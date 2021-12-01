أورامُ الأظافر

يُمكن أن تُصِيبَ الأورام غير السرطانيَّة (الحميدة benign) والسرطانيَّة (الخبيثة malignant) وحدة الظّفرَ، وتُسبِّبُ تغيُّرات في قوام أو لون الظفر الحثَل dystrophy.تكون الكثير منها أورامًا تنشأ في النسج المحيطة بالظفر وليس في الظفر نفسه.

وتنطوي الأورام الحميدة على الكيسات الـمُخاطانيَّة myxoid cysts (تورُّمات حميدة مليئة بالسائل) والأورام الحُبيبيَّة الـمُقيّحة والأورام الكبيَّة.

بينما تنطوي الأورام السرطانيَّة على داء بوين (شكل مبكر لسرطان الجلد)، والسرطانة الحرشفيَّة الخلايا والورم الميلانينيّ الخبيث.عندما يشتبه الأطبَّاء بالسرطان، يـأخذون خزعةً، وقد ينصحون باستئصالٍ كاملٍ للورم في أسرع وقت مُمكن.

الكيسة المخاطانية الصورة © Springer Science+Business Media

قد يكون الشريط الدَّاكن في الظفر العلامة الأوَّلية الدالة على الورم الميلانينيّ الخبيث في الظفر.وقد تصبح الخلايا الصباغية في النسيج الذي يُكوِّنُ الظفر، والذي يُعرف باسم مطرس الظفر nail matrix، خبيثةً وتتحوَّل إلى ورم ميلانينيّ.وهُناك علامة تُسبِّب القلق، وتُعرف باسم علامة هتشنسون،وهي تغيُّر في اللون نحو الأسود والبنّي أو الرماديّ يمتدُّ إلى المنطقة حول الظفر، مثل البشرة الـمُتصلِّبة (الجليدة) cuticle أو طيَّة الظفر (طيَّة الجلد القاسي على جانبي صفيحة الظّفر حيث يلتقي الظفر بالجلد).قد تعني هذه العلامة وُجود ورم ميلانينيّ خبيث في سرير الظّفر nail bed (النسيج الرَّخو تحت صفيحة الظّفر والذي يربط الظفر بالإصبَع).وعندما تُوجَد هذه العلامة، يأخذ الأطبَّاء خزعةً من شذوذ سرير الظفر.كما قد يحدُث الورم الميلانينيّ من دُون علامة هتشنسون.