الجدرات keloids هي أورام ملساء ولامِعة للنسيج المُتندِّب تتشكَّل غالبًا فوق مناطق الإصابات أو الجروح الناجمة عن الجراحة.

(انظر أيضًا لمحة عامة حول الزوائد الجلدية).

الجُدرة الصورة Image provided by Thomas Habif, MD.

جُدرات على الأذن والوجه الصورة © Springer Science+Business Media

وتُعدُّ الجدرات فرط نموّ شديدًا للنسيج المُتندِّب،وقد تتشكَّل خلال أشهُرٍ بعدَ التعرُّض إلى إصابة،وقد تبرُز إلى مسافة رُبع إنش (حوالى 0.5 سنتمترٍ) أو أكثر فوق سطح الجلد.قد تنجُم الجدراتُ عن أيَّة إصابة، بما في ذلك الشقوق الجراحية وحبّ الشباب،وهي أكثر شُيُوعًا بين أصحاب البشرة الداكنة، وتظهر عادةً في منتصف الصدر والكتفين وأعلى الظهر، وعلى الوجه وشحمة الأذن أحيَانًا.تظهر الجدرات بشكلٍ تلقائيّ في بعض الأحيان،

وتكون لامِعةً وصلبة وملساء وبلونٍ ورديٍّ بعض الشيء أو كَحيلٍ (داكنٍ darkened).لا تُسبِّبُ الجدراتُ الألمَ، ولكنها قد تُسبِّبُ الحكَّة أو تكون حسَّاسةً للَّمس.

تستجيب الجدرات بشكل سيِّئ للعلاج، ولكن قد تجعلها حُقن الستيرويدات القشرية التي يجري أخذها شهريًا مسطَّحةً بعضَ الشيء.

قد يُحاوِل الطبيب استئصال الجدرات جراحيًا أو بالليزر، ولكن تتشكل عادةً جدرات جديدة بحجمٍ أكبر في الندبة التي تنجُم عن المُعالجة،ومع ذلك، قد تُقلِّلُ حُقن الستيرويدات القشرية قبل وبعد الجراحة من هذا الخطر.

ويمكن أن تساعد رُقع السيليكون والملابِس الضاغِطة التي يجري تطبيقها على الجدرات على الوقاية من عودتها.ويجري في الآونة الأخيرة استخدام الأدوية التي تعمل على تعديل استجابات الجهاز المناعيّ (المُعدِّلات المناعيَّة)، مثل إميكويمود، وذلك للوقاية من الإصابة بالجدرات أو من عودتها.