لسعات قنفذ البحر

تُغطِّي أجسام قنافذ البحر أشواك طويلة وحادَّة وتكون عليها طبقة من السمّ أحيانًا،وتُؤدِّي مُلامسة هذه الأشواك أو الدوس عليها إلى جرح وخزي مؤلم عادةً.تنكسر الأشواك في الجلد غالبًا وتُسبب ألمًا مزمنًا والتهابًا إذا لم تجرِ إزالتها،وقد يحدث ألم في المَفاصِل والعضلات وطفح.

ينبغي إزالة أشواك قنافذ البحر مباشرةً،ونظرًا إلى أنَّ الخلّ يُذيب مُعظم أشواك قنافذ البحر، قد يكون نقع مكان الإصابة لمرات عديدة بالخلّ أو استخدام كمادات الخل هُو كل ما يلزم لإزالة الأشواك التي لم تخترق الجلد عميقاً.قد تحتاج الأشواك التي انغرزت إلى إزالتها جِراحيًا.(لا يكون التصوير بالأشعَّة السينية ضروريًا قبل الجراحة عادةً ، ولكن قد يكون من الضروري إجراء ذلك إذا اشتبه الطبيب ، ولكن من غير المؤكد وجود أشواك مدمجة).يُساعد نقع الجزء المصاب من الجسم في ماء حار على التخفيف من الألم غالبًا.

(انظر أيضًا مقدمة إلى اللدغات واللسعات).