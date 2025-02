يُعد التعرف على النباتات وتجنبها هو السبيل الأفضل للوقاية.تنمو نباتات اللبلاب السامّ (جذور السماق) في جميع أنحاء الولايات المتحدة باستثناء ألاسكا، وهاواي، وأجزاء من الساحل الغربي. تنتظم أوراق النبات في مجموعات ثلاثية (هناك مقولة قديمة تقول "leaves of three, let it be" وتعني احذر النباتات ذات الأوراق الثلاثية) وتكون خضراء لامعة (أو حمراء في الخريف).يكون للورقة المركزية ساق أطول من الورقتين الأخريين.يمكن أن ينمو اللبلاب السام ككرمة شعرية تشبه الحبل، أو شجيرة قائمة بذاتها.قد يكون للنباتات أزهار خضراء أو صفراء اللون وحبات توتية بيضاء إلى صفراء اللون.

قبل التعرُّض، إذا كان الشخص سيذهب إلى المناطق التي تنمو فيها النباتات، فينبغي عليه ارتداء أكمام طويلة، وسراويل طويلة، وحذاء، وقفازات، وتجنب النباتات ما أمكن.يمكن تطبيقُ عدد من الرهيمات الحاجزة والغسولات التجارية قبل التعرُّض، بهدف التقليل من امتصاص الجلد للزيت، ولكن ليس للوقاية بشكلٍ كاملٍ.ويمكن أن يتسرب الزيت إلى الجلد عبر القفازات المصنوعة من المطاط.يجب ألا يحاول الناس إزالة حساسية بأنفسهم عن طريق أخذ جرعات أو حبوب مختلفة أو تناول أوراق اللبلاب السام، لأن هذه الإجراءات غير مفيدة.

بعد التعرض، ينبغي على الأشخاص غسل الجلد بالصابون والماء على الفور لمنعه من امتصاص الزيت.ومن المُحتَمل أن المذيبات الأقوى، مثل الأسيتون والكحول والمنتجات التجارية المُختلفة، ليست أكثر فعالية من الماء والصابون.وينبغي غسل الملابس المكشوفة بشكل منفصل في الماء الساخن باستعمال المنظفات.