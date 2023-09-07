الطغوات أو الزوائد الجلديَّة skin tags هي زوائد رخوة صغيرة بلون الجلد أو بلون داكنٍ بعض الشيء، تظهر في أغلب الأحيان على العنق وفي الإبطين او في منطقة الأربيَّة.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الزوائد الجلدية).

لا تُسبِبُ الطغوات الجلدية مشاكل عادةً، ولكنها قد تكون غير جذابة، وقد تحتك بها الملابس أو الجلد القريب منها، مما يُؤدِّي إلى تهيُّجها وإلى حدوث نزف وألمٍ.يُعاني بعضُ الأشخاص الذين لديهم الكثير من الطغوات الجلدية من السكَّري أو مقدِّمات السكَّري (الأنسولين المقاومة).

الطغوات الجلدية الصورة © Springer Science+Business Media

يستطيع الطبيب استئصال الطغوات الجلدية بسهولة عن طريق تجميدها بالنيتروجين السائل وقطعها بالمقصّ أو بالمبضع، أو حرقها بإبرةٍ كهربائيَّة (التجفيف الكهربيّ).يوصي بعض الأطباء بإجراء اختبار السكري للأشخاص الذين لديهم طغوات جلدية متعددة.