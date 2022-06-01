تنجُم مُعظم عضَّات الحيوانات في الولايات المتَّحدة عن الكِلَاب والقِطط.ينبغي تنظيف الجروح والعناية بها بأسرع وقتٍ ممكن،(انظر أيضًا مقدمة إلى اللدغات واللسعات).

وعلى الرغم من أنَّ العديد من الحيوانات قد تقوم بالعضّ، تنجُم معظم العضات في الولايات المتَّحدة عن الكلاب وعن القطط أيضًا ولكن بدرجةٍ أقلّ.نظرًا إلى انتشار تربية الكلاب كحيوانات أليفة في المنازل، ينجم السواد الأعظم من عضَّات هذه الحيوانات عن الدفاع عن مالكيها وعن مناطقها،ويقضي ما يتراوح بين 10 إلى 20 شخصاً في الولايات المتَّحدة نحبهم بسبب عضَّات الكلاب كل عام، ويكون معظمهم من الأطفال.لا تقُوم القطط بالدِّفاع عن مناطقها وهي تقوم بالعض بشكلٍ رئيسيّ عندما يُقوم البشر باحتجازها أو يُحاولون التدخُّل عندما ينشب عراك بينها.من النادر أن تقُوم الحيوانات الدَّاجنة مثل الخُيول والأبقار والخنازير بالعضّ، ولكن قَد تُؤدِّي أحجامها وقوتها إلى جروح خطيرة.تُعدُّ عضَّات الحيوانات البرية نادرة.

هل تعلم...

يكون مظهر عضَّات الكلاب على شكل حواف خشنة ومُمزَّقة عادةً،بينما تنطوي عضات القطط على جروح وخزيَّة تُصاب بالعدوى بشكلٍ متكرر.تكون العضات المصابة بالعدوى مؤلمةً ومتورمةً وحمراء اللون.

يُمكن أن ينتقل داء الكلب من حيواناتٍ مُصابة بالعدوى بهذا الكائن الحيّ (أكثرها شيوعًا هيَ الخفافيش وحيوانات الراكون والثعالب والظربان الأمريكيّ).داءُ الكلب نادرٌ بين الحيوانات الأليفة في الولايات المتَّحدة وذلك بسبب اللقاح، ولكن بالنسبة إلى البلدان التي يتراجع فيها الميل نحو تلقيح الحيوانات، قد ينتقل هذا الداء عن طريق عضات الحيوانات الأليفة.من النادر أن تنقل عضات السنجاب والهامستر والقوارض داء الكلب.

الوِقاية من عضَّات الكِلَاب