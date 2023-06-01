المضادَّات الحيوية

يُمكن الشفاءُ من هذه العدوى عن طريق استخدام المضادَّات الحيويَّة التي تُؤخذ عن طريق الفم، مثل البنسيلين penicillin،

إذا اشتبه الأطباء بعدوى بكتيريا MRSA، فتُعطى المضادات الحيوية مثل سلفاميثوكسازول/تريميثوبريم، أو كلينداميسين، أو دوكسيسايكلين عن طريق الفم، ولكن إذا كانت العدوى شديدة، فيجري إعطاء فانكومايسين أو لينزوليد عن طريق الوريد.

وقد تُساعد الكمادات البارِدة ومُسكِّنات الألم على التخفيف من الانزعاج.

ربَّما تُشكِّلُ العدوى الفطرية في القدم موضعًا لدخول العدوى، وقد تحتاج إلى العلاج بمُضادَّات الفطريات للوقاية من عودة العدوى.

قد يساعد ارتداء الجوارب الضاغطة على الساقين على التقليل من التورم الناجم عن الحمرة.