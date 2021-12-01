الوَتَر retronychia هو شكل أقل شيوعًا من الداحس.

يحدث الوَتر عندما تنمو الصفيحة الظفرية (الجزء الصلب من الظفر المكون من بروتين الكيراتين).قد تنمو أجيال متعددة من الصفائح الظفرية الجديدة فوق بعضها بعضًا على شكل كومةٍ تحت صفيحة الظفر القديمة، وذلك لأن مطرس الظفر وصفيحة الظفر القديمة لم تعودا متوازيتين.يؤدي نمو الصفيحة الظفرية الجديدة إلى دفع الظفر القديم إلى الأعلى.

غالبًا ما يؤثر الوَتَر في ظفر القدم الكبير، وينجم عن إصابة متكررة في الظفر، وذلك نتيجة ارتداء أحذية ضيقة، أو نتيجة القيام بأنشطة تؤدي إلى إصابة في ظفر إصبع القدم.

في المرحلة الحادَّة، تكون هذه الحالة مؤلمةً وتسبِّب التهابًا في طيَّة الظَّفر وتغيُّرًا في لون الصفيحة الظفرية إلى اللون الأصفر أو الأبيض (xanthonychia)، ونمو النسيج الضام الجديد فوق المناطق الملتهبة (النسيج الحبيبي).

الوَتر الحاد إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة التهابًا في طية الظفر وتغيرًا في لون الصفيحة الظفرية إلى الأصفر (xanthonychia)، وهي سمة مميزة للوتر الحاد. Image courtesy of Chris G.Adigun، MD.

في المرحلة المزمنة، يتعافى الالتهاب، ولكن تصبح الصفيحة الظفرية سميكة وتنفصل عن سرير الظفر.قد تتكدس طبقات الصفائح الظفرية، وتضيع الجليدة.تتشكل طبقات على الظفر، ولا يتراكم سوى القليل من الفضلات تحته أو لا تتراكم تحته أي فضلات.قد تُصبح النسج المحيطة بالظفر متورمة، وحمراء، ومؤلمة بالجس.قد تساعد الاختبارات، في بعض الأحيان فقط، على التفريق بين الفطار الظفري والوتر.

الوتر المزمن إخفاء التفاصيل في هذه الصورة من الوَتَر المزمن، يُلاحظ تكدَّس الأظافر وضياع الجليدات.يبدو النسيج المحيط بالظفر متورمًا، وأحمر، ومؤلمًا بالجس. Image courtesy of Chris G.Adigun، MD.

يُشخِّصُ الأطباء الوَتَر المزمن من خلال مظهره، بما في ذلك طبقات الصفيحة الظفرية والجليدات المفقودة.

(انظر أيضًا الداحس الحاد أيضًا والداحس المزمن.)