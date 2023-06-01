القوباء هي عدوى جلدية ظاهرية تُؤدِّي إلى تشكُّل قرحات جلديَّة جَربيَّة ذات قشور صفراء، وفقاعات جلديَّة صغيرة مليئة بسائِلٍ أصفرَ اللون أحيانًا.وهي تنجم عن العنقودية الذهبية، أو العقدية المقيّحة، أو كليهما.الإكثيمة هي شكل من أشكال القوباء تُسبِّبُ قرحات عميقة في الجلد.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن العدوى الجلدية البكتيرية).

القوباء شائعة،وتُصِيبُ الأطفال بشكلٍ رئيسيٍّ،ويُمكن أن تظهر في أي منطقة على البدن، ولكنها أكثر شُيوعًا على الوجه والذِّراعين والساقينِ.

ويُسبِّبُ نوعٌ من القوباء بثرات (القوباء الفُقاعيَّة bullous impetigo) تختلِفُ في الحجم ويُمكن أن تستمر لأيَّام وأسابيع.

تُصِيب القوباء الجلد الطبيعي عادةً، ولكن قد تحدُث من بعد إصابةٍ أو حالة تُسبِّبُ تشقُّقاتٍ في الجلد، مثل العدوى الفطريَّة أو حرق الشَّمس أو لسعة حشرة.كما يُعدُّ عدم الالتزام بقواعد النظافة والبيئة الرَّطبة من عوامل خطر القوباء أيضًا.تعيش جرثومة العنقوديَّة أو العقديَّة في الأنف عند بعض الأشخَاص من دون التسبُّب بعدوى.ويسمى هؤلاء الأشخاص بالحَمَلة الأنفيين.الحمَلةُ هُم أشخاص لديهم البكتيريا ولكن من دُون أيَّة أعراض تنجُم عنها،ويُمكنهم نقل البكتيريا من أنوفهم إلى أجزاء أخرى من الجسم بواسطة أيديهم، مما يؤدي أحيانًا إلى نكس العدوى أو انتشارها إلى الآخرين.

وتعدُّ القوباء مُعدِية جدًا، سواء للمناطق الأخرى من جلد الشخص أم للأشخاص الآخرين،

أعراض القوباء والإكثيمَة تُسبِّب القوباء والإكثيمة حكَّةً وألمًا خفيفًا،وتُؤدِّي الحكَّة غالبًا إلى خدوش واسعة، خُصوصًا عند الأطفال، ممَّا يُسهمُ في انتشار العدوى. تُسبِّبُ القوباء تجمُّعات من الفقاعات الصغيرة جدًا عادةً، وهي تتمزَّق وتُصبِح على شكل قشرة بلون العسل فوق القرحات (قرحة المعدة). تُشبه القوباء الفقاعيَّة القوباءَ الجلديَّة، باستثناء أنَّ القرحات تتضخَّم بسرعة غالبًا لتُشكِّلَ فُقاعات أكبر.قد تظهر البثور على شكل بقعة حمراء قبل أن تتشكل بثور أكبر حجمًا.وبعدها تتمزق وتُظهِرُ الجلدَ المكشُوف الذي سُرعان ما يُغطَّى بقشرةٍ بلون العسل. أمثلة على القوباء القوباء impetigo في القوباء، تتمزق تجمعات القرحات وتشكل قشرة ذات لون عسلي. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Thomas Habif, MD. القوباء عند الطفل يُعاني هذا الطفل المُصاب بالقوباء من مجموعاتٍ من القرحات ذات القشرة الصفراء المتقشِّرة. DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY القوباء الفقاعيَّة تُظهر هذه الصورة قوباء فقاعيَّة على بطن رضيع.تبدأ العدوى بشكل رقعة حمراء تتحوَّل إلى بقع صغيرة مليئة بالقيح تلتقي مع بعضها بعضًا ، وتُشكِّل في نهاية المطاف فقاعات صفراء (فقاعات) تتشكَّل مفتوحة وتُشكِّل قشورًا مُتقشِّرة. ... قراءة المزيد SCIENCE PHOTO LIBRARY القوباء impetigo في القوباء، تتمزق تجمعات القرحات وتشكل قشرة ذات لون عسلي. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Thomas Habif, MD. القوباء عند الطفل يُعاني هذا الطفل المُصاب بالقوباء من مجموعاتٍ من القرحات ذات القشرة الصفراء المتقشِّرة. DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY القوباء الفقاعيَّة تُظهر هذه الصورة قوباء فقاعيَّة على بطن رضيع.تبدأ العدوى بشكل رقعة حمراء تتحوَّل إلى بقع صغيرة مليئة بالقيح تلتقي مع بعضها بعضًا ، وتُشكِّل في نهاية المطاف فقاعات صفراء (فقاعات) تتشكَّل مفتوحة وتُشكِّل قشورًا مُتقشِّرة. ... قراءة المزيد SCIENCE PHOTO LIBRARY وتعدُّ الإكثيمة شكلاً من أشكال القوباء.تتسم بقرحاتٍ صغيرةٍ، وسطحيةٍ، ومظهرٍ مخرومٍ، وتحتوي أحيانًا على القيح.وتكون القشرة التي تُغطِّي القرحات أكثر ثخانةً من القشرة التي تُسبِّبها القوباء،وذات لونٍ بنِّي داكنوتكون المنطقة حول القرحات بلونٍ أحمر أرجوانيّ ومُتورِّمة غالبًا. الإكثيمة ecthyma إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة قرحات صغيرة ، تحتوي على القيح ، وضحلة ، ومثقبة ، مع قشور سميكة ، ذات لون بني-أسود.المنطقة المحيطة بالقرحة حمراء أرجوانية ومنتفخة. © Springer Science+Business Media

تشخيص القوباء والإكثيمَة تقييم الطبيب يستنِدُ الأطبَّاء في تشخيصهم للقوباء والإكثيمة إلى مظهر القرحات والنفاطات (الفقاعات). وبالنسبة إلى الأشخاص الذين تتكرَّر الحالة لديهم، يأخذ الأطبَّاء مسحةً من الأنف، ويُرسلونها إلى المختبر لتحديد ما إذا كانوا حملةً لجرثومتي العنقودية والعقدية في الأنف.