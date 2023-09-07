الأورامُ الحُبيبيَّة القيحيَّة

الأورام الحُبيبيَّة القيحيَّة pyogenic granulomas هي عُقيدات لحميَّة رطبة أو مُتقشِّرة وبلونٍ أحمر أو بنِّي مُحمَرّ بارزة بعض الشيء، تنجُم عن زيادة في نمو الشُّعيرات (أصغر الأوعية الدمويَّة) وانتفاخ النسيج المُحيط بها.

(انظر أيضًا لمحة عامة حول الزوائد الجلدية ولمحة عامة حول أورام وتشوُّهات الأوعية).

تنمو العُقيدة بسرعة، من بعد إصابةٍ في الجلد عادةً (لا تجري مُلاحظة الإصابة في بعض الأحيان).ولأسباب غير معروفة، قد تحدُث الأورام الحُبيبيَّة القيحية في أثناء الحمل، ويُمكن ان تحدُث حتى على اللثة (تورُّمات حمليَّة).

ويتراوح قطر هذه الأورام عادةً بين رُبع إلى ثلاثة أرباع البوصة (حوالى 0.5 إلى 2 من السنتمترات)، وهي تبرُز على سطح الجلد.ولا تُسبِّبُ الأورام الحُبيبيَّة القيحيَّة الألمَ، ولكنَّها تميلُ إلى النَّزف بسهولة عندما ترتطمُ بشيء ما أو تتعرَّض إلى الخدش، وذلك لأنَّها تتكوَّن بمعظمها من الشعيرات.

الورم الحُبيبي القيحيّ الصورة Image provided by Thomas Habif, MD.

ولتشخيص الأورام الحُبيبيَّة القيحيَّة، يأخذ الطبيب عَيِّنَة من النسيج ويرسلها إلى المختبر من أجل تفحصها (خزعة) للتأكُّد من أنَّ الورم ليس من أنواع سرطان الجلد.

تختفي الأورام الحُبيبيَّة القيحيَّة وحدها في بعض الأحيان،وإذا بقيت موجودة، يستأصلها الطبيب عادةً عن طريق الجراحة أو بإبرةٍ كهربائيَّة (التجفيف الكهربيّ).وتنمو هذه الأورام من جديد بعد المُعالجة أحيانًا.