لمحةٌ عامةٌ عن نمو الشعر

ينشأ الشعرُ في الجُريبات الشعريَّة،توجد هذه الجريبات في الأدمة، وهي طبقة الجلد بين البشرة (الطبقة السطحية) والطبقة الدهنية (وتسمى أيضًا الطبقة تحت الجلد).تُوجد جريبات الشَّعر في كل مكان على الجلد، ما عدا الشفتين وراحة اليد وباطن القدم.يجري صُنع الشعر الجديد في مطرس الشعرة hair matrix في قاعدة جُريبة الشعر.وتتوالد الخلايا الحيَّة في مطرس الشَّعرة، وتشق طريقَها نحو الأعلى.تتعرَّض هذه الخلايا إلى التجفاف، وتموت وتتحوَّل إلى كتل صلبة كثيفة تُشكِّل سيقان الشَّعر.ويجري تغطية ساق الشَّعرة التي تتكوَّن من بروتين ميتٍ بغطاءٍ رقيقٍ (الجُليدة cuticle) يتكوَّن من حراشِف ملساء.

ماذا يُوجد تحت الجلدِ

ويأخذ الشعر لونه من صباغ الميلانين الذي يُعطي الجلد لونه أيضًا.يأتي لون الشَّعر عند البشر من نوعين من الميلانين، الإيوميلانين للشعر الأسود أو البنّي والفيوميلانين للشعر الكستنائيّ أو الأحمر.يُعطي اليوميلانين المُخفَّف الشعرَ الأشقر لونه.

وتأتي مراحل نموّ الشعر على شكل دورات،وتتكوَّن كل دورة من مرحلة نموٍّ طويلة يتبعها مرحلة انتقالية قصيرة ومن ثمَّ مرحلة استراحةٍ قصيرة.وفي نهاية مرحلة الاستراحة، يتساقط الشعر ويبدأ الشعر الجديد بالنموّ في الجريبات لتبدأ دورة النمو من جديد.تتراوح مرحلة نموّ الحواجب والرُّموش بين 1 إلى 6 أشهر،بينما تتراوح مرحلة نموّ الشعر على فروة الرأس بين 2 إلى 6 سنوات.ويصل عددٌ يتراوح بين 50 إلى 100 من شعر فروة الرأس إلى نهاية مرحلة الاستراحة يوميًا، ويتساقط عادةً.

تُنظِّمُ الهرمونات الذكورية (الأندروجينات، مثل التستوستيرون و ثُنائي هيدروتستوستيرون) نموَّ الشعر، وهي تُوجد عند الرجال والنساء معاً ولكن بكميَّاتٍ مُختلفة.يُحرِّضُ هرمون التستوستيرون نموَّ الشعر في منطقة العانة والإبطين،بينما يُحرِّض ثُنائي هيدروتستوستيرون نموّ الشعر في منطقة اللحية وتساقُطَ الشعر في فروة الرأس.

تنطوي اضطراباتُ الشَّعر على:

لا تُعدُّ مُعظم اضطرابات الشعر خطيرةً أو تشكِّل تهديدًا للحياة، ولكن يُنظر إليها عادةً على أنَّها مسائل تجميليَّة رئيسية تحتاج إلى مُعالجة.

ولا تُعدُّ قشرة الرأس من اضطرابات الشعر، بل هي اضطراب جلديّ (التهاب الجلد المثّي) في فروة الرأس.