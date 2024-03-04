طَفحُ الحرّ (prickly heat) هُو طَفحٌ يُسبِّبُ الحكَّة وينجمُ عن احتِباس العرَق.

(انظُر مدخل إلى اضطرابات التعرُّق أيضًأ).

يحدُث هذا الاضطراب عندما تنسدُّ الأقنية الضيِّقة التي تنقل العرَق إلى سطح الجلد،ويُسبِّبُ العرق الـمُحتَبِس التِهابًا يُؤدِّي إلى تهيُّجٍ (شعور ناخز prickling) وحكَّةٍ وطفحٍ على شكل عُقيداتٍ صغيرةٍ أو إلى بثراتٍ صغيرةٍ جدًا.ويُمكن أن تُسبِّبَ البروزات الألمَ أحيانًا.

يشِيعُ طفح الحرّ في المناخ الحار والرَّطِب وعند الأشخاص الذين يتعرَّقون بشكلٍ زائدٍ، ولكن يُمكن أن يُصِيب أيضًا الأشخاصَ الذين يُبالِغون في ارتداء الملابس في المناخ البارِد والأشخاص في المستشفيات.يميلُ هذا الاضطرابُ إلى الحدوث في مناطق البدن حيث يلمس الجلد بعضه بعضًا، مثل تحت الثديين وعلى الجانب الدَّاخلي من الفخذين والإبطين.كما يحدث عندما يكون الجلد مغطى بالملابس أو يستنِدُ إلى سطح آخر لفترة طويلة من الزمن، مثلما هو الحال بالنسبة إلى الأشخاص في المستشفيات الذين يستلقون وظهورهم على أسرَّة المستشفى.

ما الذي يُسبِّبُ طفح الحرّ؟

طَفحُ الحرّ إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة طفحًا جلديًا بشكل تحدبات صغيرة نموذجية لطفح الحر. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها David M.Pariser, MD.

تشخيص طفح الحر تقييم الطبيب يُشخِّصُ الأطبَّاءُ طفح الحرّ استنادًا إلى مظهر الطَّفح، وما إذا كان الشخص يعيش في بيئةٍ حارَّة أو يُبالغ في ارتداء الملابس أو يُلازم السرير في المستشفى.