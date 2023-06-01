الـحُمرَة erysipelas هي شكلٌ سطحيّ لعدوى الجلد (التهاب الهلل)، وهي تحدُث غالباً بسبب بكتيريا المكوَّرات العقديَّة streptococci.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن العَدوى الجلدية البكتيرية).
غالبًا ما تنجم الحمرة عن البكتيريا العقدية.ولكن، قد تنجم عن نوع آخر من البكتيريا مثل العُنْقودِيَّةُ الذَّهَبِيَّة، بما فيها سلالات العنقودية المقاومة للميثيسيلين التي تُسمى العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيللين (MRSA).
أعراض الحُمرة
تُسبِّبُ الـحُمرَة بُقعةً ناتِئةً لامِعةً ومُؤلِمةً بلونٍ أحمر على الجلد،وتكون حوافها مُتبارِزة، ولا تندمِجُ مع الجلد الطبيعي القريب منها.تبدو هذه البقعة دافئةً وصُلبةً عند لمسها،تحدث الحُمرة في أكثر الأحيان على الساقين والوجه.
تترافق الحمرة غالبًا مع الحمَّى والقشعريرة وشعورعام بالتوعُّك malaise.
في أشكال أخرى من الحُمرة، تتشكل بثور على الجلد.
أسباب الحُمرة
تقييم الطبيب
ويستنِدُ الأطبَّاء في تشخيص الحمرة إلى المظهر الـمُميَّز للبقعة.
في بعض الأحيان يرسل الأطباء عيِّنات من الدَّم إلى المختبر للتعرُّف إلى البكتيريا (تسمى الزرع) إذا كانت حالة الشخص شديدةً.
علاج الحُمرة
المضادَّات الحيوية
يُمكن الشفاءُ من هذه العدوى عن طريق استخدام المضادَّات الحيويَّة التي تُؤخذ عن طريق الفم، مثل البنسيلين penicillin،
إذا اشتبه الأطباء بعدوى بكتيريا MRSA، فتُعطى المضادات الحيوية مثل سلفاميثوكسازول/تريميثوبريم، أو كلينداميسين، أو دوكسيسايكلين عن طريق الفم، ولكن إذا كانت العدوى شديدة، فيجري إعطاء فانكومايسين أو لينزوليد عن طريق الوريد.
وقد تُساعد الكمادات البارِدة ومُسكِّنات الألم على التخفيف من الانزعاج.
ربَّما تُشكِّلُ العدوى الفطرية في القدم موضعًا لدخول العدوى، وقد تحتاج إلى العلاج بمُضادَّات الفطريات للوقاية من عودة العدوى.
قد يساعد ارتداء الجوارب الضاغطة على الساقين على التقليل من التورم الناجم عن الحمرة.