skip to main content
skip to main content
MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
Search icon

لسعات قنفذ البحر

حسبRobert A. Barish, MD, MBA, University of Illinois at Chicago;
Thomas Arnold, MD, Department of Emergency Medicine, LSU Health Sciences Center Shreveport
تمت مراجعته ذو القعدة 1443

    تُغطِّي أجسام قنافذ البحر أشواك طويلة وحادَّة وتكون عليها طبقة من السمّ أحيانًا،وتُؤدِّي مُلامسة هذه الأشواك أو الدوس عليها إلى جرح وخزي مؤلم عادةً.تنكسر الأشواك في الجلد غالبًا وتُسبب ألمًا مزمنًا والتهابًا إذا لم تجرِ إزالتها،وقد يحدث ألم في المَفاصِل والعضلات وطفح.

    ينبغي إزالة أشواك قنافذ البحر مباشرةً،ونظرًا إلى أنَّ الخلّ يُذيب مُعظم أشواك قنافذ البحر، قد يكون نقع مكان الإصابة لمرات عديدة بالخلّ أو استخدام كمادات الخل هُو كل ما يلزم لإزالة الأشواك التي لم تخترق الجلد عميقاً.قد تحتاج الأشواك التي انغرزت إلى إزالتها جِراحيًا.(لا يكون التصوير بالأشعَّة السينية ضروريًا قبل الجراحة عادةً ، ولكن قد يكون من الضروري إجراء ذلك إذا اشتبه الطبيب ، ولكن من غير المؤكد وجود أشواك مدمجة).يُساعد نقع الجزء المصاب من الجسم في ماء حار على التخفيف من الألم غالبًا.

    (انظر أيضًا مقدمة إلى اللدغات واللسعات).

    قنفذ البحر
    إخفاء التفاصيل
    تكون قنافذ البحر مغطاة بأشواك حادة وطويلة.يمكن لهذه الأشواك الحادة أن تخترق الجلد بسهولة.
    جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Thomas Arnold, MD.
    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    iOS ANDROID
    iOS ANDROID
    iOS ANDROID

    محفوظة لشركة © 2024 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

    محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.