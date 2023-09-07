skip to main content
MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
Search icon

الطغوات الجلدية

(ثآليل مُعنَّقة acrochordons؛ أورام ليفيّة رخوة soft fibromas)

حسبDenise M. Aaron, MD, Dartmouth Geisel School of Medicine
تمت مراجعته صفر 1445
احصل على الحقائق السريعة

الطغوات أو الزوائد الجلديَّة skin tags هي زوائد رخوة صغيرة بلون الجلد أو بلون داكنٍ بعض الشيء، تظهر في أغلب الأحيان على العنق وفي الإبطين او في منطقة الأربيَّة.

    (انظر أيضًا لمحة عامة عن الزوائد الجلدية).

    لا تُسبِبُ الطغوات الجلدية مشاكل عادةً، ولكنها قد تكون غير جذابة، وقد تحتك بها الملابس أو الجلد القريب منها، مما يُؤدِّي إلى تهيُّجها وإلى حدوث نزف وألمٍ.يُعاني بعضُ الأشخاص الذين لديهم الكثير من الطغوات الجلدية من السكَّري أو مقدِّمات السكَّري (الأنسولين المقاومة).

    يستطيع الطبيب استئصال الطغوات الجلدية بسهولة عن طريق تجميدها بالنيتروجين السائل وقطعها بالمقصّ أو بالمبضع، أو حرقها بإبرةٍ كهربائيَّة (التجفيف الكهربيّ).يوصي بعض الأطباء بإجراء اختبار السكري للأشخاص الذين لديهم طغوات جلدية متعددة.

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    iOS ANDROID
    iOS ANDROID
    iOS ANDROID

    محفوظة لشركة © 2025 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

    محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.