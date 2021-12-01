الدَّاحِس الحادّ acute paronychia هُو عدوى بكتيريَّة تُصِيبُ طية الظفر.

عند الإصابة بالدَّاحِس الحادّ، تدخل بكتيريا ( العنقوديَّة الذَّهبيَّة Staphylococcus aureus أو العُقديَّة streptococci غالبًا) عبر تشقُّقات الجلد النَّاجِمةِ عن السَّأَف hangnail (جُزء من الجلد مُتدِّلٍ بجانِب الظّفر)، أو الرضَّ في طيَّة الظفر (طيَّات الجلد القاسي على جانبي صفيحة الظّفر حيث يلتقي الظفر والجلد)، أو النقص في البشرة المتصلِّبة (الجلد في قاعدة الظفر)، أو عند وُجود تهيُّج مُزمِن (مثل التهيُّج الذي يُسبِّبه الماء والمنظِّفات).يشيع الدَّاحِس الحادّ على الأصابع عند الأشخاص الذين يقضمون أو يمصُّون أصابع اليد.وبالنسبةِ إلى أصابع القدم، تبدأ العدوى عادةً في ظفر إصبع القدم النَّاشِب.كما تبدو بعض الأدوية الجديدة الـمُستخدمة في مُعالجة أنواع معيَّنة من السرطان، أو كبح عمل جهاز المناعة (مثل ما يحدُث من بعد زراعة الأعضاء)، قادرة على أن تُسبِّب الدَّاحِس الحاد أحيانًا.وتنطوي هذه الأدوية على غيفيتينيب gefitinib وإرلوتينيب erlotinib وسيروليمس sirolimus وإيفيروليمس everolimus وفيمورافينيب vemurafenib ودابرافينيب dabrafenib وأدوية أخرى ذات صِلة.

يكون الداحس حادًا عادةً، ولكن يُمكن أن يحدُث الداحس المزمن.

يُصِيبُ الدَّاحِس الحادّ طرف الظّفر (حوافّ وقاعِدة طيَّة الظّفر)،وخلال فترةٍ تتراوَح بين ساعاتٍ إلى أيامٍ، يشعر أشخاص هذا الاضطراب بالألم والحرارة مع احمرارٍ وتورُّمٍ.يتراكم القيح غالبًا تحت الجلد وعلى حواف الظفر، وتحت الظفر أحيانًا.وفي حالاتٍ نادرةٍ، تتغلغل العدوى عميقاً إلى إصبع اليد أو القدم، ويُمكن أن تُشكِّل خطرًا عليها أو على الذِّراع أو الساق في الحالات الشديدة.تُصِيبُ هذه العدوى العميقة المصابين بالسكَّري بشكلٍ رئيسيٍّ أو من يُعانون من أمراضٍ أخرى تُسبِّبُ ضعف التروية.

الدَّاحِسُ الحادّ على الظفر إخفاء التفاصيل في هذه الصورة، تتضمن علاماتُ الدَّاحِس الحادّ الاحمرار، ولاسيَّما على جانب واحد من الإصبع خلف الظفر مباشرةً، والقيح على الجانب الآخر. DR. P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

ويستنِدُ الطبيبُ في تشخيص الداحس الحاد إلى تفحُّصِ الإصبع الـمُصابة في اليدِ أو القدمِ.