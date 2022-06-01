تُوجد يرقات عث السنور السامّ venomous puss moth caterpillar والتي تُسمَّى أيضًا الكفلاء الغطائيَّة Megalopyge opercularis أو asp، في الولايات المتحدة الجنوبية،وهي على شكل الدمعة ولها شعر حريريّ طويل ممَّا يجعلها تُشبه حزمة من القطن أو الفراء.
عندما يجري فرك هذه اليرقة أو ضغطها على جلد شخص، تنغرز شعراتها السامة وتُسبب حرقاً شَديدًا وطفحاً جلدياً عادةً.يخفّ الألم بعد مرور نحو ساعة عادةً،
وفي بعض الأحيان، تكون الاستجابة أكثر شدَّةً، ويحدث تورُّم وغثيان وصعوبة في التنفس.
(انظر أيضًا مقدمة إلى اللدغات واللسعات).
علاج لسعات يرقة عثّ السنور
تسكين الألم
قد تُساعد طرائق عديدة على التخفيف من الألم والحرق الناجمَين عن لسعات يرقات عثّ السنور.
غسل مكان اللسعة بالصابون والماء واستخدام مجفف الشعر بدرجة خفيفة لتجفيف المنطقة
وضع شريط لاصق على موضع اللسعة ونزعه للتخلص من الشعرات المنغرزة وذلك للوقاية من حدوث المزيد من الإصابة
تطبيق كُحول إيزوبروبيليّ isopropyl alcohol (كحول يُستخدم عن طريق الدلك) على موضع اللسعة
تطبيق رَوبة من صودا الخبر baking soda slurry
تطبيق غسول الكالامين calamine lotion
وضع قطع من الثلج ملفوفة بكيس بلاستيكي وقطعة قماش رقيقة على موضع اللسعة
تحتاج الاستجابات الأكثر شدَّة إلى عناية طبية فورية.