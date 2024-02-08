إنَّ العَرَض الرئيسي لفقاع الغشاء المخاطي هو حُدوث تقرحات مؤلمة تُسبب احمرارًا وتورمًا وانهيارًا للأغشية المخاطية، مما يؤدي في النهاية إلى تشكيل قرحات مفتوحة في نهاية المطاف.وعندما تتعافى هذه القرحات، قد تُسبب ندبات في المنطقة المصابة.من النادر أن يلحظ المرضى فقاعات حقيقية في أجسامهم، وعادة يلحظون مُجرَّد مناطق مكشفوفة ومهترئة من الجلد.

بالنسبة إلى الفم، تُصيب الفقاعات اللثة وأي مكان على بطانة الفم عادةً،ويكون الجزء الداخلي من الخدَّين واللثة وسقف الفم بلون أحمر ومتقرِّح.يُؤدِّي اهتراء الأغشية المخاطيَّة إلى حدوث قرحات تُسبب شعورًا بالحرق أو الوخز.

أمَّا في الأغشية المخاطيَّة الأخرى، مثل الموجودة في الأنف أو أسفل الحلق أو على سطح الأعضاء التناسلية والشرج، تشفى القرحات مع تندُّب غالبًا.يُمكن أن يُؤدِّي التندُّب إلى أن تُصبِح بِطانة المريء (الأنبوب الذي يصِل الحلق بالمعدة) ضيقةً، ممَّا يجعل البلع صعبًا.

بالنسبة إلى بعض الأشخاص الذين يعانون من شبيه الفُقاع في الأغشية المخاطية، تتشكَّل فُقاعات فقاعيَّة حقيقيَّة على الجلد،وهي تميل إلى الظهور على فروة الرأس أو الوجه أو الجذع أو الأطراف.يحدث تندُّب في الجلد حالما تشفى البثور عادةً.

يحدُث شبيه فُقاع الأغشية المُخاطيَّة في العينين بشكلٍ مُختلف،حيث لا تتشكل بثرات، ولكن تكُون العينان معًا بلون أحمر مع ألم وتُصبِحان جافتين لاحِقًا.بالنسبة إلى الملتحمة (الغشاء الذي يُبطِّن الجفن ويغطي بياض العين)، يُمكن أن تنكمش وتتندَّب (انظر أيضًا أعراض شبيه فُقاع غشاء المخاط العيني).وفي الحالات الشديدة، قد يحدُث العمَى.