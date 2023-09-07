الأورامُ الليفيَّة الجلديَّة

الأورام الليفية الجلديَّة dermatofibromas هي كُتلٌ صغيرة يتراوح لونها بين الأحمر إلى البنِّي تنجُم عن تراكُم الكُولاجين collagen، وهو بروتين تصنعه خلايا الأرومات الليفية fibroblasts الموجودة في النسيج الرخو تحت الجلد.

(انظر أيضًا لمحة عامة حول الزوائد الجلديَّة).

تشيعُ الأورام الليفية الجلدية عند البالغين، وهي تظهر عادةً على شكل كتلة واحدةٍ قاسية على الفخذين أو الساقين، خُصُوصًا عند النساء.ويكون قطر هذه الكُتل أقل من نصف إنش عادةً.يُصاب بعض الأشخاص بالكثير من الأورام الليفية الجلدية،

وتنجُم هذه الكُتل غير الضارَّة عن جينة مُعيَّنة.

الورم الليفي الجلدي الصورة جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Drs.

الأورام الليفية الجلدية غير ضارَّة، وهي لا تُسبِّب أية أعراض عادةً، باستثناء احتمالية الحكة أو التقرح (القروح) بعد الإصابات الطفيفة.

لا تجري مُعالجة الأورام الليفية الجلدية عادة إلّا إذا أصبحت تُسبب الانزعاج للمريض أو ازداد حجمها،ويستطيع الطبيبُ استئصالها جراحيًا إذا لزِم الأمر.