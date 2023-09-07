الكيساتُ الجلديَّة

الكيساتُ الجلدية هي كُتل شائِعةٌ بطيئة النموّ.الكيسات البشروية المُشتَملة (المُشتَملات البشروية) هي أكثر الكيسات الجلديَّة شُيوعًا.

(انظر أيضًا لمحة عامة حول الزوائد الجلدية).

الكيساتُ البشروية المُشتَملة (الكيسات البشروية)، والتي تجري الإشارة إليها غالبًا بشكلٍ غير صحيح على أنَّها كيسات زهميَّة، هي كيسات بلون الجلد وتتنوع أقطارها بحيث تصل إلى إنشين (حوالى 5 سنتمترات).وغالبًا ما تكون ذات مسامّ مُتضخِّمة تُغطيها من الأعلى.ويُمكن أن تظهر الكيسات في أي مكان على الجسم، ولكنها أكثر شُيوعًا على الظهر والرأس والعُنق.تميل هذه الكيساتُ إلى أن تكون قاسيةً، ومن السهل تحريكها ضمن الجلد،وهي تحتوي على مادَّة جُبنيَّة كريهة الرائحة تتكوَّن من مفرزات الجلد.لا تُسبِّبُ الكيسات البشرويَّة الألمَ إلا إذا انفجرَت تحت الجلد وأصابها التهاب أو عدوى.

الكيسة البشروية المشتملة الصورة © Springer Science+Business Media

الدُّخينات هي كيسات بشروية مُشتملة صغيرة جدًّا وسطحيَّة،وهي تظهر على الوجه وفروة الرأس غالبًا.

دخينات الصورة SCIENCE PHOTO LIBRARY

قد تبدُو الكيسات الشعرية مُتطابقة مع الكيسات البشروية المُشتَملة.تحدُث نسبة تصل إلى حوالى 90% من الكيسات الشعرية على فروة الرأس.وقد يكُون الميلُ نحو الإصابة بالكيسات الشعريَّة وراثيًا.

يمكن إزالة الكيسات الجلدية جراحيًا بعد حَقنِ مُخدِّرٍ في المنطقة،وينبغي استئصال جدار الكيسة بشكلٍ كاملٍ وإلّا ستنمو من جديد.تحتاج الكيسات التي انفجرت (تمزَّقت) تحت الجلد إلى فتحها حتى يجري تصريف السائل منها.ويُمكن استخدام المبضع لشقّ الكيسات الدَّقيقة التي تُسبِّبُ الانزعاج للمريض، ومن ثمَّ تصريف السائل منها.