السُّماك ichthyosis هُو تقشُّر وتوسُّف للجلد، يتراوحان بين جفاف خفيف ولكنه مُزعج، إلى مرض جلدي شديد يُسبِّب التشوُّه.
(انظر أيضًا الحكَّة والجلد الجاف (جُفاف الجلد)).
السُّماك هو أحد أشكال جفاف الجلد الشديد.يُؤدِّي السُّماك إلى تشكُّل كميَّات كبيرة من القشور على الجلد.والقشور هي مناطق تتجمَّع فيها خلايا الجلد الميتة التي تبدو على شكل بقع خشنة جافة ومُتوسِّفة.
وخلافًا لجُفاف الجلد الذي يُعدُّ من الحالات العادية لجفاف الجلد، يُعدُّ السُّماك جفافًا في الجلد ينجم عن اضطرابٍ وراثي (يُسمَّى السُّماك الوراثيّ) أو عن عدد من الاضطرابات الأخرى أو الأدوية (يُسمَّى السُّماك المُكتَسَب).
السُّماكُ الوراثيّ
ينجم السُّماك الوراثي inherited ichthyoses (أكثر الأشكال شُيوعًا) عن طفراتٍ جينيَّةٍ تنتقلُ عادةً من الآباء للأطفال، ولكنها تحدُث تلقائيًّا في بعض الأحيان.
يُلاحَظ السُّماك الوراثيّ عند الولادة أو يحدث خلال فترة الإرضاع أو مرحلة الطفولة.
هُناك أنواع عديدة ومُختلفة للسُّماك الوراثيّ.يكون تأثير بعضها مقتصرًا على الجلد، بينما تُشكِّل الأنواع أخرى مجرَّد جزءٍ من الاضطرابات الوراثيَّة التي تُصيب أعضاءً أخرى.
ووفقًا للشكل، قد تكون القشور (الحراشف) دقيقة أو كبيرةً أو ثخينةً أو ثُؤلوليَّةً warty.وقد تتشكَّل الحراشف فقط على راحة اليدين وباطن القدمين، أو قد تُغطِّي مُعظم الجسم.
وتتسبَّب بعض أنواع السُّماك في ظهور فُقاعات جلديَّة قد تُؤدِّي إلى حدوث حالات عدوى جرثوميَّة.
السُّماك المُكتَسَب
يمكن أن ينجم السُّماك المُكتَسَب عن عدد من الاضطرابات الداخليَّة، مثل (قصور الغدة الدرقية)، واللمفومة، ومُتلازمة العَوَزِ المَناعِيِّ المُكتَسَب.ويُمكن أن يؤدي استعمالُ بعض الأدوية إلى الإصابة بالسُّماك المكتسب (مثل حمض النيكوتينيك، وثلاثي البارانول، والبوتيروفينونات).
عادةً ما يحدُث السُّماك المُكتَسب خلال مرحلة البلوغ.
تشخيصُ السُماك
ظُهور قُشور مُميّزة للسُّماك
بالنسبة إلى السُّماك الوراثيّ، تُجرى اختبارات مع استشارة اختصاصيّ الوراثة
بالنسبة إلى السُّماك المُكتَسب، فحص خزعة جلدية في بعض الأحيان
يُوضَع تشخيص حالات السُّماك الوراثيّ عندما يُولد الصغار ولديهم قشور مُميزة على الجلد، أو عند ظهور هذه القشور على الجلد عند الأطفال.يقوم الأطباء بإجراء اختبارات، ويستشيرون خبراء الوراثة لتحديد سبب السُّماك الوراثيّ.
يُوضَع تشخيص السُّماك المُكتَسَب عندما تظهر قشوره المميزة بعدَ استعمال دواء أو الإصابة باضطرابٍ داخليّ.
وقد يأخذ الأطباء خزعة جلديَّة لاستبعاد الأسباب الأخرى لجفاف الجلد والتقشر ومعرفة السبب الداخليّ لحدوث الحالة.
علاج السُماك
بالنسبة لأي سُماك، مُستحضرات ترطيب الجلد
بالنسبة إلى السُّماك الوراثيّ، أدوية معينة
بالنسبة إلى السُّماك المُكتَسب، مُعالجة السبب
بالنسبة إلى العدوى المُحتَملة، المُضادَّات الحيويَّة
تُستعمل مستحضرات ترطيب الجلد لعلاج أي نوع من السماكينبغي تطبيق الأنواع الحاوية على الفازلين، أو الزيت المعدنيّ، أو حمض السالسيليك، أو حمض اللاكتيك، أو لاكتات الأمونيوم، أو السيراميدات، أو الديكسبانثينول، أو اليوريا، بعد الاستحمام مباشرةً عندما يكون الجلد ما زال رطبًا.ويُمكن التخلُّص من الكمية الزائدة من مُستحضر ترطيب الجلد عن طريق استخدام المنشفة.
وللمساعدة على إزالة القشور، يستطيعُ البالغون تطبيق محلول من بروبيلين غليكول propylene glycol في الماء على المناطق المُصابة بعد الاستحمام.ثم تجري تغطية المناطق بطبقة بلاستيكية رقيقة أو بكيسٍ خلال الليل.ويمكن تطبيقُ المحلول على الأطفال مرتين يوميًّا، ولكن دون استعمال الطبقة أو الكيس البلاستيكي.
بالنسبة إلى السُّماك الوراثيّ، تُساعدُ الرُّهيمات أو الأقراص المحتوية على مواد مرتبطة بفيتامين A (أحد الريتينويدات)، مثل رهيم التريتينوين، أو التريتينوين الفموي، أو الأسيتريتين الفموي، على التخلص من القشور الزائدة.
بالنسبة إلى السُّماك المُكتَسب، تجري مُعالجة الاضطراب الكامن أو يُوقَف استعمال الدواء الذي يُسبِّبُ السُّماك.
وقد يُعطى المرضى الذين يُواجهون زيادةً في خطر العدوى الجرثوميَّة مُضادَّات حيوية عن طريق الفم.