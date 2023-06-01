الوَذَح أو التهاب الطيَّات الفخذيَّة erythrasma هُو عدوى تُصِيبُ الطبقات العلويَّة من الجلد، وتُسبِّبها بكتيريا الوتديَّة المُستدقَّة Corynebacterium minutissimum.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الالتهابات الجلدية البكتيرية).

يُصِيبُ الوذح البالغين أكثر من غيرهم، خُصوصًا مرضى السكَّري وسكَّان المناطِق ذات المناخ الحار والرطب.

وهو أكثر شُيوعًا في القدمين، حيث يُسبِّبُ تشققًا وتقشُّرًا وتصدُّعًا في الجلد بين آخر إصبعين في القدَم.كما تشيع هذه العدوى أيضًا في منطقة الأربيَّة (أعلى الفخذ)، حيث تُسبِّبُ بُقعًا ورديَّة أو بُنيَّةً بأشكالٍ غير مُنتَظمة، وقشورًا ناعمة، خُصوصًا عند التقاء الفخذين مع كيس الصفن (عند الرِّجال).يُعدُّ الإبطان وطيَّات الجلد تحت الثَّدي أو على البطن والمنطقة إلى الأمام تمامًا من الشَّرج (العِجان perineum) عرضةً لهذه العدوى، خُصوصًا عند المصابين بالسكَّري والنساء في منتصَف العمر اللواتي يعانين من البدانة.

وبالنسبة إلى بعض الأشخاص، تنتقلُ العدوى إلى الجِذع ومنطقة الشرج.

الوَذَح أو التهاب الطيَّات الفخذيَّة إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة بقع الوذح بلون بني وردي في داخل ومحيط طيات الجلد في أعلى الفخذ. Image provided by Thomas Habif, MD.

تشخيصُ الوذح تقييم الطبيب قد يصعُب التمييزُ بين الوَذَح والعدوى الفطريَّة، ولكن يستطيع الأطباء تشخيص الإصابة بالوَذَح بسهولة، لأنَّ الجلد المصاب بعدوى البكتيريا الوتديَّة Corynebacterium يتوهَّج ويُصبِح بلون المرجان الأحمر عند تسليط ضوء فوق بنفسجي عليه.