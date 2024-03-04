مَدخل إلى اضطرابات التعرُّق

يأتي العرَقُ من الغُدد العرقيَّة في الجلد، ويجري نقله إلى سطح الجلد عن طريق قنوات خاصَّة.

ماذا يُوجد تحت الجلدِ

ويُساعِدُ العرق على تبريد الجسم عندما يُبلل الجلدَ ويتبخَّر،ولذلك، عادةً ما يتعرَّق الأشخاص بكمياتٍ أكبر عندما يكون الجوّ حارَّاً،كما يتعرَّقون أيضًا عندَ الانفعال أو الشدَّة، أو عندما يُعانون من الحمَّى.

يتكوَّن العرقُ في مُعظمه من الماء، ولكنه يحتوي أيضًا على الملح (كلوريد الصوديوم في المقام الأوَّل) ومواد كيميائيَّة أخرى.وعندما يتعرَّق الشخص كثيرًا، ينبغي تعويضُ الملح والماء اللذين يخرجان من البدن مع العَرق.

تتضمن اضطراباتُ التعرُّقِ