تَقران الجُريبات الشعريَّة

مُرطِّبات جلديَّة مُتخصَّصة أو غيرها من الرهيمات (الكريم)، أو الهلام (الجل)، أو الغسولات (اللوشن)

العلاج بالليزر في بعض الأحيان

لا يحتاج تقران الجُريبات الشعريَّة إلى المعالجة، إلّا إذا شعر الشخص بالانزعاج من مظهر هذه التحدبات.

قد يساعد الترطيب الذي يحتوي على الفازلين وحمض الساليسيليك أو الفازلين والماء على تسطيح التحدبات.من المعالجات المفيدة الأخرى غسولات أو رهيمات حمض اللاكتيك، أو رهيمات اليوريا، أو هلام حمض الساليسيليك، أو مُعالجات التقشير التي تصرف بوصفة طبية والتي تُطبَّق على الجلد على شكل كريمات أو هلام وتحتوي على الرِّتينويدات، وهي مواد مشتقة من فيتامين A.تشتمل هذه المعالجات المُقشرة على تريتينوين، وأدابالين، وتازاروتين.كما يمكن أن يكونَ تاكروليموس وحمض الأزيليك فعَّالين عند تطبيقهما على الجلد.ينبغي تجنب استعمال الرهيمات الحمضية عند الأطفال اليافعين لأنها تسبب حروقًا ووخزًا.

قد يستخدِمُ الأطباء الليزر (انظر الشريط الجانبي استخدام الليزر لعلاج المشاكل الجلدية) لعلاج احمرار الوجه إذا كان موجودًا ويُسبِّبُ الانزعاج للشخص.

ومن المرجح أن يعود تقران الجُريبات الشعريَّة عند التوقُّف عن المعالجة.