التهابُ الجلد التَّماسي

يحدُث هذا النوعُ من التهاب الجلد، والذي يُشكل معظم حالات التهاب الجلد التماسيّ، عندما تتماس مادَّة سامة أو كيميائيَّة مع الجلد وسبب ضررًا مباشرًا فيه.قد يكون الإزعاج الناجم عن ألم التهاب الجلد التماسي التهيُّجي أكثر من الإزعاج الذي تسببه الحكَّةَ.

وتنطوي هذه الموادّ المهيجة على:

الأحماض

القلويات (مثل منظفات التصريف)

المواد المُذيبة (مثل الأسيتُون في مُزيل طلاء الأظافر)

أنواع الصابون القوي والمنظفات

نباتات (مثل بنت القنصل poinsettias والفلفل)

رطوبة مستمرة من سوائل الجسم (مثل البول واللعاب)

تكون بعض هذه المواد مهجية بشدة وتسبب حدوث تغيُّراتٍ في الجلد خلال بضع دقائق، بينما تحتاج مواد أخرى إلى التَّعرُّض لفترةٍ أطوَل؛حتَّى أنَّ أنواع الصابون والمُنظِّفات ذات الفعالية الخفيفة جدًّا قد تؤدي إلى تهيُّج الجلد عند بعض الأشخاص بعدَ الملامسة المُتكرِّرة أو الطويلة الأمد.

وتختلف حساسيةُ الجلد للمهيِّجات من شخصٍ إلى آخرَ.يُعدُّ عُمر الشخص (اليافِع جدًّا أو المُسنّ) والبيئة (انخفاض نسبة الرطوبة أو ارتفاع درجة الحرارة) من العوامل الأخرى التي تؤثِّر في إمكانية الإصابة بالتهاب الجلد التماسيّ التهيُّجي.

كما قد يُصاب الأشخاصُ بالتهاب الجلد نتيجة ملامستهم لعددٍ من المواد أثناء العمل (التهاب الجلد المهني).قد يحدث ذلك مباشرة بعد التعرض للمواد أو قد يستغرق وقتًا طويلاً ويتطلب حدوثه التعرض بشكل متكرر للمواد.

يحدث التهاب الجلد التماسيّ التهيجي أحيَانًا فقط بعد أن يُلامس الشخص موادّ مُعيَّنة أو يبتلعها، ومن ثم يُعرِّض جلده لضوء الشمس (التهاب الجلد التماسيّ الضوئيّ السمِّي - انظر الحساسية الضوئية الكيميائيَّة).بغض النظر عما إذا كانت المادة قد تم لمسها أو ابتلاعها، فإن الطفح الجلدي ينظهر فقط على الجلد المعرض لأشعة الشمس.وتنطوي مثل هذه المواد على