الدَّاحِسُ الحادّ

الدَّاحِس الحادّ acute paronychia هُو عدوى بكتيريَّة تُصِيبُ طية الظفر.
عند الإصابة بالدَّاحِس الحادّ، تدخل بكتيريا ( العنقوديَّة الذَّهبيَّة Staphylococcus aureus أو العُقديَّة streptococci غالبًا) عبر تشقُّقات الجلد النَّاجِمةِ عن السَّأَف hangnail (جُزء من الجلد مُتدِّلٍ بجانِب الظّفر)، أو الرضَّ في طيَّة الظفر (طيَّات الجلد القاسي على جانبي صفيحة الظّفر حيث يلتقي الظفر والجلد)، أو النقص في البشرة المتصلِّبة (الجلد في قاعدة الظفر)، أو عند وُجود تهيُّج مُزمِن (مثل التهيُّج الذي يُسبِّبه الماء والمنظِّفات).يشيع الدَّاحِس الحادّ على الأصابع عند الأشخاص الذين يقضمون أو يمصُّون أصابع اليد.وبالنسبةِ إلى أصابع القدم، تبدأ العدوى عادةً في ظفر إصبع القدم النَّاشِب.كما تبدو بعض الأدوية الجديدة الـمُستخدمة في مُعالجة أنواع معيَّنة من السرطان، أو كبح عمل جهاز المناعة (مثل ما يحدُث من بعد زراعة الأعضاء)، قادرة على أن تُسبِّب الدَّاحِس الحاد أحيانًا.وتنطوي هذه الأدوية على غيفيتينيب gefitinib وإرلوتينيب erlotinib وسيروليمس sirolimus وإيفيروليمس everolimus وفيمورافينيب vemurafenib ودابرافينيب dabrafenib وأدوية أخرى ذات صِلة.
يكون الداحس حادًا عادةً، ولكن يُمكن أن يحدُث الداحس المزمن.
يُصِيبُ الدَّاحِس الحادّ طرف الظّفر (حوافّ وقاعِدة طيَّة الظّفر)،وخلال فترةٍ تتراوَح بين ساعاتٍ إلى أيامٍ، يشعر أشخاص هذا الاضطراب بالألم والحرارة مع احمرارٍ وتورُّمٍ.يتراكم القيح غالبًا تحت الجلد وعلى حواف الظفر، وتحت الظفر أحيانًا.وفي حالاتٍ نادرةٍ، تتغلغل العدوى عميقاً إلى إصبع اليد أو القدم، ويُمكن أن تُشكِّل خطرًا عليها أو على الذِّراع أو الساق في الحالات الشديدة.تُصِيبُ هذه العدوى العميقة المصابين بالسكَّري بشكلٍ رئيسيٍّ أو من يُعانون من أمراضٍ أخرى تُسبِّبُ ضعف التروية.
ويستنِدُ الطبيبُ في تشخيص الداحس الحاد إلى تفحُّصِ الإصبع الـمُصابة في اليدِ أو القدمِ.
علاج الداحس الحاد
المضادَّات الحيوية
تصريف القيح
قد تجري مُعالَجة الدَّاحِس الحادّ في مُرحلته المُبكَّرة بمُضادٍّ حيويّ عن طريق الفمِ (مثل ديكلوكساسيلين dicloxacillin، أوسيفاليكسين cephalexin أو كلينداميسين clindamycin)، مع استخدام المغاطس الدافئة بشكلٍ متكرِّرٍ لزيادة تدفُّق الدَّم.
وإذا تراكَم القيح، ينبغي تصريفه.يستخدم الطبيب مخدِّرًا موضعيَّاً (مثل ليدوكايين lidocaine) لتخدير الإصبع المصابة في اليد أو القدم، ويرفع طيَّة الظفر بأداةٍ مُعيَّنة.ولكن، من غير الضروري أن يقوم الطبيب بشقّ الجلد عادةً.يُمكن إدخال فتيل من الشاش الرقيق في المنطقة، ويُترَك لفترةٍ تتراوَح بين 24 إلى 48 ساعةً حتى يجري تصريف القيح.