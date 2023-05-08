تَقران الجُريبات الشعريَّة

تقران الجُريبات الشعريَّة keratosis pilaris هو اضطراب شائع، تُؤدِّي فيه الخلايا الميتة التي تسقط أو تتوسَّف من الطبقة العليا للجلد إلى انسداد فتحات جُريبات الشعر.
ولا يُعرف السبب الدَّقيق لتقران الجريبات الشعرية، على الرغم من أن الوراثة غالبًا ما تُمارِسُ دورًا فيها.كما يكون الأشخاص المصابون بالتهاب الجلد التحسُّسي الشَّديد والحساسية الموسمية أكثر ميلاً للإصابة بتقرُّن الجريبات الشعرية.ولكن، لا يبدو أنَّ تقران الجُريبات الشعريَّة هُو اضطراب بفرط التحسُّس أو اضطراب مناعيّ.
أعراض تقران الجريبات الشعرية
تكون الكتل تحدُث عند الإصابة بهذه الحالة صغيرةً أو بلون الجلد أو حمراء وجافَّة،وهي تظهر في جُريبات الشعر وتجعل الجلد خشن الملمس.وفي بعض الأحيان، تكون هناك سدادات في منتصف الكتل تُشبه البثور الصغيرة.وبشكلٍ نمطي، لا تُسبِّبُ هذه الكتل الحكَّة أو الوجع، وهي تُسبِّب مشاكل تجميليَّة فقط، على الرغم من أنَّها تُسبب الحكَّة أحيانًا.
وتشيع هذه الحالة في أعلى الذراعين والفخذين والردفين،وقد تُصيب الوجه أيضًا، خُصُوصًا عند الأطفال.
وتكون هذه الكتل أكثر ميلًا إلى الظهور في الطقس البارد وتختفي في الصيف.
وقد يبدو الجلد أحمر اللون.
تشخيص تقران الجُريبات الشعريَّة
فحص الطبيب للجلد
يستنِدُ الطبيب عند تشخيص الحالة إلى مظهر وملمس الجلد في المناطق المصابة عادةً.
علاج تقران الجريبات الشعرية
مُرطِّبات جلديَّة مُتخصَّصة أو غيرها من الرهيمات (الكريم)، أو الهلام (الجل)، أو الغسولات (اللوشن)
العلاج بالليزر في بعض الأحيان
لا يحتاج تقران الجُريبات الشعريَّة إلى المعالجة، إلّا إذا شعر الشخص بالانزعاج من مظهر هذه التحدبات.
قد يساعد الترطيب الذي يحتوي على الفازلين وحمض الساليسيليك أو الفازلين والماء على تسطيح التحدبات.من المعالجات المفيدة الأخرى غسولات أو رهيمات حمض اللاكتيك، أو رهيمات اليوريا، أو هلام حمض الساليسيليك، أو مُعالجات التقشير التي تصرف بوصفة طبية والتي تُطبَّق على الجلد على شكل كريمات أو هلام وتحتوي على الرِّتينويدات، وهي مواد مشتقة من فيتامين A.تشتمل هذه المعالجات المُقشرة على تريتينوين، وأدابالين، وتازاروتين.كما يمكن أن يكونَ تاكروليموس وحمض الأزيليك فعَّالين عند تطبيقهما على الجلد.ينبغي تجنب استعمال الرهيمات الحمضية عند الأطفال اليافعين لأنها تسبب حروقًا ووخزًا.
قد يستخدِمُ الأطباء الليزر (انظر الشريط الجانبي استخدام الليزر لعلاج المشاكل الجلدية) لعلاج احمرار الوجه إذا كان موجودًا ويُسبِّبُ الانزعاج للشخص.
ومن المرجح أن يعود تقران الجُريبات الشعريَّة عند التوقُّف عن المعالجة.