الأورامُ الشحميَّة

الأورام الشحمية lipomas هي ترسُّبات طريَّة من دُهون الجسم، تنمو تحت الجلد، وتُسبِّبُ كُتلاً دائريَّةً أو بيضاوية.

(انظر أيضًا لمحة عامة حول الزوائد الجلدية).

تُعدُّ الأورام الشحميَّة شائعة جدًا،وهي تظهر على شكل كُتلٍ ملساء وطريةٍ تحت الجلد.وتختلِفُ الأورامُ الشحمية من ناحية الصلابة، ويكون بعضُها أكثر قساوةً من بعض،ويكون مظهرُ الجلد فوق الورم الشحميّ طبيعيًا.ومن النادر أن تنمو الأورام الشحمية إلى أكثر من 3 بوصات (حوالى 7.5 سنتمترات) في القطر.يمكن أن تَحدُثَ هذه الأورام في أي مكان على الجسم، ولكنَّها شائعة على الساعدين والجذع والعنق بشكلٍ خاص.وتشيعُ الأورام الشحمية عند النساء.يحدُث عند بعض الأشخاص ورم شحميّ واحد فقط، بينما يحدث العديد من هذه الأورام عند الآخرين.قد تسري العديد من الأورام الشحمية في العائلات وتكون جزءًا من حالة جينية (مثل الورام الشحمي المتعدد المألوف).ونادرًا ما تسبب الأورام الشحمية مشاكل، على الرغم من أنها قد تُسبِّبُ الألم عند الجسّ أو تكون مُؤلمةً.

ورم شحمي الصورة © Springer Science+Business Media

يستطيع الطبيب التعرُّف إلى الأورام الشحمية بسهولةٍ عادةً، ولا يحتاج التشخيصُ إلى أيَّة اختباراتٍ.ليست الأورام الشحمية من أشكال السرطان، ومن النادرِ أن تُصبِح سرطانيةً.إذا بدأ ورم شحميّ بالتغيُّر بأيَّة طريقة، قد يأخذ الطبيب خزعةً (عيِّنة من النسيج لتفحُّصها تحت المجهر).

لا تحتاج الأورام الشحمية إلى المُعالجة غالبًا، ولكن يُمكن استئصال الأورام الشحمية التي تُسبِّبُ الانزعاج للمرضى عن طريق الجراحة أو شفط الدُّهون liposuction (إزالة الدُّهون بأداة شفط).