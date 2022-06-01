لسعات يرقة عثّ السنور

تُوجد يرقات عث السنور السامّ venomous puss moth caterpillar والتي تُسمَّى أيضًا الكفلاء الغطائيَّة Megalopyge opercularis أو asp، في الولايات المتحدة الجنوبية،وهي على شكل الدمعة ولها شعر حريريّ طويل ممَّا يجعلها تُشبه حزمة من القطن أو الفراء.

عندما يجري فرك هذه اليرقة أو ضغطها على جلد شخص، تنغرز شعراتها السامة وتُسبب حرقاً شَديدًا وطفحاً جلدياً عادةً.يخفّ الألم بعد مرور نحو ساعة عادةً،

وفي بعض الأحيان، تكون الاستجابة أكثر شدَّةً، ويحدث تورُّم وغثيان وصعوبة في التنفس.

(انظر أيضًا مقدمة إلى اللدغات واللسعات).