لسعات سمك الرقيطة

تحتوي أسماك الرقيطة stingrays (وتُسمى أيضًا سمك الطباق أو سمك الرابض) على سمّ في الأشواك على ظهر الذيل.وتحدث الإصابات عادةً عندما يدوس الشخص على سمكة الرقيطة (التي تدفن نفسها في الرمل غالبًا) في أثناء خوضه المياه الضحلة في المحيط.تدفع سمكة الرقيطة بأشواك ذيلها نحو قدم أو ساق الشخص وتُطلق السمّ.قد تبقى بقايا غطاء الشوكة في الجرح، ممَّا يزيد من خطر العَدوى.

سمك الرقيطة الصورة جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Thomas Arnold, MD.

يكون الجرح الناجم عن شوكة سمك الرقيطة مشرشراً وينزف بسهولة.ويكون الألم مباشراً وشديدًا ويختفي تدريجيًا خلال فترةٍ تتراوح بين 6 إلى 48 ساعةً.يُعاني العديد من الأشخاص الذين يتعرَّضون إلى هذه الجروح من نوبات إغماء وضعف وغثيان وقلق.يكُون التقيُّؤ والإسهَال والتعرُّق والتشنجات المُعمَّمة وصعوبات التنفُّس والوفاة أقل شُيُوعًا.

(انظر أيضًا مقدمة إلى اللدغات واللسعات).