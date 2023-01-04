خَلوعُ المرفق

يحدث خلع المرفق عندما يفقد الطرف السفلي من عظم العضد اتصاله بنهايتي عظم الساعد (الزند والكعبرة).قد تكون خلوع المرفق كاملةً (لا تتماس نهايات العظام) أو جزئية (هناك تماس بين أجزاء من العظام).تُسمى الخلوع الجزئية بتحت الخلوع (subluxations).

تنجُم معظم حالات الخلع في المرفق عن السقوط على ذراعٍ ممدودةٍ عادةً؛وقد تترافق مع كسور وإصابات في الأعصاب وأحيانًا مع إصابةٍ في شريان.

خلوع المرفق شائعة،ولكن ينبغي أن يتعرض المُصاب إلى قوة كبيرةٍ حتى ينخلع المرفق لديه بشكلٍ كامل.تُعدُّ الخلوع الجزئية للمرفق شائعة بين الأطفال الصغار وهي تنجُم عن قوة أقل بكثير عادةً.تحدث الخلوع الجزئيَّة عند الأطفال الأكبر سناً وعند البالغين، ولكنها تكون أقل شُيوعًا بكثير عند الرضع،

ويمكن أن تؤكِّد الأشعَّة السِّينية تشخيصَ خلع في المرفق.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن حالات الخلع).

علاج المرفق المخلوع مُناورات لإعادة المَفصِل إلى مكانه عادةً (ردّ) عادةً ما ينطوي علاج حالات خلع المرفق على الآتي: إعطاء المُصاب دواءً مهدئًا ومُسكنًا للألم

جعل المُصاب يسلتقي ووجهه للأعلى

ثني المرفق وتدوير الساعد برفق بحيث تكُون راحة اليد نحو الأعلى

إبقاء العضد نحو الأسفل

سحب المرفق للأعلى إلى أن يعود المفصل إلى مكانه بعدَ إعادة المَفصِل إلى موضعه، يَجرِي التحقق منه للتأكد من ثباته، ثم يجري تصويره بالأشعة السينية للتأكُّد من عدم إغفال أية كسور،ثم يَجرِي تثبيت المَفصِل باستخدام جبيرةٍ عادةً ولمدَّة تصل إلى أسبوع إلى أن يزول الألم والتورُّم؛وبعد ذلك يجري البدء بتمارين مجال الحركة، ويرتدي المُصاب وشاحًا لمدة 2 إلى 3 اسابيع.