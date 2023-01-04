خَلوعُ المرفق

يحدث خلع المرفق عندما يفقد الطرف السفلي من عظم العضد اتصاله بنهايتي عظم الساعد (الزند والكعبرة).قد تكون خلوع المرفق كاملةً (لا تتماس نهايات العظام) أو جزئية (هناك تماس بين أجزاء من العظام).تُسمى الخلوع الجزئية بتحت الخلوع (subluxations).
تنجُم معظم حالات الخلع في المرفق عن السقوط على ذراعٍ ممدودةٍ عادةً؛وقد تترافق مع كسور وإصابات في الأعصاب وأحيانًا مع إصابةٍ في شريان.
خلوع المرفق شائعة،ولكن ينبغي أن يتعرض المُصاب إلى قوة كبيرةٍ حتى ينخلع المرفق لديه بشكلٍ كامل.تُعدُّ الخلوع الجزئية للمرفق شائعة بين الأطفال الصغار وهي تنجُم عن قوة أقل بكثير عادةً.تحدث الخلوع الجزئيَّة عند الأطفال الأكبر سناً وعند البالغين، ولكنها تكون أقل شُيوعًا بكثير عند الرضع،
ويمكن أن تؤكِّد الأشعَّة السِّينية تشخيصَ خلع في المرفق.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن حالات الخلع).
علاج المرفق المخلوع
مُناورات لإعادة المَفصِل إلى مكانه عادةً (ردّ)
عادةً ما ينطوي علاج حالات خلع المرفق على الآتي:
إعطاء المُصاب دواءً مهدئًا ومُسكنًا للألم
جعل المُصاب يسلتقي ووجهه للأعلى
ثني المرفق وتدوير الساعد برفق بحيث تكُون راحة اليد نحو الأعلى
إبقاء العضد نحو الأسفل
سحب المرفق للأعلى إلى أن يعود المفصل إلى مكانه
بعدَ إعادة المَفصِل إلى موضعه، يَجرِي التحقق منه للتأكد من ثباته، ثم يجري تصويره بالأشعة السينية للتأكُّد من عدم إغفال أية كسور،ثم يَجرِي تثبيت المَفصِل باستخدام جبيرةٍ عادةً ولمدَّة تصل إلى أسبوع إلى أن يزول الألم والتورُّم؛وبعد ذلك يجري البدء بتمارين مجال الحركة، ويرتدي المُصاب وشاحًا لمدة 2 إلى 3 اسابيع.
الخلعُ الجزئيّ في رأس الكعبرة (مرفق المربية المنزلية)
يمكن أن يحدث الخلع الجزئي في رأس الكعبرة، وهُو شائعٌ عند الصغار الدارجين، عندما يسحب مقدم الرعاية الصغيرَ إلى الأمام أو يلتقطه من المعصم.
قد تكون العلامة الوحيدة هي رفض الطفل لتحريك الذراع المصابة.
يشتبهُ الأطباء في الخلع الجزئي في رأس الكعبرة استنادًا إلى وصف كيف حدثت الإصابة والأعراض ونتائج الفَحص السَّريري؛
ويستطيع الأطباء إعادة العظام إلى مكانها بطريقةٍ يدويةٍ ومن دُون إحداث شقّ ومن دُون الحاجة إلى إعطاء الصغير دواءً مهدئًا أو مسكنًا للألم.
تحدث هذه الإصابة عادةً عند الأطفال الدارجين (الذين تتراوح أعمارهم بين 2 إلى 3 سنوات).بالنسبة إلى الأطفال الدارجين، يكون عظم الكُعبرة (أحد عظام الساعد) صغيرًا بما يكفي لينزلق عبر الأربطة التي تُثبت المرفق في مكانه.يمكن أن ينزلقَ رأسُ الكعبرة من خلال الأربطة عندما يقوم أحد الوالدين أو مقدّم رعاية آخر بسحب صغير مُشاكسٍ للأمام، أو بمسكه من الخصر في أثناء السقوط، وهي أحداث قد لا يتذكرها العديد من مقدِّمي الرعاية.مع نمو الأطفال، يتضخم رأس الكعبرة بحيث يُصبح في نهاية المطاف كبيرًا جدًا لينزلق بسهولة من مكانه.
