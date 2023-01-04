خلوعُ الرَّضَفَة

تحدث خلوع الرَّضَفَة عندما تنزلق الرضفة والأربطة التي تثبتها في مكانها إلى جانبي وخارج الركبة؛

ويمكن أن تنزلق الرضفة خارجة من مكانها عندما يحاول أشخاص، وعادةً المراهقات اللواتي لديهن مشكلة في الركبة، تغيير الاتجاه فجأةً.

تبدو الرضفة خارجة من موضعها ويشعر المُصاب بالألم تحتها ولا يمكنه تمديد الركبة.

يستطيع الأطباء تشخيصَ الخلع في الرضفة عن طريق تفحُّص الركبة،

ويقومون بتحريك الرضفة برفق لإعادتها إلى مكانها، ثم يُطبقون مُثبتاً للركبة أو دعامة ذات مفاصل hinged brace.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن حالات الخلع).

تختلف خلوع الرَّضَفَة عن خلوع الركبة (التي تُعدُّ أخطر بكثير).

خلوع الرَّضَفَة شائعة،وهي غالبًا ما تحدث عند المراهقات اللواتي لديهن شذوذات تشريحية في مفصل الركبة، مثل الأربطة الرخوة أو العظام التي تكون متراصفة بشكل خاطئ بعض الشيء.

تنزلق الرَّضَفَة خارج موضعها عادةً عندما يحاول الشخص تغيير الاتجاه فجأةً؛قد تحدث خلوع الرَّضَفَة في أنواع الرياضة التي تنطوي على التواء مفاجئ أو ارتطام في الركبة (مثل كرة القدم، والجنباز، والبيسبول عند أرجحة المضرب، وهوكي الجليد).كما يمكن أن تحدث أيضًا عندما يتعثَّر الشخص أو ينزلق.

في بعض الأحيان تُؤدِّي القوة التي تسببت في حدوث الخلع إلى كسرٍ في الغضروف على القسم الخلفي من الرضفة، أو إلى انفصال قطعة صغيرة من نهاية عظم الفخذ.

أعراض خلع الرضفة تبدو الرضفة المخلوعة خارجةً عن موضعها.ويشعر المُصاب بألمٍ تحتها،ويُسبب المفصل الإيلام عند الجسّ ويتورم غالبًا.لا يستطيع المُصاب تقويم الركبة ويمكنه غالبًا تحريك الرضفة من جانب إلى آخر،وقد لا يتمكَّن من المشي.

تشخيص خلع الرضفة تقييم الطبيب

التصويرَ بالأشعة السينية للتحرّي عن الكسور قد تنزلق الرضفة المخلوعة إلى مكانها من تلقاء ذاتها قبل أن يتمكنَ المُصاب من رؤية الطبيب،ولكن، ينبغي عليه مراجعة الطبيب حتى يتمكن الأخيرُ من التحقق من الكسور التي قد تكون حدثت في أثناء الإصابة. هل تعلم... ويستطيعُ الأطباءُ تشخيص الخلع في الرضفة عند تفحُّصهم الركبة.إذا انزلقت الرضفة إلى مكانها بالفعل، قد يشتبه الأطباءُ بأنَّها تعرضت إلى خلع، وذلك لأنهم يكتشفون دمًا في داخل المفصل، ولأن المفصل يُسبب الإيلام عند جسِّه. يأخذ الأطباء صورًا بالأشعة السِّينية من عدة زوايا للتحري عن الكسور.