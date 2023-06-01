التهابُ الجريبات وخراجات الجلد

التهابُ الجريبات الشعريَّة وخرَّاجات الجلد folliculitis and skin abscesses هي جيوب مليئةٌ بالقيح، تنجُم عن عدوى بكتيريَّة،وقد تكون سطحيَّة أوعميقة تُصِيبُ جُريبات الشعر أو البنى الأعمق ضمن الجلد فقط.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الالتهابات الجلدية البكتيرية).

التهابُ الجريبات هُو نوعٌ من خراجات الجلد الصغيرة التي تُصِيب جُريبات الشَّعر.وقد تظهر أنواع أخرى من الخراجات على سطح الجلد وضمن البنى الأعمق للجلد معًا، ومن دُون أن تُصِيب جريبات الشعر دائمًا.

تنجُم مُعظمُ خراجات الجلد عن بكتيريا العنقودية الذهبية، وتبدوعلى شكل جيوب مليئة بالقيح على سطح الجلد.أصبحت سُلالة من بكتيرية العنقوديةالمُقاومة للمضادَّات الحيوية التي كانت فعَّالة سابقًا، من أكثر أسباب العدوى شُيوعًا.وتسمى هذه السلالة العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين (MRSA).

وفي بعض الأحيان، تدخل البكتيريا الجلدَ عبر جريب الشَّعرة أو خدشٍ بسيط أو ثقب، بالرغم من عدم وجود نقطة دخول واضِحة غالبًا.يكون الأشخاصُ، الذين يعيشون في أماكن مزدحِمة والذين لا يتَّبعون عادات النظافة بشكلٍ جيِّدٍ أو يُعانون من أمراض جلديَّة مُزمِنة أو الذين لديهم بكتيريا العنقودية في الممرين الأنفيين، أكثر عرضةً للإصابة بالتهاب الجُريبات الشعريَّة أو خراجات الجلد.كما يُعدُّ ضعفُ جهاز المناعة والبدانة والتقدُّم في العُمر وربَّما السكَّري من عوامل الخطر الشائعة.قد تعود العدوى عندَ بعض الأشخاص لأسبابٍ غير معروفةٍ.

قد يُحاوِلُ الأطبَّاء القضاء على بكتيريا العنقوديَّة بكتيريا العنقودية عند الأشخاص المعرضين للعدوى المتكررة عن طريق توجيههم لغسل كامل البدن بصابون مُضادّ للبكتيريا وتطبيق مراهم تحتوي على مُضادَّات حيويَّة في داخل الأنف حيث يمكن للبكتيريا أن تختبئ، وأخذ مُضادَّات حيويَّة عن طريق الفم.

التهابُ الجريبات الشعريَّة folliculitis التهابُ الجريبات هو عدوى تُصيب جُريبات الشَّعر،ويظهر على شكل بُثورٍ صغيرةٍ حمراء أو بيضاء على قاعدة الشعرة،وقد تُصيب العدوى جُريبًا شعريًا واحدًا أو الكثير منها.ويُسبِّبُ كلّ جريب شُعورًا بالحكَّة أو بالألم الخفيف، وما عدا ذلك لا يشعر الشخص بالتوعُّك. التهابُ الجريبات الشعريَّة folliculitis الصورة Image provided by Thomas Habif, MD. يُصابُ بعض الأشخاص بالتهاب الجريبات الشعريَّة من بعد التعرُّض إلى مغاطس أو دوَّامات الماء الساخن التي لا تحتوي على كمية كافية من الكلور،وتحدُث هذه الحالةُ التي تُسمَّى أحيانًا التهاب الجريبات الشعريَّة الناجم عن مغاطس الماء الساخن أو التهاب الجلد الناجم عن مغاطس الماء الساخن، بسبب بكتيريا الزَّائِفة الزَّنجاريَّة.وهي تبدأ في أي وقت اعتبارًا من 6 ساعات إلى 5 أيَّام من بعد التعرُّض،وتشيعُ الحالةُ في مناطق الجلد الـمُغطَّاة بثوب السباحة، مثل الجذع والردفين. يُصاب بعضُ الأشخاص بالتهابٍ خفيفٍ في جريبات الشعر في مناطق عُرضة للرطوبة والاحتِكاك، مثل المناطق تحت البدلات أو الأدوات الرياضيَّة أو على الردفين. يتساقط الشعر المصاب بالعدوى بسهولة أو قد يجري اقتلاعه، ولكن تميل البثور الصغيرة إلى الظهور. ويلتفّ الشعر الخشن أو يلتوي أحيانًا في منطقة اللحية (أو أي منطقة محلوقة الشعر)، ويدخل الجلد من جديد (الشعر المنغرز ingrown hair) من بعد الحِلاقة، ويُسبِّب تهيُّجًا والتِهابًا خفيفينِ،ولكن، لا تُوجد عدوى فعلية.يُسمى هذا التهاب جُريبات الذقن الكاذب، وهو ليس التهاب جريبات حقيقي. وبالنسبة إلى حالات التهاب الجريبات الشعرية الشديدة والتي تعود من جديد، قد يأخذ الأطبَّاء مزرعةً بكتيريَّة (عيِّنة من القيح تُرسَل إلى المختبر وتُوضع في مُستنبتٍ زرعيّ للسماح بتكاثر المكروبات).وتُستخدم نتائج الزرع لتحديد المضاد الحيوي، تجري مُعالجة التهاب الجُريبات الشعريَّة بالـمُطهِّرات التي تحتوي على مُضادَّات البكتيريا أو بالمضادات الحيويَّة التي تُطبَّق على الجلد مباشرةً (موضعيَّاً).قد تحتاج المناطقُ الكبيرة من التهاب الجريبات إلى مُضادَّات حيويَّة عن طريق الفم. عادةً ما يزول التهاب الجريبات الشعريَّة الناجم عن مغاطس الماء الساخن بدون أي علاج.ولكن، من الضروري إضافة كمية مناسبة من الكلور إلى مغاطس الماء الساخن أو دوَّامات الماء للوقاية من عودة العدوى أو انتقالها إلى الآخرين. تجري مُعالجة التهاب جريبات الذقن الكاذب النَّاجم عن الشعر المنغرز بعدَّة طُرق مع تفاوُت في فُرص النجاح.وقد يحتاج الشخصُ إلى التوقُّف عن حلاقة ذقنه بشكلٍ مُؤقَّت.