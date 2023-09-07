skip to main content
skip to main content
MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
Search icon

الأورامُ الليفيَّة الجلديَّة

(أورام المُنسِّجات الليفية الحميدة benign fibrous histiocytomas )

حسبDenise M. Aaron, MD, Dartmouth Geisel School of Medicine
تمت مراجعته صفر 1445
احصل على الحقائق السريعة

    الأورام الليفية الجلديَّة dermatofibromas هي كُتلٌ صغيرة يتراوح لونها بين الأحمر إلى البنِّي تنجُم عن تراكُم الكُولاجين collagen، وهو بروتين تصنعه خلايا الأرومات الليفية fibroblasts الموجودة في النسيج الرخو تحت الجلد.

    (انظر أيضًا لمحة عامة حول الزوائد الجلديَّة).

    تشيعُ الأورام الليفية الجلدية عند البالغين، وهي تظهر عادةً على شكل كتلة واحدةٍ قاسية على الفخذين أو الساقين، خُصُوصًا عند النساء.ويكون قطر هذه الكُتل أقل من نصف إنش عادةً.يُصاب بعض الأشخاص بالكثير من الأورام الليفية الجلدية،

    وتنجُم هذه الكُتل غير الضارَّة عن جينة مُعيَّنة.

    الأورام الليفية الجلدية غير ضارَّة، وهي لا تُسبِّب أية أعراض عادةً، باستثناء احتمالية الحكة أو التقرح (القروح) بعد الإصابات الطفيفة.

    لا تجري مُعالجة الأورام الليفية الجلدية عادة إلّا إذا أصبحت تُسبب الانزعاج للمريض أو ازداد حجمها،ويستطيع الطبيبُ استئصالها جراحيًا إذا لزِم الأمر.

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    iOS ANDROID
    iOS ANDROID
    iOS ANDROID

    محفوظة لشركة © 2024 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

    محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.