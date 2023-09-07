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الكيساتُ الجلديَّة

(كيسة بشروية مُشتَملة epidermal inclusion cyst [كيسة بشرانيَّة epidermoid cyst]؛ الدُّخينات milia؛ كيسة شعريَّة pilar cyst؛ كيسة شعرية trichilemmal cyst؛ كيسة شعرية wen)

حسبDenise M. Aaron, MD, Dartmouth Geisel School of Medicine
تمت مراجعته صفر 1445
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الكيساتُ الجلدية هي كُتل شائِعةٌ بطيئة النموّ.الكيسات البشروية المُشتَملة (المُشتَملات البشروية) هي أكثر الكيسات الجلديَّة شُيوعًا.

    (انظر أيضًا لمحة عامة حول الزوائد الجلدية).

    الكيساتُ البشروية المُشتَملة (الكيسات البشروية)، والتي تجري الإشارة إليها غالبًا بشكلٍ غير صحيح على أنَّها كيسات زهميَّة، هي كيسات بلون الجلد وتتنوع أقطارها بحيث تصل إلى إنشين (حوالى 5 سنتمترات).وغالبًا ما تكون ذات مسامّ مُتضخِّمة تُغطيها من الأعلى.ويُمكن أن تظهر الكيسات في أي مكان على الجسم، ولكنها أكثر شُيوعًا على الظهر والرأس والعُنق.تميل هذه الكيساتُ إلى أن تكون قاسيةً، ومن السهل تحريكها ضمن الجلد،وهي تحتوي على مادَّة جُبنيَّة كريهة الرائحة تتكوَّن من مفرزات الجلد.لا تُسبِّبُ الكيسات البشرويَّة الألمَ إلا إذا انفجرَت تحت الجلد وأصابها التهاب أو عدوى.

    الدُّخينات هي كيسات بشروية مُشتملة صغيرة جدًّا وسطحيَّة،وهي تظهر على الوجه وفروة الرأس غالبًا.

    قد تبدُو الكيسات الشعرية مُتطابقة مع الكيسات البشروية المُشتَملة.تحدُث نسبة تصل إلى حوالى 90% من الكيسات الشعرية على فروة الرأس.وقد يكُون الميلُ نحو الإصابة بالكيسات الشعريَّة وراثيًا.

    يمكن إزالة الكيسات الجلدية جراحيًا بعد حَقنِ مُخدِّرٍ في المنطقة،وينبغي استئصال جدار الكيسة بشكلٍ كاملٍ وإلّا ستنمو من جديد.تحتاج الكيسات التي انفجرت (تمزَّقت) تحت الجلد إلى فتحها حتى يجري تصريف السائل منها.ويُمكن استخدام المبضع لشقّ الكيسات الدَّقيقة التي تُسبِّبُ الانزعاج للمريض، ومن ثمَّ تصريف السائل منها.

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    محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.