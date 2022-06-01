لَدغات العَناكب

تكون معظم العناكب سامَّة تقريبًا.ولكن تكون أنياب معظم أصنافها قصيرة جدًا أو هشَّة جدًا بحيث تخترق جلد الشخص.تُفيد التقارير أنَّ ما لا يقلّ عن 60 صنفاً من العناكب في الولايات المتحدة تقوم بلدغ الأشخاص، تحدث الإصابات الخطيرة عن نوعين فقط من العناكب:

عنكبوت الأرملة السوداء

العنكبوت البنية (البنيَّة المُهمَلة أو الناسك البنِّي fiddleback أو عنكبوت الكمان violin)

عَنكَبُوت الأَرمَلَةُ السَّوداء الصورة جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Mike Cardwell (Extreme Wildlife Photography, Sacramento, CA).

تُوجَد العناكب البنيَّة في وسط غرب الولايات المتحدة وجنوب وسطها وليس في الولايات الساحلية والولايات على الحدود مع كندا، باستثناء عندما تأتي عن طريق الملابس والأمتعة القادمة من الخارج.تُوجَد عناكب الأرملة السوداء في كافة أنحاء الولايات المتحدة.على الرغم من أنَّ بعض الأشخاص يعدّون عناكب الرتيلاء tarantulas خطيرة، فإنَّ لدغاتها لا تُسبب ضرراً كبيراً للناس.تُؤدِّي لدغات العناكب إلى أقلّ من 3 حالات وفاة في العام في الولايات المتَّحدة، وهي تحدث عند الأطفال عادةً.

يُمكن أن تنطوي الإصابات الخطيرة من لدغات العناكب على جروح شديدة تنجُم عن سم يُخرِّب النسيج من العناكب البنيَّة وتسمُّم يشمل كافة أجزاء الجسم من سمّ يُؤثِّر في الأعصاب من عناكب الأرملة السوداء.

تنجُم الجروح التي يُشتبه في أن سببها هُوَ العناكب البنية عن مشاكل أخرى غالبًا، ويكون بعضها أكثر خطورةً.

تجري مُعالجة لدغات العناكب البنيَّة عن طريق العناية بالجرح،

بينما تجري مُعالَجة لدغات عناكب الأرملة السوداء عن طريق التخفيف من الأعراض واستخدام مضادّ للسمّ أحيانًا.

العنكبوت البنية المهملة الصورة جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Mike Cardwell (Extreme Wildlife Photography, Sacramento, CA).

(انظر أيضًا مقدمة إلى اللدغات واللسعات).

أعراض لدغات العنكبوت تُسبب لدغة الأرملة السوداء ألمًا حاداً عادةً وما يُشبه وخزة الدبوس بعض الشيء، ويتبع هذا ألم كليل وخدر أحيانًا في المنطقة حول مكان اللدغة.يحدُث ألم ماغص وتيبُّس في العضلات، وقد يكونان شديدين، في البطن أو الكتفين أو الظهر والصدر.قد تنطوي الأَعرَاض الأخرى على غثيان وتقيؤ وتعرق وتملمُل وقلق وصُدَاع وتدلِّي وتورُّم الجفنين وطفح جلدي مع حكَّة ومشاكل شديدة في التنفُّس وزيادة إفراز اللعاب وضعف. هل تعلم... لدغة العنكبوت البنية المهملة الصورة جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Thomas Arnold, MD. قَد تُسبب لدغة العنكبوت البنية ألمًا خفيفاً أو لا تسبب الألم، ولكن يحدث بعض الألم في المنطقة حول مكان اللدغة خلال نصف ساعة تقريبًا.قد يكون الألم شَديدًا وقد يُؤثِّرُ في كامل المنطقة المُصابة التي قد تُصبِح حمراء ومتكدِّمة وقد تحدث حكَّة فيها،وقد تحدث حكَّة في بقية أجزاء الجسم أيضًا.تتشكَّل بثرة تُحيط بها منطقة متكدِّمَة أو منطقة حمراء متمايزة أكثر وتُشبه الهدف bull’s-eye،ثُمَّ تتضخَّم البثرة وتصبح مليئة بالدَّم وتتمزَّق لتُشكِّل قرحةً مفتوحةً يتبعها ندبة ثخينة سوداء (خُشارة eschar) قد تترك ندبة كبيرة تُشبه الوهدة.في بعض الحالات النادرة، يحدث غثيان وتقيُّؤ وأوجاع وتعب وقشعريرة وتعرُّق واضطرابات في الدَّم وفشل كلويّ.

تشخيص لدغات العنكبوت تقييم الطبيب

التعرُّف إلى العنكبوت عند الإمكَان لا تُوجَد طريقة للتعرُّف إلى عنكبوت محدد استِنادًا إلى العلامة التي تتركها اللدغة،ولذلك يُمكن وضع تشخيص محدَّد فقط إذا تمكَّن الطبيب من التعرُّف إلى العنكبوت.يُمكن التعرُّف إلى عناكب الأرملة السوداء عن طريق علامة حمراء أو برتقالية على شكل الساعة الرملية على البطن،بينما توجد علامة تُشبه آلة الكمان على ظهر العناكب البنية،ولكن يُمكن أن يصعُب التعرُّف إلى هذه العلامات المميزة للعناكب، ومن النادر أن تبقى العنكبوت سليمةً من بعض أن تلدغ، ولذلك يكون التشخيص غير دقيق عادةً ويستنِدُ إلى الأعراض.لا يستطيع العديد من الأشخاص التمييز بين عدوى الجلد التي قد يكون بعضها خطيراً (مثل عَدوى المكوّرات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين methicillin-resistant Staphylococcus aureus) أو اضطرابات أخرى ولدغات العناكب.