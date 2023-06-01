التهابُ الجريبات وخراجات الجلد

التهابُ الجريبات الشعريَّة وخرَّاجات الجلد folliculitis and skin abscesses هي جيوب مليئةٌ بالقيح، تنجُم عن عدوى بكتيريَّة،وقد تكون سطحيَّة أوعميقة تُصِيبُ جُريبات الشعر أو البنى الأعمق ضمن الجلد فقط.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن الالتهابات الجلدية البكتيرية).
التهابُ الجريبات هُو نوعٌ من خراجات الجلد الصغيرة التي تُصِيب جُريبات الشَّعر.وقد تظهر أنواع أخرى من الخراجات على سطح الجلد وضمن البنى الأعمق للجلد معًا، ومن دُون أن تُصِيب جريبات الشعر دائمًا.
تنجُم مُعظمُ خراجات الجلد عن بكتيريا العنقودية الذهبية، وتبدوعلى شكل جيوب مليئة بالقيح على سطح الجلد.أصبحت سُلالة من بكتيرية العنقوديةالمُقاومة للمضادَّات الحيوية التي كانت فعَّالة سابقًا، من أكثر أسباب العدوى شُيوعًا.وتسمى هذه السلالة العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين (MRSA).
وفي بعض الأحيان، تدخل البكتيريا الجلدَ عبر جريب الشَّعرة أو خدشٍ بسيط أو ثقب، بالرغم من عدم وجود نقطة دخول واضِحة غالبًا.يكون الأشخاصُ، الذين يعيشون في أماكن مزدحِمة والذين لا يتَّبعون عادات النظافة بشكلٍ جيِّدٍ أو يُعانون من أمراض جلديَّة مُزمِنة أو الذين لديهم بكتيريا العنقودية في الممرين الأنفيين، أكثر عرضةً للإصابة بالتهاب الجُريبات الشعريَّة أو خراجات الجلد.كما يُعدُّ ضعفُ جهاز المناعة والبدانة والتقدُّم في العُمر وربَّما السكَّري من عوامل الخطر الشائعة.قد تعود العدوى عندَ بعض الأشخاص لأسبابٍ غير معروفةٍ.
قد يُحاوِلُ الأطبَّاء القضاء على بكتيريا العنقوديَّة بكتيريا العنقودية عند الأشخاص المعرضين للعدوى المتكررة عن طريق توجيههم لغسل كامل البدن بصابون مُضادّ للبكتيريا وتطبيق مراهم تحتوي على مُضادَّات حيويَّة في داخل الأنف حيث يمكن للبكتيريا أن تختبئ، وأخذ مُضادَّات حيويَّة عن طريق الفم.
التهابُ الجريبات الشعريَّة folliculitis
التهابُ الجريبات هو عدوى تُصيب جُريبات الشَّعر،ويظهر على شكل بُثورٍ صغيرةٍ حمراء أو بيضاء على قاعدة الشعرة،وقد تُصيب العدوى جُريبًا شعريًا واحدًا أو الكثير منها.ويُسبِّبُ كلّ جريب شُعورًا بالحكَّة أو بالألم الخفيف، وما عدا ذلك لا يشعر الشخص بالتوعُّك.
Image provided by Thomas Habif, MD.
يُصابُ بعض الأشخاص بالتهاب الجريبات الشعريَّة من بعد التعرُّض إلى مغاطس أو دوَّامات الماء الساخن التي لا تحتوي على كمية كافية من الكلور،وتحدُث هذه الحالةُ التي تُسمَّى أحيانًا التهاب الجريبات الشعريَّة الناجم عن مغاطس الماء الساخن أو التهاب الجلد الناجم عن مغاطس الماء الساخن، بسبب بكتيريا الزَّائِفة الزَّنجاريَّة.وهي تبدأ في أي وقت اعتبارًا من 6 ساعات إلى 5 أيَّام من بعد التعرُّض،وتشيعُ الحالةُ في مناطق الجلد الـمُغطَّاة بثوب السباحة، مثل الجذع والردفين.
يُصاب بعضُ الأشخاص بالتهابٍ خفيفٍ في جريبات الشعر في مناطق عُرضة للرطوبة والاحتِكاك، مثل المناطق تحت البدلات أو الأدوات الرياضيَّة أو على الردفين.
يتساقط الشعر المصاب بالعدوى بسهولة أو قد يجري اقتلاعه، ولكن تميل البثور الصغيرة إلى الظهور.
ويلتفّ الشعر الخشن أو يلتوي أحيانًا في منطقة اللحية (أو أي منطقة محلوقة الشعر)، ويدخل الجلد من جديد (الشعر المنغرز ingrown hair) من بعد الحِلاقة، ويُسبِّب تهيُّجًا والتِهابًا خفيفينِ،ولكن، لا تُوجد عدوى فعلية.يُسمى هذا التهاب جُريبات الذقن الكاذب، وهو ليس التهاب جريبات حقيقي.
وبالنسبة إلى حالات التهاب الجريبات الشعرية الشديدة والتي تعود من جديد، قد يأخذ الأطبَّاء مزرعةً بكتيريَّة (عيِّنة من القيح تُرسَل إلى المختبر وتُوضع في مُستنبتٍ زرعيّ للسماح بتكاثر المكروبات).وتُستخدم نتائج الزرع لتحديد المضاد الحيوي،
تجري مُعالجة التهاب الجُريبات الشعريَّة بالـمُطهِّرات التي تحتوي على مُضادَّات البكتيريا أو بالمضادات الحيويَّة التي تُطبَّق على الجلد مباشرةً (موضعيَّاً).قد تحتاج المناطقُ الكبيرة من التهاب الجريبات إلى مُضادَّات حيويَّة عن طريق الفم.
