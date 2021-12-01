مُتلازِمةُ الظّفر الأخضَر green nail syndrome هي عدوى بنوعٍ من البكتيريا تُسمَّى الزَّائِفة Pseudomonas

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات الأظافر).

متلازمةُ الظفر الأخضر الصورة © Springer Science+Business Media

وتنجُم هذه المتلازِمة عن عدوى بأصناف بكتيريا الزَّائِفة.وهي تُصِيبُ عادةً الأشخاصَ الذين لديهم حالة تُسمَّى انفِكاك الظّفر onycholysis (انفصال جزئيّ لسرير الظفر عن صفيحة الظفر أو اختفاء صفيحة الظفر) أو الدَّاحس المُزمن chronic paronychia، والأشخاصَ الذين تُلامس أيديهم الماء بشكل متكرر أو الذين يتعرَّضون إلى مُهيِّجات.يُصبِح الظّفر في منطقة انفِكاكه مائلاً إلى اللون الأخضر.

يمكن مُعالَجَة مُتلازمة الظفر الأخضر بالمُطهرات والمضادَّات الحيوية، وأحيانًا عن طريق الاستئصال الجراحي للظفر المصاب.