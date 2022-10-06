الثَّعلبة البقعيَّة

الستيرويدات القشرية

الأدوية أو المواد الكيميائية التي يجري تطبيقها على الجلد مباشرةً

ميثوتريكسات أو باريسيتينيب في بعض الأحيان

يمكن مُعالَجَة الثعلبة البقعيَّة بالستيرويدات القشرية.وبالنسبة إلى بُقع الصلع الصغيرة، يجري عادةً حقن الستيرويدات القشرية تحت جلد البقعة الصلعاء، وقد يُطبَّق دواء مينوكسيديل مُباشرةً عليها أيضًا.أمَّا بالنسبة إلى البقع الأكبر، فيُمكن تطبيق الستيرويدات القشرية على فروة الرأس أو تُؤخذ عن طريق الفم، ولكن في حالاتٍ نادرةً أكثر.

تنطوي طرائق المُعالجة الأخرى للثعلبة البقعية على تطبيق مواد كيميائيَّة تُسبِّبُ التهيُّج، مثل أنثرالين أو ثُنائي فينيل سيكلوبروبينون diphenylcyclopropenone، أو ثُنائي إستر بوتيل حمض السكويرك squaric acid dibutyl ester، وذلك على فروة الرأس لتحريض استجابةٍ تحسُّسية خفيفة، حيث تُعزِّزُ نمو الشعر أحيانًا.تُعطى هذه المُعالجَات عادةً للأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر على نطاق واسع ولم تُجد معهم المعالجات الأخرى.

بالنسبة للحالات الأكثر شدة، يمكن إعطاء الأشخاص الميثوتريكسات عن طريق الفم.قد يجري أخذ هذا الدَّواء ضمن توليفةٍ مع ستيرويدات قشرية عن طريق الفمِ.يكون دواء باريسيتينيب، وهو أحد الأدوية التي تُسمَّى مثبطات يانوس كيناز (تُستَعمل في علاج اضطرابات المناعة الذاتية واضطرابات الدم الأخرى) مفيدًا في علاج داء الثعلبة البقعي.

قد يختارالطبيب والشخص أن يحدُث الشفاء من الثعلبة البقعية من تلقاء ذاته، وهو أمر يحدُث أحياناً من دون مُعالجة في الحالات التي تكون خفيفةً أكثر.وبالنسبة إلى بَعض الأشخاص، قد ينمو الشعر من جديد خلال أشهر عديدة.وبالنسبة إلى الأشخاص الذين يُعانون من تساقط الشعر المُنتشر، يكون نمو الشعر من جديد أقلّ حدوثًا.