ينجم السُّماك الوراثي inherited ichthyoses (أكثر الأشكال شُيوعًا) عن طفراتٍ جينيَّةٍ تنتقلُ عادةً من الآباء للأطفال، ولكنها تحدُث تلقائيًّا في بعض الأحيان.

يُلاحَظ السُّماك الوراثيّ عند الولادة أو يحدث خلال فترة الإرضاع أو مرحلة الطفولة.

هُناك أنواع عديدة ومُختلفة للسُّماك الوراثيّ.يكون تأثير بعضها مقتصرًا على الجلد، بينما تُشكِّل الأنواع أخرى مجرَّد جزءٍ من الاضطرابات الوراثيَّة التي تُصيب أعضاءً أخرى.

سُماك شديد عند طفل إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة حالة شديدة من السُماك الوراثي عند طفل مُصاب به. © Springer Science+Business Media

ووفقًا للشكل، قد تكون القشور (الحراشف) دقيقة أو كبيرةً أو ثخينةً أو ثُؤلوليَّةً warty.وقد تتشكَّل الحراشف فقط على راحة اليدين وباطن القدمين، أو قد تُغطِّي مُعظم الجسم.

وتتسبَّب بعض أنواع السُّماك في ظهور فُقاعات جلديَّة قد تُؤدِّي إلى حدوث حالات عدوى جرثوميَّة.