عادةً ما يزول التهاب الجريبات الشعريَّة الناجم عن مغاطس الماء الساخن بدون أي علاج.ولكن، من الضروري إضافة كمية مناسبة من الكلور إلى مغاطس الماء الساخن أو دوَّامات الماء للوقاية من عودة العدوى أو انتقالها إلى الآخرين.
تجري مُعالجة التهاب جريبات الذقن الكاذب النَّاجم عن الشعر المنغرز بعدَّة طُرق مع تفاوُت في فُرص النجاح.وقد يحتاج الشخصُ إلى التوقُّف عن حلاقة ذقنه بشكلٍ مُؤقَّت.
خراجات الجلد
خراجات الجلد هي عدوى على شكل جيوب دافئة مُؤلمة مليئة بالقيح تحت سطح الجلد، وقد تظهر على أي سطحٍ للبدن.وهي تكون حمراء ومرتفعة عادةً.ويتراوح قطرُ الخراجات بين إنشٍ واحدةٍ إلى عدَّة بوصات.
الدمامل والدمامل هي أنواع من خراجات الجلد.
تكون الدَّماملُ مؤلمةً عند الجسّ وذات حجمٍ أصغر، وهي خراجات سطحيَّة تُصيبُ جُريبًا شعريًا والنسيج الـمُجاوِر.وهي شائعة على العُنق والثديين والوجه والردفين.قد تكون غير مريحة ومؤلمة بشكل خاص في المناطق الحساسة (مثل الدمامل التي تظهر على الأنف، أو الأذن، أو الأصابع).
يبدو الدُمّل في هذه الصورة مؤلمًا بالجس، ومتورمًا، وممتلئًا بالقيح.
Photo provided by Thomas Habif, MD.
هذه المرأة لها دمامل حمراء ملتهبة تحت حاجبها.
DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY
تُظهر هذه الصورة ورمًا وعائيًا لمفيًا على رقبة طفلة تبلغ من العمر سنتين.وهو يتشكَّل من خلال مجموعة من الدَّم المترابط ، وهي جُريبات شعريَّة مُؤلمة ومليئة بالقيح وملتهبة.
SCIENCE PHOTO LIBRARY
يبدو الدُمّل في هذه الصورة مؤلمًا بالجس، ومتورمًا، وممتلئًا بالقيح.
Photo provided by Thomas Habif, MD.
هذه المرأة لها دمامل حمراء ملتهبة تحت حاجبها.
DermPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY
تُظهر هذه الصورة ورمًا وعائيًا لمفيًا على رقبة طفلة تبلغ من العمر سنتين.وهو يتشكَّل من خلال مجموعة من الدَّم المترابط ، وهي جُريبات شعريَّة مُؤلمة ومليئة بالقيح وملتهبة.
SCIENCE PHOTO LIBRARY
الجمرات هي دمامل مُتعدِّدة تتصِّل مع بعضها بعضًا تحت سطح الجلد.
وإذا لم تُعالَج الخراجات، تصل إلى ذروتها غالباً وتنفجر، ويخرج منها سائل دهنيّ أبيض أو ورديّ اللون.قد تنتقل البكتيريا من الخراج وتُصيب النسيج المجاور والعُقَد اللِّمفية بالعدوى،وقد تظهر حمَّى عند الشخص، ويشعر بالتوعُّك بشكلٍ عام.
يُشخِّصُ الأطبَّاء خراجات الجلد استنادًا إلى مظهرها.في بعض الأحيان، يرسل الأطباء عينات من القيح إلى المختبر للتعرُّف إلى البكتيريا (تسمى الزرع).
قد يختفي خراج الجلد من تلقاء نفسه، وقد تعمل الكمادات الدافئة على تسريع هذه العملية.وإذا لم ينفع هذا، يُعالجه الطبيبُ عن طريق فتحه وتجفيفه من القيح.وبعدَ تجفيف الخُرَاج، يتأكَّد الطبيب من أنَّه خالٍ تمامًا من القيح، وفي بعض الأحيان يغسل الجيب بمحلول ملحيّ.قد تحتاج الخراجات الكبيرة التي يزيد قطرها عن 5 سم (حوالى 2 إنش) إلى حشوة مؤقَّتة بشاش.
ولا يحتاجُ الأمر إلى استخدام المضادات الحيويَّة إذا جفّ الخراج بشكلٍ كامل عادةً؛ولكن، قد توصف المضادات الحيوية عن طريق الفم بسبب ما يلي:
إذا لم يتعافى الخراج مع تصريف القيح منه.
إذا كان الشخص يعاني من ضعف في الجهاز المناعي.
إذا َانتشرت العدوى إلى الجلد المُجاورِ (التهاب النسيج الخلوي).
إذا كان الشخص يعاني من العديد من الخراجات.
إذا كان الشخص يواجه خطر الإصابة بعدوى قلبية (التهاب الشغاف)
إذا كان الخراج في الجزء الأوسط من الوجه.
إذا كان الشخص مصابًا بحمى.
بالنسبة إلى المرضى الذين يُعانون من عودة الدمامل، يُمكنهم غسل الجلد بصابونٍ سائلٍ يحتوي على مطهِّرات خاصة مع تناول مُضادَّات حيويَّة لفترةٍ تتراوح بين شهر إلى شهرين.