الجلد الجاف (جُفاف الجلد)

ُجُفاف الجلد xeroderma هُو جفاف بسيط في الجلد.

(انظر أيضًا الحكَّة).

يكتسِبُ الجلد الطبيعيّ قوامه الرخو والمرن من كميَّة الماء التي يحتويها.وللمساعدة على الوِقاية من نقص الماء، تحتوي طبقة الجلد الخارجية على الدهن الذي يعمل على إبطاء التبخُّر، ويُحافظ على الرطوبة في طبقات الجلد الأعمق.وإذا جَرَى استنفاد الدهن أو الطبقة الزيتية، يصبح الجلد جافًا.يُسمَّى الجلد الجاف، ما لم يكن اضطرابًا وراثيًا أو ينجم عن حالة أخرى، جُفاف الجلد.

يُعدّ جفاف الجلد من الحالات الشائعة، خُصُوصًا عند الأشخاص الذين تجاوزوا مُنتصَف العُمر.تتنطوي عوامِل خطر جفاف الجلد على الآتي:

الطقس البارد والجاف

الاستحمام المتكرر، خُصُوصًا عند استخدام صابون مُخرِّش للجلد

التهاب الجلد التأتّبي Atopic dermatitis

التقدُّم في السنّ

جفاف الجلد إخفاء التفاصيل يبدو الجلد خشنًا جدًا وجافًا. © Springer Science+Business Media

جفاف جلد اليدين الصورة © Springer Science+Business Media

يُؤدِّي الاستحمامُ إلى إزالة الدهون أو الزيوت السطحية، ممَّا يؤدِّي إلى جفاف الجلد.وقد يُصبِحُ الجلد الجاف مُتهيِّجًا ويُسبِّبُ الحِكَّة غالبًا.وينسلِخ الجلد أحيانًا على شكل قشور وحراشف صغيرة.يحدُث التقشُّر في الساقين غالبًا.

كما قد يُؤدِّي فرك أو خدش الجلد الجاف إلى حدوث عدوى وتندُّب.

تشخيص جفاف الجلد الفحص السريري للجلد يُشخِّص الأطباء جفاف الجلد عندما يرونَ جلدُا جافًا مُتقشرًا بدرجة تتراوح بين الخفيفة إلى المتوسطة، وينسلخ على شكل قشور صغيرة.