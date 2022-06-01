تحتوي أسماك الرقيطة stingrays (وتُسمى أيضًا سمك الطباق أو سمك الرابض) على سمّ في الأشواك على ظهر الذيل.وتحدث الإصابات عادةً عندما يدوس الشخص على سمكة الرقيطة (التي تدفن نفسها في الرمل غالبًا) في أثناء خوضه المياه الضحلة في المحيط.تدفع سمكة الرقيطة بأشواك ذيلها نحو قدم أو ساق الشخص وتُطلق السمّ.قد تبقى بقايا غطاء الشوكة في الجرح، ممَّا يزيد من خطر العَدوى.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Thomas Arnold, MD.
يكون الجرح الناجم عن شوكة سمك الرقيطة مشرشراً وينزف بسهولة.ويكون الألم مباشراً وشديدًا ويختفي تدريجيًا خلال فترةٍ تتراوح بين 6 إلى 48 ساعةً.يُعاني العديد من الأشخاص الذين يتعرَّضون إلى هذه الجروح من نوبات إغماء وضعف وغثيان وقلق.يكُون التقيُّؤ والإسهَال والتعرُّق والتشنجات المُعمَّمة وصعوبات التنفُّس والوفاة أقل شُيُوعًا.
(انظر أيضًا مقدمة إلى اللدغات واللسعات).
علاج لسعات سمك الرقيطة
الغسل بماء ملحيّ في البِدَاية
مُعالَجة الطبيب للجرح وإزالة قطع الأشواك
تبدأ المُعالجة كإسعاف أوَّلي للإصابات الناجمة عن سمك الرقيطة في الذراع أو الساق بغسل مكان اللسعة بماء ملحيّ بلُطف وذلك في مُحاولة لإزالة قطع أشواك الذيل.ينبغي إزالة الشوكة فقط إذا كانت على سطح الجلد ولم تخترق العنق أو الصدر أو البطن.ينبغي إبطاء النزف الملحُوظ عن طريق تطبيق الضغط المُباشر.
يقوم الأطباء في قسم الطوارئ بتفحُّص الجرح وإزالة قطع الشوكة.قد تحتاج الحالة إلى حقنة الكزاز.ينبغي رفع الذراع أو الساق المُصابتين لأيام عديدة.يَجرِي إِعطاءُ بعض المصابين مُضادَّات حيوية وقد يحتاجُون إلى الجراحة لإغلاق الجروح.