الدَّاحسُ المُزمِن

الدَّاحس المزمن chronic paronychia هو التهاب متكرر أو مستمر في طيَّة الظفر، ويُصِيب أظافر أصابع اليد غالبًا.
(انظر أيضًا الداحس الحاد).
يشيعُ الدَّاحِس المزمن عند الأشخاص الذين تبقى أياديهم رطبة بشكلٍ مُزمنٍ (على سبيل المثال، من يعملون في غسيل الصحون والنوادل والمدبرات المنزليات)، خُصُوصًا الذين يُعانون من إكزيمة في اليد أو السكَّري أو ضعف الجهاز المناعيّ.وغالبًا ما تكون خميرة المبيضات Candida موجودةً، ولكن دورها في التسبب بالدَّاحس المزمن غير واضح، لأن القضاء على الخميرة تمامَا لا يُؤدِّي إلى شفاء الحالة دائمًا.قد ينجُم الداحس المزمن عن التهاب الجلد المتهيج (التهاب الجلد)، بالإضافة إلى وجود المبيضات Candida .
تكُون طيَّة الظفر (طيَّة الجلد القاسي على جانبي صفيحة الظفر حيث يلتقي الظفر مع الجلد) مؤلمةً وتُسبب الوجع عند الجسّ وبلون أحمر مثلما يحدُث في الدَّاحس الحادّ، ولكن لا يتراكم القيح عادةً.وفي كثير من الأحيان، يحدُث نقص في البشرة المُتصلِّبة (الجلد في قاعدة الظفر) وتنفصل طيَّة الظفر عن صفيحة الظفر (الجزء الصلب من الظفر)،ثم يتشكَّل حيِّز يسمح بدخول المواد المهيِّجة والمكروبات.ويُمكن أن يتشوَّه مظهر الظفر.
يستنِدُ الطبيب في تشخيص الداحس المزمن إلى تفحُّصِ إصبع اليد المُصابة.
علاج الداحس المزمن
تَجنب التعرُّض المُفرِط للماء
الستيرويدات القشرية أو تاكروليموس
حقن الستيرويدات القشريَّة في طية الظفر أحيانًا.
الأدوية المُضادَّة للفطريات في بعض الأحيان
إجراء الجراحة في بعض الأحيان
ويُمكن أن يُساعِد الحفاظ على جفاف اليدين ووقايتهما على إعادة تشكُّل البشرة المُتصلِّبة وإغلاق الحيِّز بين طيَّة الظفر وصفيحة الظفر.يجري استخدام القفازات أو الرُّهيمات الحاجِزة إذا كان من الضروري مُلامسة الماء.
قد تكون الرهيمات التي تحتوي على الستيرويدات القشريَّة مفيدةً،كما قد يجري حقن الستيرويدات القشرية في طيَّة الظفر أيضًا.كما قد يُعطى رُهيم تاكروليمس أيضًا.
تُعطى الأدوية المُضادَّة للفطريات (مثل فلوكونازول عن طريق الفم) فقط إذا كان الأشخاص عرضة لخطر العدوى بجرثومة Candida.
قد تكون هناك حاجة إلى الجراحة في طيَّة الظفر بالنسبة إلى الأشخاص الذين لديهم اضطراب شديد أو الذين يصعب علاج الاضطراب لديهم بطرائق أخرى.