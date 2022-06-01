skip to main content
skip to main content
MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
Search icon

لسعات يرقة عثّ السنور

(لسعات الكفلاء الغطائيَّة)

حسبRobert A. Barish, MD, MBA, University of Illinois at Chicago;
Thomas Arnold, MD, Department of Emergency Medicine, LSU Health Sciences Center Shreveport
تمت مراجعته ذو القعدة 1443

تُوجد يرقات عث السنور السامّ venomous puss moth caterpillar والتي تُسمَّى أيضًا الكفلاء الغطائيَّة Megalopyge opercularis أو asp، في الولايات المتحدة الجنوبية،وهي على شكل الدمعة ولها شعر حريريّ طويل ممَّا يجعلها تُشبه حزمة من القطن أو الفراء.

عندما يجري فرك هذه اليرقة أو ضغطها على جلد شخص، تنغرز شعراتها السامة وتُسبب حرقاً شَديدًا وطفحاً جلدياً عادةً.يخفّ الألم بعد مرور نحو ساعة عادةً،

وفي بعض الأحيان، تكون الاستجابة أكثر شدَّةً، ويحدث تورُّم وغثيان وصعوبة في التنفس.

(انظر أيضًا مقدمة إلى اللدغات واللسعات).

علاج لسعات يرقة عثّ السنور

  • تسكين الألم

قد تُساعد طرائق عديدة على التخفيف من الألم والحرق الناجمَين عن لسعات يرقات عثّ السنور.

  • غسل مكان اللسعة بالصابون والماء واستخدام مجفف الشعر بدرجة خفيفة لتجفيف المنطقة

  • وضع شريط لاصق على موضع اللسعة ونزعه للتخلص من الشعرات المنغرزة وذلك للوقاية من حدوث المزيد من الإصابة

  • تطبيق كُحول إيزوبروبيليّ isopropyl alcohol (كحول يُستخدم عن طريق الدلك) على موضع اللسعة

  • تطبيق رَوبة من صودا الخبر baking soda slurry

  • تطبيق غسول الكالامين calamine lotion

  • وضع قطع من الثلج ملفوفة بكيس بلاستيكي وقطعة قماش رقيقة على موضع اللسعة

تحتاج الاستجابات الأكثر شدَّة إلى عناية طبية فورية.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
iOS ANDROID
iOS ANDROID
iOS ANDROID

محفوظة لشركة © 2024 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.