لَدغات العَناكب

تكون معظم العناكب سامَّة تقريبًا.ولكن تكون أنياب معظم أصنافها قصيرة جدًا أو هشَّة جدًا بحيث تخترق جلد الشخص.تُفيد التقارير أنَّ ما لا يقلّ عن 60 صنفاً من العناكب في الولايات المتحدة تقوم بلدغ الأشخاص، تحدث الإصابات الخطيرة عن نوعين فقط من العناكب:
عنكبوت الأرملة السوداء
العنكبوت البنية (البنيَّة المُهمَلة أو الناسك البنِّي fiddleback أو عنكبوت الكمان violin)
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Mike Cardwell (Extreme Wildlife Photography, Sacramento, CA).
تُوجَد العناكب البنيَّة في وسط غرب الولايات المتحدة وجنوب وسطها وليس في الولايات الساحلية والولايات على الحدود مع كندا، باستثناء عندما تأتي عن طريق الملابس والأمتعة القادمة من الخارج.تُوجَد عناكب الأرملة السوداء في كافة أنحاء الولايات المتحدة.على الرغم من أنَّ بعض الأشخاص يعدّون عناكب الرتيلاء tarantulas خطيرة، فإنَّ لدغاتها لا تُسبب ضرراً كبيراً للناس.تُؤدِّي لدغات العناكب إلى أقلّ من 3 حالات وفاة في العام في الولايات المتَّحدة، وهي تحدث عند الأطفال عادةً.
يُمكن أن تنطوي الإصابات الخطيرة من لدغات العناكب على جروح شديدة تنجُم عن سم يُخرِّب النسيج من العناكب البنيَّة وتسمُّم يشمل كافة أجزاء الجسم من سمّ يُؤثِّر في الأعصاب من عناكب الأرملة السوداء.
تنجُم الجروح التي يُشتبه في أن سببها هُوَ العناكب البنية عن مشاكل أخرى غالبًا، ويكون بعضها أكثر خطورةً.
تجري مُعالجة لدغات العناكب البنيَّة عن طريق العناية بالجرح،
بينما تجري مُعالَجة لدغات عناكب الأرملة السوداء عن طريق التخفيف من الأعراض واستخدام مضادّ للسمّ أحيانًا.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Mike Cardwell (Extreme Wildlife Photography, Sacramento, CA).
(انظر أيضًا مقدمة إلى اللدغات واللسعات).
أعراض لدغات العنكبوت
تُسبب لدغة الأرملة السوداء ألمًا حاداً عادةً وما يُشبه وخزة الدبوس بعض الشيء، ويتبع هذا ألم كليل وخدر أحيانًا في المنطقة حول مكان اللدغة.يحدُث ألم ماغص وتيبُّس في العضلات، وقد يكونان شديدين، في البطن أو الكتفين أو الظهر والصدر.قد تنطوي الأَعرَاض الأخرى على غثيان وتقيؤ وتعرق وتملمُل وقلق وصُدَاع وتدلِّي وتورُّم الجفنين وطفح جلدي مع حكَّة ومشاكل شديدة في التنفُّس وزيادة إفراز اللعاب وضعف.
هل تعلم...
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Thomas Arnold, MD.
قَد تُسبب لدغة العنكبوت البنية ألمًا خفيفاً أو لا تسبب الألم، ولكن يحدث بعض الألم في المنطقة حول مكان اللدغة خلال نصف ساعة تقريبًا.قد يكون الألم شَديدًا وقد يُؤثِّرُ في كامل المنطقة المُصابة التي قد تُصبِح حمراء ومتكدِّمة وقد تحدث حكَّة فيها،وقد تحدث حكَّة في بقية أجزاء الجسم أيضًا.تتشكَّل بثرة تُحيط بها منطقة متكدِّمَة أو منطقة حمراء متمايزة أكثر وتُشبه الهدف bull’s-eye،ثُمَّ تتضخَّم البثرة وتصبح مليئة بالدَّم وتتمزَّق لتُشكِّل قرحةً مفتوحةً يتبعها ندبة ثخينة سوداء (خُشارة eschar) قد تترك ندبة كبيرة تُشبه الوهدة.في بعض الحالات النادرة، يحدث غثيان وتقيُّؤ وأوجاع وتعب وقشعريرة وتعرُّق واضطرابات في الدَّم وفشل كلويّ.
تشخيص لدغات العنكبوت
تقييم الطبيب
التعرُّف إلى العنكبوت عند الإمكَان
لا تُوجَد طريقة للتعرُّف إلى عنكبوت محدد استِنادًا إلى العلامة التي تتركها اللدغة،ولذلك يُمكن وضع تشخيص محدَّد فقط إذا تمكَّن الطبيب من التعرُّف إلى العنكبوت.يُمكن التعرُّف إلى عناكب الأرملة السوداء عن طريق علامة حمراء أو برتقالية على شكل الساعة الرملية على البطن،بينما توجد علامة تُشبه آلة الكمان على ظهر العناكب البنية،ولكن يُمكن أن يصعُب التعرُّف إلى هذه العلامات المميزة للعناكب، ومن النادر أن تبقى العنكبوت سليمةً من بعض أن تلدغ، ولذلك يكون التشخيص غير دقيق عادةً ويستنِدُ إلى الأعراض.لا يستطيع العديد من الأشخاص التمييز بين عدوى الجلد التي قد يكون بعضها خطيراً (مثل عَدوى المكوّرات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين methicillin-resistant Staphylococcus aureus) أو اضطرابات أخرى ولدغات العناكب.
علاج لدغات العنكبوت
تنظيف الجرح وتطبيق الثلج
بالنسبة إلى لدغات الأرملة السوداء، الأدويَة للتخفيف من الألم وتشنجات العضلات ومُضادّ السمّ غالبًا
بالنسبة إلى لدغات العناكب البنيَّة، العناية بالجرح وأحيانًا إصلاحه جِراحيًا
تنطوي تدابير الإسعافات الأولية للدغات العناكب على تنظيف الجرح وتطبيق الثلج (على سبيل المثال، لا ينبغي تطبيق مكعبات من الثلج أو قطع من الثلج جرى طحنها ووضعها في كيس بلاستيكيّ ملفوف في قماش رقيقة على الجلد مباشرةً) في مكان اللدغة للتقليل من الألم، وإذا كانت اللدغة في نهاية الطرف، يجري رفع موضع الجرح.
بالنسبة إلى لدغة الأرملة السوداء، يُمكن التخفيف من ألم وتشنجات العضلات بدواء من مجموعة البنزوديازبينات (حيث تعمل على التسكين وقد تُساعد على استرخاء العضلات) وبالمسكنات الأفيونيَّة (المسكِّنَات).يجري إعطاء مضاد السمّ للأعراض الشديدة وأحيانًا للمتوسطة منها، مثل التشنجات عضلية أو الأعراض الأخرى المعممة في الجسم.يحتاج الأشخاص في عمر دون 16 عامًا أو أكبر من 60 عامًا والأشخاص الذين يُعانون من ارتفاع ضغط الدَّم أو مرض القلب أو الذين لديهم اعراض شديدة إلى دخول المستشفى عادةً.
هل تعلم...
يحدث الشفاء لمعظم لدغات العنكبوت البنية من دون مُضَاعَفات.ينبغي تنظيف القرحات يوميًا بمحلول البوفيدون اليوديّ povidone-iodine solution وينبغي نقعها في محلول ملحيّ لثلاث مرات في اليوم.قد تحتاج الجروح التي تتراوح بين الخفيفة إلى الشديدة إلى إجراءاتٍ جراحيَّة.