كُسُور الأصابع

غطاء واقي

بالنسبة إلى الوَرَم الدَّمَوِيّ الكبير تَحتَ الظُّفُر، قد يكون تصريف الدَّم من تحت الظفر أحد الخيارات العلاجية

بالنسبة إلى الكسور الشديدة، الجراحة

بالنسبة إلى معظم كسور رؤوس الأصابع، يقوم الأطباء بلف رأس الإصبع بغطاء واقٍ (مثل جبيرة رغوية من الألمنيوم)حيث يضع المريض هذا الغطاء مدة أسبوعين تقريبًا.

بالنسبة إلى الوَرَم الدَّمَوِي الكبير تَحتَ الظُّفُر، قد يقوم الأطباء بإحداث ثقب صغير في الظفر عن طريق إبرة أو سلك ساخن (الكاوي كهربائي)، ويقومون بتصريف الدم من الورم (يُسمَّى هذا الإجراء بالنَّقب trephination).لا يمكن القيام بهذا الإجراء إذا كان طلاء الأظافر موجودًا.عادةً ما يستغرق الإجراء بضع ثوانٍ فقط، ولا توجد حاجة إلى أدوية للوقاية من الألم.

بالنسبة إلى الكسور الشديدة في الإصبع، يستخدم الأطباء الجراحة لإعادة تراصُف القطع المنفصلة للعظم المكسور.

وإذا كانت إصابة الظفر شديدةً، يقوم الأطباء بإزالته عادةً.ثم يمكنهم إصلاح التمزّقات في سرير الظفر.يجري لفّ الإصبع بضماد لحماية سرير الظفر.من الجدير ذكره أنه بالنسبة إلى معظم كسور الأصبع، لا تُعدُّ إزالة الأظافر ضرورية.