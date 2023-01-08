اللبلاب السام (poison ivy) هو أحد أنواع التهاب الجلد التماسي التحسسي الذي يُسبِّبُ طفحًا جلديًا حاكًا جدًا وينجم عن التعرُّض لزيت يوروشيول الذي يُغطِّي أوراق نباتات اللبلاب السامّ.
يظهر طفح جلديّ أحمر اللون يُسبب الحكَّة وبثورًا متعدِّدة في المنطقة التي لامس فيها النبات الجلدَ.
يستنِدُ الأطبَّاء في تشخيصهم لهذه الحالة إلى تعرض الشخص ومظهر الطفح الجلدي.
ينبغي على الناس تعلم كيفية التعرف إلى النبات وتجنبه.
ينطوي العلاج على تطبيق الستيرويدات القشرية واستخدام تدابير أخرى لتخفيف الأَعراض.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن التِهاب الجلد).
تُعاني نسبة من الأشخاص تتراوح بين 50 إلى 70% تقريبًا من الحساسية لمادة اليوروشيول الزيتية النباتية urushiol (مادَّة مُخرِّشة في بعض النباتات) الموجودة في اللبلاب السام والبلوط السام والسماق السام.كما تُوجد زيوت مشابهة في قشور جوز الكاجو والأوراق والعُصارة وقشرة فاكهة المانجو وورنيش اللكّ Japanese lacquer.وبمجرَّد تحسُّس الشخص عن طريق ملامسة هذه الزيوت، يُؤدِّي التعرُّض اللاحق إلى إصابته بطفح جلدي (التهاب الجلد التماسيّ التحسسي).
يجري امتصاص الزيوت بسرعة في الجلد وتلتصق بالجلد بقوة، وبالملابس، وأشياء مثل الأدوات أو المعدات الخارجية، وفرو الحيوانات الأليفة لفترات طويلة مع الحفاظ على قدرتها بالتسبب بالطفح الجلدي.كما يحتوي الدخان الناجم عن حرق النباتات على الزيت، وقد يُسبِّبُ تفاعلات تحسسية عند شريحة معينة من الأشخاص.
أعراض التهاب الجلد باللبلاب السام
تبدأ أعراض التهاب الجلد النَّاجم عن اللبلاب السام خلال فترة تتراوح بين 8 إلى 48 ساعةً من بعد التماس مع الزيت، وتنطوي على حكَّة شديدة وطفح جلديّ أحمر وفي بعض الأحيان طفح جلدي أحمر، وفقاعات جلدية مُتعدِّدة، قد تكون صغيرة أو كبيرة جدًا.تظهر الفقاعات الجلدية عادةً في خط مستقيم في المنطقة التي لامست فيها النبتة الجلد.وقد يظهر الطفحُ الجلدي في أوقات ومواضع مختلفة، وذلك بسبب الملامسة المتكرِّرة مع ثياب أو أشياء أخرى مُلوَّثة، أو لأنَّ بعض أجزاء الجلد أكثر حساسيَّة من غيرها.
ولا يُعدُّ السائل الموجود في الفقاعة الجلدية مُعديًا بحدّ ذاته.
يمكن أن تستغرق الحكة والطفح الجلدي عدة أسابيع لتزول بعد التعرض الأخير.
Image provided by Thomas Habif, MD.
تشخيص التِهابُ الجلد باللبلاب السام
تقييم الطبيب
يعتمد الأطباء في تشخيص التهاب الجلد باللبلاب السام على الطفح الجلدي المميز وتعرض الشخص لزيت اليوروشيول.
الوقاية من التهاب الجلد باللبلاب السام
يُعد التعرف على النباتات وتجنبها هو السبيل الأفضل للوقاية.تنمو نباتات اللبلاب السامّ (جذور السماق) في جميع أنحاء الولايات المتحدة باستثناء ألاسكا، وهاواي، وأجزاء من الساحل الغربي. تنتظم أوراق النبات في مجموعات ثلاثية (هناك مقولة قديمة تقول "leaves of three, let it be" وتعني احذر النباتات ذات الأوراق الثلاثية) وتكون خضراء لامعة (أو حمراء في الخريف).يكون للورقة المركزية ساق أطول من الورقتين الأخريين.يمكن أن ينمو اللبلاب السام ككرمة شعرية تشبه الحبل، أو شجيرة قائمة بذاتها.قد يكون للنباتات أزهار خضراء أو صفراء اللون وحبات توتية بيضاء إلى صفراء اللون.
قبل التعرُّض، إذا كان الشخص سيذهب إلى المناطق التي تنمو فيها النباتات، فينبغي عليه ارتداء أكمام طويلة، وسراويل طويلة، وحذاء، وقفازات، وتجنب النباتات ما أمكن.يمكن تطبيقُ عدد من الرهيمات الحاجزة والغسولات التجارية قبل التعرُّض، بهدف التقليل من امتصاص الجلد للزيت، ولكن ليس للوقاية بشكلٍ كاملٍ.ويمكن أن يتسرب الزيت إلى الجلد عبر القفازات المصنوعة من المطاط.يجب ألا يحاول الناس إزالة حساسية بأنفسهم عن طريق أخذ جرعات أو حبوب مختلفة أو تناول أوراق اللبلاب السام، لأن هذه الإجراءات غير مفيدة.
بعد التعرض، ينبغي على الأشخاص غسل الجلد بالصابون والماء على الفور لمنعه من امتصاص الزيت.ومن المُحتَمل أن المذيبات الأقوى، مثل الأسيتون والكحول والمنتجات التجارية المُختلفة، ليست أكثر فعالية من الماء والصابون.وينبغي غسل الملابس المكشوفة بشكل منفصل في الماء الساخن باستعمال المنظفات.
علاج التِهابُ الجلد باللبلاب السام
يجري تطبيق الستيرويدات القشرية على الجلد أو تؤخذ عن طريق الفم
تدابير لتخفيف شدَّة الأعراض
وتُعدُّ المُعالجة بالستيرويدات القشرية الأكثر فعَّالية.تجري مُعالجة المناطق الصغيرة للطفح الجلديّ بستيرويدات قشرية قوية يجري تطبيقها على الجلد، مثل تريامسينولون، أو كلوبيتازول، أو ديفلورازون.ولكن، إذا كان الوجه والأعضاء التناسلية مُصابين، فينبغي عدم استخدام الستيرويدات القشرية القوية أو استخدامها لفترات قصيرة من الزمن فقط، لأنها قد تُلحِق الضَّرر بهذا الجلد الحساس.ويصف الأطباء للأشخاص الذين لديهم مناطق كبيرة من الطفح الجلدي أو انتفاخات ملحوظة في الوجه الستيرويدات القشرية عن طريق الفم.
ويمكن استخدام الكمادات الباردة المبلَّلة بالماء أو أسيتات الألومنيوم على المناطق الكبيرة التي فيها فقاعات جلدية.
وقد تكون مضادَّات الهستامين التي تعطى عن طريق الفم مفيدة في الحكة.يمكن لغسول الكالامين أو الغسولات التي تحتوي على عوامل تبريد، مثل المنثول والكافور، أن تساعد على السيطرة على الحكة.
للمزيد من المعلومات
يمكن للمصدر التالي باللغة الإنجليزية أن يكون مفيدًا.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذا المصدر.
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA): نصائح للتعرف على اللبلاب السام وغيره من النباتات السامة ونصائح أخرى حول الوقاية من التماس بها، وعلاج الأعراض