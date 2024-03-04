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مَدخل إلى اضطرابات التعرُّق

حسبShinjita Das, MD MPH, Massachusetts General Hospital
تمت مراجعته شعبان 1445

    يأتي العرَقُ من الغُدد العرقيَّة في الجلد، ويجري نقله إلى سطح الجلد عن طريق قنوات خاصَّة.

    ماذا يُوجد تحت الجلدِ

    ينطوي الجلد على 3 طبقاتٍ.ويُوجد تحت سطح الجلد أعصاب ونهايات عصبيَّة وغُدد وجُريبات شعرية وأوعية دمويَّة.يجري إنتاج العرَقُ من الغُدد العرقيَّة في الأدمة، ويصِلُ إلى سطح الجلد عبرَ قنوات دقيقة.

    ويُساعِدُ العرق على تبريد الجسم عندما يُبلل الجلدَ ويتبخَّر،ولذلك، عادةً ما يتعرَّق الأشخاص بكمياتٍ أكبر عندما يكون الجوّ حارَّاً،كما يتعرَّقون أيضًا عندَ الانفعال أو الشدَّة، أو عندما يُعانون من الحمَّى.

    يتكوَّن العرقُ في مُعظمه من الماء، ولكنه يحتوي أيضًا على الملح (كلوريد الصوديوم في المقام الأوَّل) ومواد كيميائيَّة أخرى.وعندما يتعرَّق الشخص كثيرًا، ينبغي تعويضُ الملح والماء اللذين يخرجان من البدن مع العَرق.

    تتضمن اضطراباتُ التعرُّقِ

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    محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.