أعراض الخلع الجزئيّ في رأس الكعبرة
قد يحدث مُجرَّد إيلام خفيف عند جس المرفق،ونظرًا إلى أنَّ الدَّارجين لا يستطيعون وصف الأعراض لديهم عادةً، قد تكون العلامة الوحيدة لهذه الإصابة هي عدم الرغبة في تحريك الذراع،وقد يتدلى الذراع إلى أسفل على جانب الجسم، وفي بعض الأحيان ينقلب قليلا إلى الداخل؛أو قد يحتفظ الصغير بذراعه في وضعية منحنية مقابل الجسم.ينبغي على الآباء أو مقدّمي الرعاية الآخرين ألّا يحاولوا تحريك الذراع،
وقد يبكي الصغارُ عندما تحدث الإصابة، ولكنهم يهدؤون ويستمرون في التصرف بشكلٍ طبيعيّ باستثناء أنَّهم لا يستخدِمون الذراع المُصابة.
تشخيص الخلع الجزئيّ في رأس الكعبرة
تقييم الطبيب
إذا ظهرت عند الدارجين أعراضٌ تُشيرُ إلى خلع جزئيّ في المرفق، ينبغي على الآباء أو غيرهم من مقدّمي الرعاية أخذهم إلى الطبيب.إذا اعتقدوا أن المرفق قد انزلق مجددًا إلى مكانه؛ فسوف يكون الطفل الدارج قادرًا على تحريك المرفق بشكلٍ طبيعي.إذا لم يتمكن الطفل الدارج من تحريك المرفق بشكل كامل، فسيكون بحاجة إلى معاينة من قبل الطبيب.
ويشتبهُ الأطباء في هذه الإصابة استنادًا إلى وصف كيفية حدوثها والأعراض ونتائج الفَحص السَّريري؛
ولا تُبيِّنُ الأشعَّة السِّينية الإصابةَ ولذلك قد لا يستخدمها الأطباءُ.
الوقاية من الخلع الجزئيّ في رأس الكعبرة
للوقايَة من الخلع الجزئيّ للمرفق عند صغيرٍ دارجٍ، ينبغي على الآباء وغيرهم من مقدمي الرعاية اتباع الخطوات التالية:
عَدم هزّ يد أو معصم أو ساعد الصغير فجاةً
عدم رفع الصغير من ذراع واحدةٍ أو من معصمه أو من يده فقط
عدم أرجحة الصغير من يده أو ساعده
رَفع الصغير من منطقة الإبطين أو من ذراعيه معًا
علاج الخلع الجزئي في رأس الكعبرة
مناورات لإعادة المَفصِل إلى مكانه عادةً
عادةً ما يحاول الأطباء إعادة المَفصِل إلى مكانه (يُسمى ذلك بالردّ).عادةً ما لا يكون ضروريًا استعمال مهدئات أو مسكِّنات.عندما ينزلق العظم إلى مكانه من جديد، قد يصدر صوت فرقعة خافتة،وقد يبدأ الصغيرُ في تحريك مرفقه بعدَ حوالى 10 إلى 20 دقيقة؛وإذا لم يحركه، قد يأخذ الأطباء صورة بالأشعَّة السِّينية للمرفق.إذا قام الصغير بتحريك المَفصِل، لن تكون هناك حاجة إلى تصويره بالأشعة السينية أو تثبيته.
إذا استمرَّ الألم عند الصغير من بعد 24 ساعة أو لم يكن قادرًا على استخدام ذراعه، قد لا يكون المفصل في مكانه بشكلٍ كاملٍ أو قد يكون هناك كسر في العظم،وفي مثل هذه الحالات، ينبغي أن يقوم طبيب بتفحص الصغير من جديد.
يتعافى مُعظَم الصغار بشكلٍ كامل مع المُعالَجة؛ولكن يحدث خلع من جديد في المرفق عند نسبةٍ تتراوح بين 20 إلى 40% من الصغار.