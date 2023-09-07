التقرُّنات أو التقرانات المثِّية (الثآليل المثِّية seborrheic keratoses) هي عادةً زوائد ثُؤلوليَّة بلون الجلد أو بنية أو سوداء يُمكن أن تظهر على أي منطقة على الجلد.

(انظر أيضًا لمحة عامة حول الزوائد الجلدية).

لا يُعرف سبب التقرُّنات المثِّية،ولكنَّ بعضَ الأشخاص لديهم ميل وراثيّ للإصابة بهذه التقرُّنات.تشيعُ هذه الزوائد غير الضارَّة بشكلٍ كبيرٍ بين الأشخاص في مُنتصف العُمر وأكبر،ويظهر لدى بعضهم الكثير منها.يُمكن أن تظهر هذه الزوائد في أي مكان على الجسم، ولكنها تشيعُ على الجذع والصَّدغين.وبالنسبة إلى أصحاب البشرة الدَّاكنة أكثر، يُمكن أن يظهر عدد كبير من هذه الزوائد على عظام الخدّ (حالة تُسمَّى الجُلاد الحَطاطيّ الأسوَد dermatosis papulosa nigra).

تقران مثّيّ الصورة Image provided by Thomas Habif, MD.

تكون التقرُّنات المثيَّة دائريةً أو بيضويةً، وتتراوح أحجامها بين أقلّ من رُبع إنش (0.5 سنتمترٍ) إلى عدَّة إنشات أحيانًا.وتبدو هذه التقرُّنات ملتصقةً على الجلد وذات سطحٍ ثُؤلوليّ وشمعيّ أو مُتقشِّر عادةً.تنمو هذه الزوائد ببطءٍ،وهي ليست سرطانيَّة (خبيثة) ولا تُصبِح سرطانيَّة.قد يعتقد البعض عن طريق الخطأ أحيانًا أنَّ التقرُّنات البنية الداكنة هي شامات غير نموذجيَّة أو أورام ميلانينيَّة.

لا تحتاج التقرُّنات المثِّية إلى مُعالجةٍ، إلّا إذا أصبحت مُتهيِّجةً أو تُسبِّبُ الحكَّةَ أو كانت غير مرغوبة فيها لأسباب تجميليَّةٍ.ومن الأفضل استئصال هذه التقرُّنات عن طريق تجميدها بالنيتروجين السائل (المُعالجة بالبرودة) أو باستخدام إبرة كهربائيَّة (التجفيف الكهربيّ).