الوَتَر retronychia هو شكل أقل شيوعًا من الداحس.
يحدث الوَتر عندما تنمو الصفيحة الظفرية (الجزء الصلب من الظفر المكون من بروتين الكيراتين).قد تنمو أجيال متعددة من الصفائح الظفرية الجديدة فوق بعضها بعضًا على شكل كومةٍ تحت صفيحة الظفر القديمة، وذلك لأن مطرس الظفر وصفيحة الظفر القديمة لم تعودا متوازيتين.يؤدي نمو الصفيحة الظفرية الجديدة إلى دفع الظفر القديم إلى الأعلى.
غالبًا ما يؤثر الوَتَر في ظفر القدم الكبير، وينجم عن إصابة متكررة في الظفر، وذلك نتيجة ارتداء أحذية ضيقة، أو نتيجة القيام بأنشطة تؤدي إلى إصابة في ظفر إصبع القدم.
في المرحلة الحادَّة، تكون هذه الحالة مؤلمةً وتسبِّب التهابًا في طيَّة الظَّفر وتغيُّرًا في لون الصفيحة الظفرية إلى اللون الأصفر أو الأبيض (xanthonychia)، ونمو النسيج الضام الجديد فوق المناطق الملتهبة (النسيج الحبيبي).
في المرحلة المزمنة، يتعافى الالتهاب، ولكن تصبح الصفيحة الظفرية سميكة وتنفصل عن سرير الظفر.قد تتكدس طبقات الصفائح الظفرية، وتضيع الجليدة.تتشكل طبقات على الظفر، ولا يتراكم سوى القليل من الفضلات تحته أو لا تتراكم تحته أي فضلات.قد تُصبح النسج المحيطة بالظفر متورمة، وحمراء، ومؤلمة بالجس.قد تساعد الاختبارات، في بعض الأحيان فقط، على التفريق بين الفطار الظفري والوتر.
يُشخِّصُ الأطباء الوَتَر المزمن من خلال مظهره، بما في ذلك طبقات الصفيحة الظفرية والجليدات المفقودة.
(انظر أيضًا الداحس الحاد أيضًا والداحس المزمن.)
العلاج
الستيرويدات القشرية وإزالة الظفر
في المرحلة الحادة، تتضمن الخيارات العلاجية استعمال الستيرويدات القشرية التي تُطبق على الظفر، والستيرويدات القشرية التي تُحقن في الظفر.يُستأصل الظفر في المرحلة المزمنة.
ينبغي على الأشخاص تجنب النشاطات التي تُلحق الأذى بالظفر وارتداء أحذية توفر المزيد من المساحة حول الأظافر لتخفيف الضغط عن الأظافر المتأثرة.