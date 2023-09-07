لمحة عامَّة حول أورام وتشوُّهات الأوعِية

أورام وتشوهات الأوعية (الأورام الوعائية) هي مجموعات كثيفة بشكلٍ غير طبيعي للأوعية الدموية أو اللمفية، وتتموضع عادةً في الجلد وتحته، ممَّا يُسبِّبُ تغيُّر لون الجلد إلى الأحمر أو الأرجوانيّ.

يظهر العديد من أورام وتشوُّهات الأوعية عند الولادة أو بعدها بفترةٍ قصيرةٍ.

يقوم الأطباء عادةً بتشخيص هذه الأورام والتشوُّهات من خلال مظهرها النموذجيّ.

وتستنِدُ المُعالجة إلى نوع الورم أو التشوُّه الموجودين.

(انظر أيضًا لمحة عامة حول الزوائد الجلدية).

تنطوي أورام وتشوُّهات الأوعية على التالي:

يظهر بعض هذه الأورام عند الولادة أو بعدها بفترةٍ قصيرةٍ، وقد يُشار إليها كوحمات birthmarks.

يجري التعرُّف إلى هذه الأورام والتشوُّهات المُختلفة من خلال مظهرها عادةً، ولذلك من النادر أن تكون الخزعة ضروريَّةً.

تصِلُ نسبة المواليد الجدد الذين لديهم بعض من الأورام والتشوُّهات في الأوعية (الوحمات الوعائيَّة vascular birthmark) إلى الثُلث، ويختفي معظمها من تلقاء ذاتها.

هناك حاجة إلى المُعالجة أحيانًا، وذلك استنادًا إلى الورم أو التشوُّه.