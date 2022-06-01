لسعات الرخويات

تنطوي الرخويات mollusk على الحلزون والأخطبوط والحبَّار وذات الصدفتين (مثل المحار والأسقلوب)،وقليل منها يكون سامَّاً.

يُعدُّ الحلزون المخروطيّ سبباً نادرًا للتسمُّم عند الغطاسين وجامعي المحار في المحيط الهندي والمحيط الهادئ.يقوم الحلزون بحقن السمّ من خلال سنّ يُشبه حربة الصيد عندما يجري التعامل معه بعدوانية (مثل ما يحدث في أثناء تنظيف الصدفة أو عندما يجري وضعه في جيب).يُمكن أن يُسبب السم شللاً مؤقتاً يُهدد حياة الشخص في حالاتٍ نادرةٍ.

يُعد حلزون كاليفورنيا المخروطيّ (California cone) الحلزون المخروطي الخطير الوحيد في مياه أمريكا الشمالية.ويتواجد في مياه شرقي المحيط الهادئ.وقد تُسبب لسعاته الألمَ والتورُّم والاحمرار والخدر في منطقة اللسعة، وقد يتبع هذا في حالاتٍ نادرةٍ صعوبة في الكلام وتغيُّم الرؤية وشلل العضلات وصعوبة التنفس وانخفاض ضغط الدَّم.

من النادر أن تكون لسعات أخطبوط أمريكا الشمالية خطيرةً،ولكن تُسبب لسعات الأخطبوط ذو الحلقات الزرقاء والموجود في مياه أستراليا ضعفاً وشللاً قد يهددان حياة الشخص على الرغم من أنَّها لا تسبب الألمَ.

(انظر أيضًا مقدمة إلى اللدغات واللسعات).