التهابُ الجلد المثِّي Seborrheic dermatitis هو التهاب مزمن يُؤدِّي إلى ظهور طبقة متقشِّرة دهنية صفراء اللون وقشرة الرأس على مناطق من الجلد تحتوي على عدد كبير من الغدد الدهنية مثل فروة الرأس والوجه، وعلى طول خط الشعر، وحول الأذنين، وفي مناطق أخرى أحيانًا.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن التهاب الجلد).

لا يُعرف سبب التهاب الجلد المثِّي، ولكن تمارس الخمائر الملاسيزيَّة، وهي كائنات حية تُوجد بشكلٍ طبيعي على الجلد، وردة فعل الشخص تجاهها دورًا ما في الحالة.

يشيعُ التهاب الجلد المثِّي عند الرضع، وغالبًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحياة، وعند البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 70 عامًا.

يبدو أن خطر الاضطراب وشدته يتأثران بالعوامل الوراثية، وغالبًا ما يسري في العائلات، ويزداد سوءًا في الطقس البارد.قد يكون التهاب الجلد المثِّي أكثر شُيُوعًا وأكثر شدة بين الأشخاص الذين يعانون من اضطراب عصبي (وخاصةً داء باركنسون) وبين الأشخاص المصابين بفيروس العوز المناعي البشري / الإيدز.

أعراض التهابُ الجلد المَثِّي يبدأ التهاب الجلد المثِّي تدريجيًا عادةً، ويُسبِّبُ طبقة مُتقشِّرة جافة أو دهنيَّة على فروة الرأس (القشرة)، وأحيانًا مع حكَّة، ولكن من دون تساقط الشعر. في الحالات الشديدة، تظهر تحدبات مرتفعة وحرشفية ذات لون أصفر إلى أحمر على طول خط الشعر، وخلف الأذنين، وعلى الحاجبين، وفي ثنايا الجلد على جانبي الأنف، وعلى الصدر. التهاب الجلد المثّي (الوجه) إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة التهاب الجلد المَثِّي الذي يُصيب الحاجبين، وجسر الأنف، وثنايا الجلد على جانبي الأنف. Image provided by Thomas Habif, MD. وبالنسبة إلى الرُّضَّع في عمر أصغر من شهر واحدٍ، قد يُؤدِّي التهاب الجلد المثِّي إلى حدوث طفح مُتقشِّر ثخين وبلونٍ أصفر على فروة الرأس (قرف اللبن)، وأحيانًا طبقة متقشرة صفراء خلف الأذنين وبثرات حمراء على الوجه.وكثيرًا ما يترافق طفح الحفاظ المُعنَّد مع طفح فروة الرأس. التهابُ الجلد المَثِّي (جلبة اللبن) إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة جلبة لبن (Cradle Cap) مع طفح جلدي سميك، وأصفر، ومتقشر، وذو لون أحمر BIOPHOTO ASSOCIATES/SCIENCE PHOTO LIBRARY وقد يظهر عند الأطفال الأكبر سنًا والبالغين طفح ثخين دَبِق ومتقشر على فروة الرأس، مع طبقات جلدية متقشِّرة كبيرة.

تشخيص التهابُ الجلد المَثِّي موضع الجلد المُصاب ومظهره يستنِدُ الأطباء في تشخيص التهاب الجلد المثِّي إلى موضع الجلد المصاب ومظهره.