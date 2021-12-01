الدَّاحس المزمن chronic paronychia هو التهاب متكرر أو مستمر في طيَّة الظفر، ويُصِيب أظافر أصابع اليد غالبًا.

(انظر أيضًا الداحس الحاد).

يشيعُ الدَّاحِس المزمن عند الأشخاص الذين تبقى أياديهم رطبة بشكلٍ مُزمنٍ (على سبيل المثال، من يعملون في غسيل الصحون والنوادل والمدبرات المنزليات)، خُصُوصًا الذين يُعانون من إكزيمة في اليد أو السكَّري أو ضعف الجهاز المناعيّ.وغالبًا ما تكون خميرة المبيضات Candida موجودةً، ولكن دورها في التسبب بالدَّاحس المزمن غير واضح، لأن القضاء على الخميرة تمامَا لا يُؤدِّي إلى شفاء الحالة دائمًا.قد ينجُم الداحس المزمن عن التهاب الجلد المتهيج (التهاب الجلد)، بالإضافة إلى وجود المبيضات Candida .

تكُون طيَّة الظفر (طيَّة الجلد القاسي على جانبي صفيحة الظفر حيث يلتقي الظفر مع الجلد) مؤلمةً وتُسبب الوجع عند الجسّ وبلون أحمر مثلما يحدُث في الدَّاحس الحادّ، ولكن لا يتراكم القيح عادةً.وفي كثير من الأحيان، يحدُث نقص في البشرة المُتصلِّبة (الجلد في قاعدة الظفر) وتنفصل طيَّة الظفر عن صفيحة الظفر (الجزء الصلب من الظفر)،ثم يتشكَّل حيِّز يسمح بدخول المواد المهيِّجة والمكروبات.ويُمكن أن يتشوَّه مظهر الظفر.

الدَّاحسُ المُزمِن إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة طيات أظافر حمراء متورمة وفقدان الجُليدة كما يظهر في الداحس المزمن. © Springer Science+Business Media

يستنِدُ الطبيب في تشخيص الداحس المزمن إلى تفحُّصِ إصبع اليد المُصابة.