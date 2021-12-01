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متلازمةُ الظفر الأخضر

حسبChris G. Adigun, MD, Dermatology & Laser Center of Chapel Hill
تمت مراجعته ربيع الثاني 1443 | المعدل صفر 1444

مُتلازِمةُ الظّفر الأخضَر green nail syndrome هي عدوى بنوعٍ من البكتيريا تُسمَّى الزَّائِفة Pseudomonas

    (انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات الأظافر).

    وتنجُم هذه المتلازِمة عن عدوى بأصناف بكتيريا الزَّائِفة.وهي تُصِيبُ عادةً الأشخاصَ الذين لديهم حالة تُسمَّى انفِكاك الظّفر onycholysis (انفصال جزئيّ لسرير الظفر عن صفيحة الظفر أو اختفاء صفيحة الظفر) أو الدَّاحس المُزمن chronic paronychia، والأشخاصَ الذين تُلامس أيديهم الماء بشكل متكرر أو الذين يتعرَّضون إلى مُهيِّجات.يُصبِح الظّفر في منطقة انفِكاكه مائلاً إلى اللون الأخضر.

    يمكن مُعالَجَة مُتلازمة الظفر الأخضر بالمُطهرات والمضادَّات الحيوية، وأحيانًا عن طريق الاستئصال الجراحي للظفر المصاب.

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    محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.