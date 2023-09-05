الحَزاز الـمُتصلِّب هُو مرضٌ يميل إلى أن يُسبِّبَ الحكَّةَ، ويُمكن أن يُسبِّب تندُّبًا في المنطقة حول الشَّرج والأعضاء التناسليَّة.

لا يُعرَف سبب الحَزاز المتصلِّب، ولكنه قد ينطوي على مُهاجمة الجهاز المناعي لبعضٍ من نُسج الجسم (يُسمَّى اضطراب المناعة الذَّاتية).

يؤثر التصلب الحزازي (Lichen sclerosis) في المنطقةَ حول الشَّرج والأعضاء التناسليَّة عادةً، ولكن يُمكن أن يُوجَد في مناطق أخرى من الجسم في حالاتٍ نادِرةٍ.

أعراض الحزاز المتصلب في البِداية، يميلُ الجلدُ حول الشَّرج والأعضاء التناسليَّة إلى التكدُّم وقد تظهر فقاعات جلدية،وغالبًا ما تترافق الحكَّة مع هذا الاضطراب وتكون شديدةً في بعض الأحيان.يُمكن أن يُصبِح الجلد رقيقًا ويفقد لونه الطبيعيّ، وتظهرعليه تشقُّقات وحراشف بعد مرور بعض الوقت.وبالنسبة إلى بعض الأشخاص، يُصيبهم هذا الاضطراب بطريقةٍ مُختلِفةٍ، حيث يُؤدِّي إلى زيادةٍ في ثخانة الجلد. تُسبِّبُ الحالات الشديدة والطويلة الأمد من الحزاز المتصلب تندبًا يُشوه البنى الطبيعية للمنطقة حول الشرج والأعضاء التناسلية. أمَّا بالنسبة إلى الأطفال، فيُمكن أن يُشبه مظهر الحَزاز المُتصلِّب تأثيراتَ الاعتداء الجنسيّ أحيانًا. وفي حالاتٍ نادرةٍ، يُمكن أن تحدُث السرطانة الحرشفية الخلايا (سرطان جلديّ) في مناطق مُصابة بالحزازِ المُتصلِّب منذ مدَّة طويلة. الحزَازُ المُتصلِّب إخفاء التفاصيل تُظهر الصورة العلوية ترقق الجلد ومناطق بتصبغ جلدي زائد أو ناقص على الأعضاء التناسلية الأنثوية.تُظهر الصورة السفلية مناطق الترقق وفقدان الصباغ على رأس القضيب. جرى استخدام الصور بعد موافقة أصحابها Joe Miller (top) and Brian Hill (bottom) عن طريق مكتبة صور الصحة العامة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

تشخيصُ الحَزاز المُتصلِّب تقييم الطبيب

خزعة جلدية أحيَانًا يستنِدُ الأطباءُ في تشخيص الحزاز المُتصلِّب إلى مظهر الطفح ومكانه على الجسم. كما يأخذ الأطبَّاء أحيانًا خزعةً (تفحُّص عينة من الجلد تحت المجهر) من أي منطقة يكون الجلد فيها ثخينًا لاستبعادِ السرطانة الحرشفية الخلايا (سرطان جلديّ).