النخاليةُ الوردية pityriasis rosea هي مرض يُؤدِّي إلى تشكُّل العديد من البُقع الصغيرة المُتقشِّرة ذات لون ورديّ أو بُقع بلون مُسمّرَ على الجلد.

وقد تنجُم النخالية الوردية عن عدوى فيروسية.

تنطوي الأَعرَاض الأكثر شُيُوعًا على الحكة وعلى بُقعةٍ دائريَّة تكون في البداية بلون مُسمَرٍّ أو بلون وردي، يتبعها بُقع مُتعدِّدة تظهر على الجذع.

يستند التَّشخيص إلى الأَعرَاض.

يشفى هذا المرض من دون مُعالجةٍ عادةً، وقد يجري التخفيف من الحكَّة التي لا تكون شديدةً عن طريق ضوء الشمس الاصطناعي أو الطبيعيّ.

لا يُعرف سبب النخالة الوردية بشكلٍ مُؤكَّد، ولكن قد تُمارِسُ العدوى بالفيروس الهربسي البشري من النوع 6 و7 أو 8 دورًا فيها،ومع ذلك، لا يُعتَقد أنَّ هذا الاضطراب مُعدٍ.

يمكن لبعض الأدوية (مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، وهيدروكلوروثيازيد، وكابتوبريل، وباربيتورات، وميترونيدازول، وألوبيورينول) أن تُسبب رد فعل تشبه النخالية الوردية.

تشيعُ النخالة الوردية بين الأشخاص في عُمرٍ يتراوَحُ بين 10 و 35 عامًا،وتُعدُّ أكثر شُيوعًا بين النساء بالمُقارنة مع الرجال.

بالنسبة إلى النِّساء اللواتي يُصبنَ بالنخالة الورديَّة في أثناء الحمل (خُصوصاً في أثناء الأسابيع الخمسة عشر الأولى للحمل)، قد يلِدنَ خُدَّجًا أو أجنَّة ميتة.

