطقة الحفَّاظة أو حول جذر الحبل السرِّي،
أمَّا بالنسبة إلى الأطفال الأكبر سنًّا، فتُصِيبُ العدوى الوجه غالبًا.
وبالنسبة إلى البالغين، قد تبدأ العدوى في أيّ مكانٍ من الجسم.
يُصبِحُ لون الجلد حول القرحة المتقشِّرة محمرًا ومؤلمًا في غضون يوم واحد عند جميع الأشخاص المصابين بهذه العدوى.ويُصبِح الجلد مؤلمًا جدًا عند الجسّ، ويُشبه منديلاً ورقيًا مُتجعِّدًا من حيث قِوامه،
ثُمَّ تُصبِح المناطق الأخرى الكبيرة غير القريبة من موضع العدوى حمراء اللون، وتظهر عليها بثرات كبيرة ورقيقة تتشقَّق بسُهولةٍ ومن ثم تتقشر.تتشكَّل الفقاعات غالبًا في مناطق الاحتكاك، مثل طيات الجلد، وعلى الأرداف، واليدين، والقدمين.
تبدأ الطبقة العلوية من الجلد بالتقشُّر بعد ذلك، ويحدُث هذا على شكل طبقات كبيرة غالبًا، حتى مع مجرَّد اللمس الخفيف أو الضغط البسيط على المنطقة.تبدو المناطق المتقشِّرة مسموطةً،وخلال فترةٍ تتراوَح بين 2 إلى 3 أيَّام، قد تصاب مساحات كبيرة من الجلد، وقد يُصبِح الشخص متوعِّكًا مع حُمَّى، وقشعريرة، وضعف.مع فقدان الحاجز الوقائيّ للجلد، تستطيع البكتيريا والكائنات المُعدية الأخرى اختراق الجسم بسهولة، وتُسبِّبُ حالات من العدوى في تلك المناطق ومناطق أخرى، وتنتشر عبر مجرى الدَّم أحيانًا الإنتان sepsis).كما يُمكن أن يفقد المريض كميات كبيرة من السائل بسبب النَّز oozing والتبخُّر، ممَّا يُؤدِّي إلى التجفاف.
تشخيص مُتلازِمة الجلد المسمُوط بالعنقوديَّات
تقييم الطبيب
خزعة نسيجية واستنباتات في بعض الأحيان
يستنِدُ تشخيصُ متلازمة الجلد المسموط بالعنقودية إلى مظهر الجلد المُتقشِّر من بعد عدوى واضحة بالعنقوديات،
ولكن، إذا لم تشاهد أيَّة علامة لمثل هذه العدوى، فقد يأخذ الطبيب غالبًا عيِّنة صغيرةً من الجلد ويرسلها إلى المختبر لتفحُّصها (خزعة).
يأخذ الطبيب مسحةً من الأنف والغشاء المخاطيّ الرَّقيق الذي يُغطِّي العينين (الملتحِمة conjunctiva)، والحلق والممرين الأنفيين والخيشُوم nasopharynx، وعيِّناتٍ من الدَّم والبول وعيِّنات من المنطقة التي يعتقد أنَّ العدوى بدأت منها (مثل الحبل السرِّي أو الجلد)، ويُرسلها إلى المختبَر لاستنباتها للتعرُّف إلى البكتيريا.
علاج مُتلازِمة الجلد المسمُوط بالعنقوديَّات
المضادَّات الحيوية
علاج مثل المستخدم للحروق
تنطوي مُعالَجة مُتلازمة الجلد المسموط بالعنقودية على إعطاء مُضادات حيويَّة عن طريق الوريد في المستشفى، ومن ثمَّ عن طريق الفم.
يُعالِج الأطباء الأشخاص الذين لديهم عدوى منتشرة وقرحات نازَّة بنفس طريقة العلاج المُستخدَمة مع الذين يُعانون من الحروق (انظر ️الحروق الشديدة️).تجري مُعالَجة الأشخاص في وحدة الحروق، إن أمكن ذلك.
قد تُستخدَم مُستحضرات ترطيب البشرة (مُطرِّيات الجلد emollients) للمُساعدة على وِقاية الجلدِ بعدَ شفائه.
مآل مُتلازِمة الجلد المسمُوط بالعنقوديَّات
مع التشخيص والعلاج الفوريين، من النادر أن تُسبِّب مُتلازِمة الجلد المسمُوط بالعُنقوديَّات الوفاة.تُستبَدل أعلى طبقة من الجلد بسرعة، ويحدُث الشفاء خلال فترةٍ تتراوَح بين 5 إلى 7 أيَّام من بعد البدء بالعلاج عادةً.