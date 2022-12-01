كُسُور الأصابع

تشتمل الكسور الشائعة في الإصبع على الكسور القلعية والكسور الهرسية للأنامل.
عندما ينهرس طرف الإصبع، فإنَّه يُصبح مؤلمًا ومُتورِّمًا بالجس، وقد يُصبح الظفر بلونٍ أسود مزرق ومرتفع.
في بعض الأحيان تُصبح المنطقة حساسة جدًا وتبقى كذلك لفترة طويلة بعد أن يلتئم الكسر.
قد يأخذ الأطباء عدة صور بالأشعة السِّينية من عدة زوايا لتشخيص كسور رؤوس الأصابع.
تجري مُعالجة كسر الأنامل بغطاءٍ واقي أو جبيرةٍ للإصبع، وإذا لزم الأمر، قد يجري تصريف الدَّم تحت الظفر والجراحة لإعادة ترصيف الأجزاء المكسورة من العظم.
تحدث الكسورُ القَلعِيّة عندما يسحب الوتر أو الرباط قطعة صغيرة من العظم.
الكسر القلعيّ في إصبع اليد
في الكسورُ القَلعِيّة، يسحب الوتر أو الرباط قطعة صغيرة من العظم.
تنجُم كسور رؤوس الأصابع عادةً عن إصابة هرسية، مثل ضربة مطرقة (تُسمى أيضًا كسور الأنامل).
(انظر أيضًا لمحة عامة عن الكسور.)
أعراض كسور الأصابع
يتورم رأس الإصبع ويشعر المريض بألمٍ فيه عند جسّه.يتراكم الدم عادةً تحت الظفر (يسمى الوَرَمُ الدَّمَوِيُّ تَحتَ الظُّفُر).يبدو الظفر بلون أسود مزرق وقد يتبارز.وقد يتمزق سَرِيرُ الظُفر الموجود أسفله.تكون هذه الإصابة مؤلمة جدًّا.وإذا تضرر الظفر بشكل سيء، فغالبًا ما يبقى مشوهًا.
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بعد كسر حاد في الإصبَع، تزداد الحساسية في المنطقة أحيانًا (تسمى الحالة فَرطُ الحِسّ hyperesthesia)، وتبقى على هذا النَّحو بعد فترة طويلة من التئام الكسر.وقد يبقى الألم الشديد عند الجس في المنطقة.
تشخيص كسور الأصابع
التصوير بالأشعة السينية
إذا كان الشخص يشتبه بإصابته بكسر في إصبعه، فينبغي عليه زيارة الطبيب.
لتشخيص كسور الإصبع، يلتقط الأطباء صورًا بالأشعَّة السِّينية من عدة زوايا مختلفة.(انظر أيضًا تشخيص الكسور.)
علاج كسور الأصابع
غطاء واقي
بالنسبة إلى الوَرَم الدَّمَوِيّ الكبير تَحتَ الظُّفُر، قد يكون تصريف الدَّم من تحت الظفر أحد الخيارات العلاجية
بالنسبة إلى الكسور الشديدة، الجراحة
بالنسبة إلى معظم كسور رؤوس الأصابع، يقوم الأطباء بلف رأس الإصبع بغطاء واقٍ (مثل جبيرة رغوية من الألمنيوم)حيث يضع المريض هذا الغطاء مدة أسبوعين تقريبًا.
بالنسبة إلى الوَرَم الدَّمَوِي الكبير تَحتَ الظُّفُر، قد يقوم الأطباء بإحداث ثقب صغير في الظفر عن طريق إبرة أو سلك ساخن (الكاوي كهربائي)، ويقومون بتصريف الدم من الورم (يُسمَّى هذا الإجراء بالنَّقب trephination).لا يمكن القيام بهذا الإجراء إذا كان طلاء الأظافر موجودًا.عادةً ما يستغرق الإجراء بضع ثوانٍ فقط، ولا توجد حاجة إلى أدوية للوقاية من الألم.
بالنسبة إلى الكسور الشديدة في الإصبع، يستخدم الأطباء الجراحة لإعادة تراصُف القطع المنفصلة للعظم المكسور.
وإذا كانت إصابة الظفر شديدةً، يقوم الأطباء بإزالته عادةً.ثم يمكنهم إصلاح التمزّقات في سرير الظفر.يجري لفّ الإصبع بضماد لحماية سرير الظفر.من الجدير ذكره أنه بالنسبة إلى معظم كسور الأصبع، لا تُعدُّ إزالة الأظافر ضرورية.