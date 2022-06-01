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لدغات الحَريش والدودة الألفية

حسبRobert A. Barish, MD, MBA, University of Illinois at Chicago;
Thomas Arnold, MD, Department of Emergency Medicine, LSU Health Sciences Center Shreveport
تمت مراجعته ذو القعدة 1443

    على الرغم من أنَّ لكلٍّ من مئويات الأرجل وألفيات الأرجل أجسامًا مُجزَّأة، إلَّا أنَّ لدى ألفيّات الأرجل مجموعتان من السيقان لكل جزءٍ تحت الجسم مباشرةً، في حين أنَّ لمئويَّات الأرجل مجموعة واحدة فقط من السيقان لكل قطعة متوضعة على جانب الجسم.عند النظر إليها من الجانب، يبدو جسم مئوية الأرجل مسطحًا أكثر في حين يبدو جسم ألفية الأرجل مستديرًا أكثر.

    حريش حريش
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    جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

    تستطيع بعض مئوبات الأرجل الأكبر حجمًا أن تلدغ بشكلٍ مؤلم وتسبب تورماً واحمراراً في مكان اللدغة.ومن النادر أن تستمر الأعراض لأكثر من 48 ساعةً.(انظر أيضًا مقدمة إلى اللدغات واللسعات).

    من المعروف أنَّ الديدان الألفية millipedes لا تلدغ، ولكنها قد تُفرِزُ ذيفاناً مهيجاً يُسبب حرقةً وحكةً في الجلد، وعندما يجري فركه في العينين عن طريق الخطأ، يمكن أن يسبب احمراراً وتورماً وألماً في الملتحمة أو القرنية.

    يُساعد وضع مكعب من الثلج ضمن كيس بلاستيكي وقطعة ثياب رقيقة على مكان لدغة الحريش centipede على التخفيف من الألم عادةً.

    ينبغي غسل الإفرازات السمية للدودة الألفية عن الجلد بكميات كبيرة من الصابون والماء.إذا حدثت استجابة جلدية، ينبغي تطبيق رهيم يحتوي على ستيرويدٍ قشريّ.

    ينبغي غسل إصابات العين بالماء مباشرةً.

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    محفوظة لشركة © 2024 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

    محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.