أعراض النخالية الوردية تسبب النخالية الوردية في البداية بقعة جلدية دائرية مفردة بلونٍ ورديٍّ أو بلونٍ مُسمَرٍّ بقطرٍ يتراوح بين 1 إلى 4 بوصاتٍ تقريبًا (2 إلى 10 سنتمترات).يُسمِّي الأطباء هذه البقعة باللطخة النذيرة او اللطخة الأم.عادةً ما تظهر هذه البقعة على الجذع. أمثلة على النخالية الوردية النخالية الوردية (لطخة نذيرة) في البداية، تظهر لدى معظم الأشخاص بقعة واحدة كبيرة متقشرة تُدعى اللطخة النذيرة (اتجاه السهم)، وفي غضون 1-2 أسبوع، قد تظهر بقع أصغر حجمًا وردية اللون على الجذع، والذراعين، والساقين. ... قراءة المزيد جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. النخاليَّة الورديَّة تُظهر هذه الصورة بقعًا متقشرة أرجوانية مائلة للأزرق على الظهر والذراعين لشخص مصاب بالنخالية الوردية.بالنسبة للبقع التي تظهر بلون مائل للوردي عند الأشخاص من ذوي البشرة الفاتحة فهي تكون أرجوانية مزرقة، أو داكنة جدًا، أو كليهما عند الأشخاص من ذوي البشرة الداكنة. ... قراءة المزيد جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Karen McKoy, MD. النخاليَّة الورديَّة Photo provided by Thomas Habif, MD. النخاليَّة الورديَّة تُظهر هذه الصورة بقعًا حمراء وأرجوانية مزرقة، وبيضاوية، ومتقشرة على رأس وجذع شخص مصاب بالنخالية الوردية. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Karen McKoy, MD. النخالية الوردية (لطخة نذيرة) في البداية، تظهر لدى معظم الأشخاص بقعة واحدة كبيرة متقشرة تُدعى اللطخة النذيرة (اتجاه السهم)، وفي غضون 1-2 أسبوع، قد تظهر بقع أصغر حجمًا وردية اللون على الجذع، والذراعين، والساقين. ... قراءة المزيد جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. النخاليَّة الورديَّة تُظهر هذه الصورة بقعًا متقشرة أرجوانية مائلة للأزرق على الظهر والذراعين لشخص مصاب بالنخالية الوردية.بالنسبة للبقع التي تظهر بلون مائل للوردي عند الأشخاص من ذوي البشرة الفاتحة فهي تكون أرجوانية مزرقة، أو داكنة جدًا، أو كليهما عند الأشخاص من ذوي البشرة الداكنة. ... قراءة المزيد جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Karen McKoy, MD. النخاليَّة الورديَّة Photo provided by Thomas Habif, MD. النخاليَّة الورديَّة تُظهر هذه الصورة بقعًا حمراء وأرجوانية مزرقة، وبيضاوية، ومتقشرة على رأس وجذع شخص مصاب بالنخالية الوردية. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Karen McKoy, MD. يظهر العديدُ من البُقع المُشابهة ولكن بحجمٍ أصغر ومتقشرة على أجزاءٍ أخرى من الجسم خلال فترةٍ تتراوح بين 7 إلى 14 يومًا.تشيعُ هذه البقع الثانوية على الجذع، خُصُوصًا على طول العمود الفقري وانطِلاقاً منه. قد تظهر البقع بلون مائل للوردي أو الأسمر عند الأشخاص من ذوي البشرة الفاتحة وقد تظهر مائلة للأرجواني عند الأشخاص من ذوي البشرة الداكنة. وبالنسبة إلى الأطفال، تبدأ البُقع عادةً في منطقة الأربية (أعلى الفخذ) أو الإبطين وتنتشر إلى الخارج.وقد يحدث تقشُّر بسيط أو لا يحدُث أبدًا عند الأطفال والنساء الحوامِل. يُعاني مُعظم المصابين بالنخالية الوردية من بعض الحكَّة، ويُمكن أن تكون الحكة شديدةً عند البعض. تظهر البقع من دون أيَّة أعراض سابِقة أحيَانًا، ولكن يكون لدى بعض الأشخاص شعور مُبهَم بالتوعُّك وفقدان الشهيَّة وحُمَّى وصُداع، وأحيانًا ألم في المفاصل قبل بضعة أيَّام من ظُهور البقع.

تشخيص النخالية الوردية تقييم الطبيب يستنِدُ الطبيبُ عند تشخيص النخالة الوردية إلى مظهر الطفح عادةً، خُصُوصًا اللطخة النذيرة.

علاج النخالية الوردية بالنسبة إلى الحكَّة، ضوء الشمس الاصطناعي والطبيعيّ أو الستيرويدات القشرية الموضعيَّة وقد يُساعِدُ كل من ضوء الشمس الاصطناعي والطبيعي على تسريع زوال الحكَّة والتخفيف منها. ويمكن أن يجري استخدامُ مُعالجات معياريَّة أخرى عندَ الحاجة (انظُر مُعالجة الحكَّة).كما يُمكن استخدامُ الستيرويدات القشرية التي يجري تطبيقها على الجلد مُباشرةً (موضعيًا) لفتراتٍ قصيرةٍ للمُساعدة على التخفيفِ من الحكَّة. تُعدُّ الستيرويداتُ القشرية التي تؤخذ عن طريق الفم ضرورية فقط لمُعالجة الحكَّة الشديدة جدًا. يمكن لدواء أسيكلوفير المضاد للفيروسات أن يساعد بعض الأشخاص في مرحلة مبكرة من المرض ولديهم الكثير من البقع أو الأشخاص الذين لديهم أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا.ينبغي أن يُعرض على النساء الحوامل المصابات بالنخالية الوردية استعمال أسيكلوفير، ولكن العلاج بهذا الدواء لا يقلل من خطر الولادة المبكرة أو ولادة جنين ميت.