ظفر إصبَع القدَم النَّاشِب (ingrown toenail) هو حالةٌ تنغرِسُ فيها حواف الظّفر في الجلد الـمُحِيط.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات الأظافر).

يُمكن أن تحدُث هذه الحالة عندما ينغرِسُ ظفر إصبع مُشوَّه في داخل الجلد بشكلٍ غير صحيحٍ، أو عندما ينمو الجلد المحيط بالظفر بسرعةٍ على نحو غير طبيعي، ويُغطِّي جزءًا من الظفر.قد يُؤدِّي ارتداء أحذية ضيِّقةٍ وغير مُلائِمةٍ وتقليم الأظافر بشكلٍ مُنحنٍ مع حواف قصيرة، بدلاً من أن تكون بشكلٍ مُستقيمٍ، إلى حدوث الظفر الناشب أو إلى تفاقُم هذا الاضطراب.ينبغي قص ظفر القدم بخط مستقيم وليس بخط منحنٍ ذي حواف قصيرة.

قد لا يُسبِّبُ ظفر إصبَع القدَم النَّاشِب أيَّة أعراض في البِداية، ولكن قد يُصبِح مُؤلماً في نهاية المطاف، خُصُوصًا عندما تتعرَّض المنطقة إلى الضغط.وتكون المنطقةُ المصابة بلونٍ أحمر عادةً، وقد تكون دافئةً.إذا لم يُعالَج ظفر إصبَع القدَم النَّاشِب، تُصبِح المنطقة عرضةً إلى العدوى.عندما تُصيب العدوى منطقة الظفر الناشب، تُصبِحُ مؤلمةً أكثر وبلونٍ أحمر وتتورَّم.وقد يتراكم القيح تحت الجلد بالقرب من الظفر (عدوى في البشرة المتصلبة تُسمَِّىالداحس) وينزُّ.

ظُفر إصبع القدم الناشِب إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة ظفرين ناشبين في إصبعين من أصابع القدم (الإبهام والأوسط) مع حدوث احمرار وتورم. © Springer Science+Business Media

وبالنسبة إلى الحالات الخفيفة من ظفر إصبَع القدَم النَّاشِب، يستطيع الطبيب رفع حواف الظفر على مهلٍ من تحت الجلد المحيط، ويضع قطعة قطن مُعقَّمة تحت الظفر إلى أن يزول التورُّم.وفي بعض الأحيان، يُدخِلُ الطبيب أنبوبًا مرنًا بين الظفر وطيَّته (طيَّة الجلد القاسي على جانبي صفيحة الظفر حيث يلتقي الظفر والجلد)، وذلك بدلاً من القطن.

إذا احتاج ظفر إصبَع القدَم النَّاشِب إلى المزيد من الرِّعاية، يقوم الطبيب عادةً بتخدير المنطقة بمُخدِّرٍ موضعيّ (مثل ليدوكايين lidocaine)، ثُمَّ يستأصل الجزء الناشِب من الظفر،وبذلك يُمكن أن يتراجع الالتِهاب ولا يعود الظفرالناشب غالبًا.