الأورامُ الوعائية العنكبوتيَّة

الأورام الوعائيَّة العنكبوتية spider angiomas هي بقع صغيرة بلونٍ أحمر لامِع، تتكوَّن من وعاء دمويّ مركزيّ مُتوسِّع تُحيطُ به شُعيرات متوسِّعة مُستدقَّة (أصغر الاوعية الدمويَّة) تُشبُه أرجل العنكبوت.

(انظر أيضًا لمحة عامة حول الزوائد الجلدية ولمحة عامة حول أورام وتشوُّهات الأوعية).

الورم الوعائي العنكبي الصورة Image provided by Thomas Habif, MD.

ومن الشائع أن تحدُث الأورام الوعائية العنكبوتية على الوجه عند أصحاب البشرة الفاتحة، وقد تحدُث عند الأطفال.بالنسبة إلى مُعظم الأشخاص، لا يُعرف سبب هذه الأورام، ولكن يحدُث العديد منها عند أشخاص تشمُّع الكبِد عادةً، وكذلك الأمر بالنسبة إلى العديد من النساء الحوامل أو اللواتي يستخدمن حبوب منع الحمل الفمويَّة.لا تكون الأورام الوعائيَّة العنكبوتية موجودةً عند الوِلادة.

ويكون عرض هذه الأورام أقل من رُبع إنش غالبًا (حوالى 0.5 من السنتمترات)،وهي غير ضارَّة، ولا تُسبِّبُ أية أعراض، ولكنها قد تُسبِّب القلق من ناحيةٍ تجميليَّةٍ.تختفي الأورام الوعائيَّة العنكبوتية التي تنمو في أثناء الحملِ أو مع استخدام حبوب منع الحمل الفموية وحدها عادةً خلال فترةٍ تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر من بعد الولادة، أو بعد التوقُّف عن استخدام أقراص منع الحمل الفموية.

ولا تحتاجُ هذه الأورام إلى مُعالجةٍ عادةً؛ ولكن إذا كانت هناك رغبة في مُعالجتها لأسبابٍ تجميليةٍ، يستطيع الطبيب إتلاف الوعاء الدمويّ المركزي عن طريق المُعالجة بالليزر أو باستخدام إبرة كهربائيَّة (التجفيف الكهربيّ).