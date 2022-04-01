رائحةُ الجسم

تنجُم رائِحةُ الجسم هي رائحة شديدة أوغير طبيعيَّة (بروميدروسيس)، عن تفكّيك العرق من قِبل البكتيريا والخمائر التي تعيش بشكلٍ طبيعيٍّ على الجلد.

(انظر أيضًا مدخل إلى اضطرابات التعرُّق).

يجري إفراز العرق من قبل الغدد المفترزة apocrine والغدد النَّاتحة eccrine.

تطرح الغدد المفترزة العرق إلى داخل جريبات الشَّعر.تتواجد تحت الذراعين، وفي منطقة الأعضاء التناسلية، وحول فتحة الشرج، وحول الحلمتين.

تطرح الغدد النَّاتحة العرق مباشرةً على سطح الجلد.وهي توجد في كل مكان من الجلد تقريبًا.لا يكون العرقُ الذي تُفرِزهُ هذه الغُدد برائحةٍ كريهةٍ إلى أن تُفكِّكهُ البكتيريا والخمائِر التي تعيش على الجلد بشكلٍ طبيعيٍّ.وبعدَ تفكُّك العرق، تُصبِح الرَّائحة كريهةً.

ماذا يُوجد تحت الجلدِ

تنجُم الرائِحة الكريهة لعرق الإبط (الصُنان Bromhidrosis) عن إهمال نظافة الجلد والملابِس،كما يمكن أن تحدث أيضًا بعد تناول الطعام أو شرب بعض الأطعمة (مثل البهارات والثوم والبصل والكحول) وأخذ أدوية مُعيَّنة (مثل البنسلين).وهي تحدُث بسهولة أكثر عند الأشخاص الذين يتعرَّقون بشكلٍ شديدٍ.

يُساعِدُ الاستحمام بالصابون والماء لمرَّتين في اليوم عادةً على التخلُّص من البكتيريا والخمائر التي تُسبِّبُ رائحة البدن؛بالنسبة إلى بعض الأشخاص، قد يكون من الضروريّ الاستحمام لبضعة أيَّام بصابونٍ مُطهِّرٍ قد تُستخدم معه رُهيمات مُضادَّة للبكتيريا تحتوي على كلينداميسين clindamycin أو إريثرومايسين erythromycin.كما قد تُساعِدُ حِلاقة شعر الإبطين على ضبط الرائحة،

وينبغي غسل الملابس بشكلٍ مُتكررٍ أيضًا.كما يمكن للأشخاص أيضًا خلع الملابس المتعرِّقة وغسلها مباشرةً واستخدام مُزيلات العرق أو مُضادَّات التعرُّق.تعمل مزيلات العرق (deodorants) على حجب الرائحة، في حين تقلل مضادات التعرق (antiperspirants) من طرح العرق.