يسهُل التعرُّف إلى المهق من خلال مظهره النموذجي، وينطوي هذا على الشعر الأبيض والجلد الشاحب أو الأبيض، والعينين بلونٍ ورديّ أو رماديّ أزرق شاحِب.تكون عيون المرضى حساسة جدًّا للضوء، ولذلك يُحاولون تجنُّب الضوء المُبهِر عادةً.

المهق (الأعراض الجلدية) إخفاء التفاصيل يمكن للمهق الذي يُصيب العينين (المهق العيني) أن يؤدي إلى عدم تلون العينين سوى بدرجة بسيطة جدًا. BSIP, KOKEL/SCIENCE PHOTO LIBRARY

بالنسبة إلى المرضى الذين يُعانون من أنواع أقلّ نموذجية للمهق، قد يكون لديهم بعض اللون للجلد، وقد يكون الشعر لديهم أحمر بعضَ الشيء، ويمكن أن تكونَ عيونهم زرقاء او بنيَّة اللون.

المهق (الأعراض الجلدية) إخفاء التفاصيل ينجم المهق، الذي يتميز بشعر فاتح (يتراوح بين الأبيض إلى الأبيض المصفر) وبشرة شاحبة، عن نقص الميلانين. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Noah S.Scheinfeld, MD, and theDermatology Online Journal.

ونظرًا إلى أنَّ الميلانين يقي الجلد من الشمس، يكون المصابين بالمهق أكثر عرضةً لحروق الشمس وسرطان الجلد، خُصُوصًا الكارسينومة الحرشفيَّة الخلايا squamous cell carcinoma،حيث يُمكن أن يُؤدِّي التعرُّض لضوء الشمس المُبهر لمُجرَّد بضعة دقائق إلى الإصابة بحرق الشمس بشكلٍ خطير.